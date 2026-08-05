Contar con espacio de almacenamiento e infraestructura logística cercana a los puertos es un factor clave para optimizar la cadena de suministro y responder con mayor eficiencia a las exigencias del comercio exterior. Considerando la importancia de lo anterior, Hanseatic Global Terminals Inland Services anunció la disponibilidad inmediata de una bodega de 1.350 m² en su Terminal Comercial San Antonio, instalación ubicada a solo 300 metros de los terminales STI y DP World San Antonio.
Situada en Pablo Neruda 285, la bodega permite reducir los tiempos de traslado y facilitar las operaciones de importación, exportación y distribución nacional, gracias a su cercanía con el principal complejo portuario de Chile y a su excelente conectividad para operaciones de primera y última milla, transporte terrestre y abastecimiento de centros de distribución.
Terminal Comercial San Antonio cuenta con más de 57.000 m² de infraestructura logística, de los cuales 28.000 m² corresponden a bodegas, además de capacidad para almacenar hasta 300 TEUs. Estas capacidades están orientadas a atender los requerimientos de distintos sectores productivos mediante soluciones logísticas adaptadas a cada operación.
La bodega disponible posee piso de hormigón de alta resistencia, muros perimetrales de hormigón, cubierta de zinc, romana certificada, seguridad permanente las 24 horas y la posibilidad de subdividir el espacio mediante separadores de hormigón, otorgando flexibilidad para diferentes necesidades de almacenamiento.
La instalación está diseñada para atender operaciones de carga palletizada, carga fraccionada (break bulk), graneles, big bags, proyectos industriales/minería y mercancías de diversos rubros, además de operaciones de distribución, proporcionando alternativas para empresas que requieren flexibilidad operativa y altos estándares de seguridad.
Junto con la infraestructura de almacenamiento, Hanseatic Global Terminals Inland Services ofrece una solución logística integral que abarca almacenamiento de mercancías y de contenedores llenos (FCL), administración y control de inventarios, consolidación y desconsolidación de carga, retiro y devolución de contenedores desde y hacia el puerto, además de Servicios de Valor Agregado (VAS) y soluciones logísticas diseñadas a la medida de cada cliente.
“En Hanseatic Global Terminals Inland Services entendemos que una bodega es mucho más que un espacio para almacenar mercancías. Es un punto estratégico para mejorar la productividad, reducir costos logísticos y aportar valor a toda la cadena de abastecimiento”, destacó Carlo Tobar, ejecutivo comercial de la compañía.
Además, invitó a empresas y actores de la cadena logística a conocer y hacer uso de las capacidades de la instalación y de las ventajas de los servicios disponibles: “Hoy contamos con disponibilidad inmediata de esta bodega de 1.350 m², una excelente oportunidad para empresas que buscan crecer con el respaldo de un operador logístico de clase mundial”.
Interesados pueden contactar a Carlo Tobar, a través del e-mail: [email protected]; o bien, al Teléfono: +56 9 3376 0643.
Por MundoMaritimo
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