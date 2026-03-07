El conflicto entre Estados Unidos e Irán, iniciado el 28 de febrero de 2026 tras ataques coordinados de fuerzas estadounidenses e israelíes contra Irán, han generado un impacto inmediato en los mercados energéticos y en el transporte marítimo global, elevando los precios del búnker y obligando a las principales líneas navieras a modificar sus rutas, reporta Ti.
Tras los ataques iniciales, Irán respondió con ofensivas contra infraestructura energética en Emiratos Árabes Unidos (EUA) y Arabia Saudita, además de amenazar con cerrar el Estrecho de Ormuz y atacar instalaciones de gas natural licuado (GNL) en Catar. Estas acciones han provocado la paralización temporal de cerca del 20% de la capacidad mundial de exportación de GNL, intensificando la volatilidad en los mercados energéticos.
Aumento inmediato en los precios del bunker
El impacto se reflejó rápidamente en el precio del búnker. El IFO 380 registró un incremento de US$41,5 por tonelada métrica en una semana, pasando de US$468/mt el 23 de febrero a US$509,5/mt el 2 de marzo, equivalente a un aumento de 8,9%.
La región Asia-Pacífico experimentó el mayor ajuste, con un alza de US$59/mt (12,3%), reflejo de su dependencia estructural del crudo proveniente del Golfo Pérsico que transita por el Estrecho de Ormuz. En comparación, América registró un aumento de 7,2%, mientras que Europa, Medio Oriente y África (EMEA) anotaron un incremento de 7,1%.
Aunque el aumento inicial es menor al observado durante la Invasión rusa de Ucrania en 2022, cuando el IFO 380 subió US$144/mt en una semana, analistas advierten que el riesgo estructural actual podría ser mayor debido a la posible interrupción del Estrecho de Ormuz, una ruta marítima de apenas 33 kilómetros por donde transita aproximadamente un tercio del petróleo transportado por mar en el mundo, sin rutas alternativas capaces de absorber ese volumen.
Líneas navieras suspenden tránsitos en la zona
La escalada del conflicto ya está impactando las operaciones de las principales líneas navieras. Maersk, MSC, Hapag-Lloyd y CMA CGM suspendieron los tránsitos a través del Estrecho de Ormuz y el Bab el-Mandeb.
Como resultado, numerosos servicios están siendo desviados por el Cabo de Buena Esperanza, lo que añade entre 10 y 14 días adicionales de navegación por tramo. Esta situación reduce de facto la capacidad disponible de la flota mundial entre 10% y 15%, presionando al alza las tarifas de transporte marítimo.
En paralelo, se anticipa que las líneas navieras revisarán al alza los Bunker Adjustment Factors (BAF) en las próximas semanas para compensar el incremento en los costos de combustible.
Por otro lado, la disrupción también está afectando el transporte aéreo. El operador logístico FedEx anunció la suspensión de operaciones en 11 países de Medio Oriente, mientras que los desvíos de rutas aéreas están reduciendo la capacidad de carga efectiva de las aeronaves.
Escenarios de mercado
Las proyecciones del mercado apuntan a que el conflicto podría extenderse durante varios meses. En ese escenario base, el precio del IFO 380 podría estabilizarse entre US$580 y US$650 por tonelada, mientras que las tarifas de transporte de contenedores en las rutas afectadas podrían aumentar entre 30% y 60%.
Un escenario más crítico contempla un cierre efectivo y total del Estrecho de Ormuz, lo que podría elevar el precio del crudo Brent hasta US$110–150 por barril y empujar el IFO 380 a niveles de US$650–780/mt, superando incluso los máximos registrados tras la crisis energética de 2022.
El presidente Donald Trump señaló que las operaciones militares podrían extenderse entre cuatro y cinco semanas, aunque advirtió que Estados Unidos tiene capacidad para prolongarlas por mucho más tiempo si fuese necesario.
Ante este escenario, expertos recomiendan a operadores logísticos y dueños de cargas revisar las cláusulas de BAF en los contratos con líneas navieras, evaluar compras anticipadas de combustible y anticipar posibles retrasos en los tiempos de entrega, considerando que la disrupción podría prolongarse más allá del corto plazo.
Por MundoMaritimo
