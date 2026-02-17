Hapag-Lloyd adquirió el 100% de las acciones de ZIM por un precio de US$35,00 por acción en efectivo. El valor total de la transacción supera los US$4.000 millones. Según indicó la compañía, la fusión le permitirá asegurar su condición como la quinta mayor línea naviera del mundo, con una flota moderna superior a las 400 naves, una capacidad instalada superior a 3 millones de TEUs y un volumen anual transportado de más de 18 millones de TEUs. El anuncio se produjo un día después de que la firma confirmara que mantenía conversaciones avanzadas para concretar la compra.

"Creemos que ZIM y Hapag-Lloyd son una gran pareja y compartimos las mismas ambiciones: ofrecer un excelente servicio al cliente, ofrecer una calidad operativa excepcional y un compromiso con la innovación digital, todo ello impulsado por la experiencia y pasión de nuestra gente en todo el mundo. Juntos, construiremos un equipo aún más fuerte basado en el talento excepcional de ambas organizaciones, lo que nos permitirá establecer nuevos estándares de excelencia y asegurar nuestra posición como el indiscutible número uno en calidad en nuestro sector", señaló Rolf Habben Jansen, CEO de Hapag-Lloyd en su cuenta de LinkedIn.

FIMI Opportunity Funds, el mayor y principal fondo de capital privado de Israel, asumirá la propiedad de un negocio segregado de línea de contenedores que atenderá algunas de las rutas estratégicas más importantes, se integrará sin fisuras a la red global de Hapag-Lloyd y, en conjunto, reforzará y asegurará la conectividad marítima global del Estado de Israel. La nueva línea comenzará con 16 buques modernos, de tamaño considerable y eficientes, y asumirá plena responsabilidad sobre la Golden Share de ZIM, así como sobre la marca ZIM.

Al respecto, Yair Seroussi, presidente del Directorio de ZIM comentó que “este anuncio es la culminación de una exhaustiva revisión estratégica realizada por el Directorio de ZIM, orientada a maximizar el valor para los accionistas. La decisión refleja una evaluación integral de todas las opciones disponibles para asegurar el mejor resultado posible para los inversionistas de la compañía. Creemos que representa la transacción más prudente y beneficiosa para todos los grupos de interés de ZIM y que profundiza la destacada trayectoria de creación de valor que hemos consolidado desde nuestra oferta pública inicial (IPO)”.

Por su parte, Ishay Davidi, fundador y CEO de FIMI, indicó: “FIMI reconoce y cree en la importancia estratégica para el Estado de Israel de contar con una sólida naviera israelí independiente. Crearemos una empresa israelí estable, la nueva ZIM, y consideramos a Hapag-Lloyd como un socio estratégico significativo para sus operaciones continuas. La nueva ZIM integrará importantes capacidades transatlánticas, junto con rutas adicionales hacia Europa, África, el Mediterráneo y el Mar Negro, respaldadas por avanzadas capacidades globales de transporte marítimo, manteniendo al cliente en el centro de sus operaciones".

Analistas de JPMorgan Chase estimaron que la adquisición permitiría a Hapag-Lloyd elevar su participación de mercado global desde 7% hasta cerca de 9%, sin necesidad de incrementar inversiones en nueva construcción en un proceso prolongado. En este contexto, destacaron que la transacción constituye una vía para asegurar capacidad adicional en el corto plazo, considerando que los cupos de entrega en astilleros se encuentran limitados.

ZIM, valorizada en aproximadamente US$2.700 millones al cierre del viernes 13 de febrero previo al anuncio, había informado en noviembre que evaluaba alternativas estratégicas tras recibir una propuesta no vinculante de adquisición. Además, la naviera israelí cuenta con operaciones en más de 90 países y presta servicios en alrededor de 300 puertos a nivel mundial.

Cabe mencionar que la operación también generó repercusiones en Israel. De acuerdo con el medio The Times of Israel, trabajadores de ZIM iniciaron una huelga en la sede de la compañía en Haifa, en señal de protesta ante el anuncio. La empresa señaló que su administración se encuentra en diálogo con el sindicato para evitar impactos negativos en la operación y manifestó comprender la posición de los empleados.