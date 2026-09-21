La proximidad de la Golden Week (Semana Dorada) en China, que este año se extenderá del 1 al 7 de octubre, mantiene la atención sobre la disponibilidad de capacidad en el transporte marítimo de contenedores. A los efectos habituales de la acumulación de carga previa al feriado se suma un nivel de congestión portuaria superior al promedio en el Lejano Oriente, particularmente en China, informó Alphaliner.
Los retrasos portuarios han sido provocados, entre otros factores, por una inusual sucesión de tormentas tropicales que ha afectado a Asia durante los últimos meses. En conjunto, estos niveles de congestión están reteniendo capacidad y aumentando la presión sobre una oferta de tonelaje que ya se encuentra ajustada.
Suez abre espacio
La situación en Medio Oriente continúa siendo incierta. Las hostilidades hutíes en Bab el-Mandeb siguen constituyendo un factor de riesgo, mientras un número creciente de líneas navieras está probando y ampliando su retorno al Canal de Suez en determinados servicios este-oeste.
Si esta tendencia se extiende a una escala mayor, las menores distancias de navegación frente a las rutas por el Cabo de Buena Esperanza permitirían liberar progresivamente capacidad.
En paralelo, el Estrecho de Ormuz permanece, en los hechos, cerrado. La capacidad retenida como consecuencia de la situación en el Golfo Pérsico se mantiene prácticamente sin variaciones, en torno a 120.000 TEUs.
Aunque estos buques no son clasificados como “comercialmente inactivos”, permanecen fuera de servicio y, por lo tanto, continúan ejerciendo presión sobre la disponibilidad de capacidad.
Flota inactiva sigue limitada
A comienzos de septiembre, la oferta de capacidad de portacontenedores continúa ajustada. En su último estudio, Alphaliner contabilizó 97 buques comercialmente inactivos, lo que representa un aumento de poco menos de 50.000 TEUs respecto de la medición realizada dos semanas antes. La mayor parte de este incremento corresponde a buques retirados temporalmente de servicio debido a necesidades operacionales.
Con una flota ociosa equivalente a apenas 0,7% de la flota global de 34,2 millones de TEUs, el sector portacontenedor mantiene prácticamente toda su capacidad empleada.
Por otra parte, la capacidad retenida en dique seco para trabajos regulares de mantenimiento, reparación o retrofit registró un ligero aumento de aproximadamente 40.000 TEUs. Este segmento alcanzó 149 buques, con una capacidad total inferior a 540.000 TEUs.
Por MundoMaritimo
Instalación de scrubbers aliviaría la presión por desguace en el sector tanquero de crudo
Fuerte demanda y oferta ajustada: Flota de portacontenedores inactivos sigue disminuyendo
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