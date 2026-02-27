ZIM cuenta con numerosos buques modernos en fletamento de largo plazo operando en rutas principales. En particular, su capacidad propulsada por GNL está contratada por períodos de 12 años (25 buques de Seaspan) y de 8 años (3 buques de EPS), reporta Alphaliner.
Cuando ZIM celebró estos contratos de largo plazo, normalmente alrededor de dos años antes de la entrega de los buques, las tarifas diarias de fletamento eran ampliamente consideradas como “más bien elevadas”. Sin embargo, en muchos casos las tarifas reales nunca fueron reportadas y la evaluación se basaba únicamente en rumores de mercado.
La rápida inflación de los últimos años, y en particular el fuerte aumento en el precio de construcción de portacontenedores, hace que las tarifas que paga ZIM ahora parezcan mucho más atractivas. Con casi una década restante en muchos de estos acuerdos, estos fletamentos, de acuerdo con la consultora, incluso podrían considerarse una ganga.
Además, podría existir otro aspecto que juegue a favor de Hapag-Lloyd: Con 25 modernos buques propulsados por GNL de Seaspan comprometidos con ZIM a largo plazo, el armador no operador podría haber intentado reducir el riesgo de contraparte del paquete global de fletamento.
Una opción para lograrlo sería realizar pagos únicos significativos al inicio del contrato de largo plazo que cubrieran al menos el 10% del precio de construcción de los buques. A cambio, ZIM y Seaspan podrían haber acordado una tarifa diaria de fletamento más baja durante los doce años de duración de los contratos.
Si existiera un acuerdo de este tipo, o una estructura similar, Hapag-Lloyd se beneficiaría de menores costos de fletamento, mientras que los pagos iniciales ya estarían cubiertos por los US$4.200 millones que la línea naviera acordó pagar por ZIM.
Si bien nunca se ha confirmado una transacción de este tipo, tendría sentido para un armador que ha concentrado una parte significativa de su negocio en una sola contraparte, con 25 fletamentos de largo plazo a ZIM.
