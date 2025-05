Hapag-Lloyd informó a sus usuarios que deben tener en cuenta que los embarques desde y hacia la costa este de Sudamérica y Norteamérica al norte de Europa, sufrirán cambios en el itinerario en el Servicio Exprés del Caribe (‘CES’).

En concreto, el puerto de Felixstowe sustituirá a London Gateway como puerto de recalada en Inglaterra hasta nuevo aviso. El primer buque afectado por este cambio será el “Cape Sable”, V. 519S, con tiempo estimado de arribo (ETA) a Felixstowe el 8 de mayo de 2025.

El nuevo itinerario incluye recaladas en los puertos de : Amberes, BE - Felixstowe, GB - Hamburgo, DE - Róterdam, NL - Amberes, BE - Saint John, CA - Filadelfia, US - Port Everglades, US - Santa Marta, CO - Puerto Limón, CR - Caucedo, DO - Amberes, BE.

Por MundoMaritimo