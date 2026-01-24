GMS, el mayor comprador de buques destinados a desguace a nivel mundial, presentó recientemente una solicitud ante la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos para obtener una licencia que le permita adquirir y reciclar tanqueros sujetos a sanciones internacionales, reportó WSJ.

La iniciativa apunta a naves vinculadas al transporte de crudo de origen iraní, ruso y venezolano, conocidas como parte de la denominada “flota en las sombras”. De acuerdo con el fundador y director ejecutivo de GMS, Anil Sharma, la aprobación de la licencia permitiría a armadores de buques sancionados salir del mercado y contribuiría a reducir el número de naves utilizadas para el transporte ilícito de hidrocarburos.

La petición llega en un momento en el cual Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido han intensificado las acciones para identificar y sancionar a propietarios y operadores de estos buques, así como para incautar los mismos. No obstante, el alcance de las medidas es limitado frente a la magnitud del fenómeno. Según la firma de inteligencia marítima Windward, más de 2.000 buques estarían involucrados en actividades asociadas a la flota en las sombras, mientras que Estados Unidos ha incautado hasta ahora siete.

Clara vía de acción

Las restricciones impuestas a los armadores sancionados dificultan la disposición de los buques, ya que estas personas y empresas tienen prohibido realizar transacciones con ciudadanos o compañías estadounidenses y quedan excluidas de los sistemas financieros internacionales que operan en dólares. En ese contexto, GMS sostiene que un mecanismo legal para el desguace de estas naves reduciría los riesgos para la navegación comercial y generaría actividad para entidades financieras y sectores vinculados a Estados Unidos.

Datos de Clarksons Research indican que actualmente 936 tanqueros se encuentran bajo sanción, más del doble que a comienzos del año anterior, lo que equivale a cerca del 16% de la capacidad mundial de la flota. La antigüedad promedio de estas naves supera los 21 años, frente a un global de 14 años.

GMS actúa como intermediario en el desguace de naves, encargándose de su compra y traslado a astilleros especializados en Turquía, Bangladesh, Pakistán e India. Sharma señaló que la empresa cuenta con la capacidad financiera y operativa para retirar del mercado más de un centenar de estos buques por año.

Desde el ámbito regulatorio, no hay señales de que la administración estadounidense tenga previsto facilitar mecanismos que impliquen pagos a armadores sancionados. Claire O’Neill McCleskey, exresponsable de la división de cumplimiento de OFAC, indicó que una iniciativa de este tipo requeriría incentivos adicionales más allá de la simple retirada de los buques del servicio.

Sharma afirmó que existen armadores sancionados interesados en enviar sus buques a desguace, pero que continúan operando en servicios irregulares ante la imposibilidad de venderlos o mantenerlos inactivos. Entre las alternativas planteadas, mencionó un esquema en el que los operadores paguen una penalización al gobierno estadounidense y se establezcan condiciones sobre el uso de los fondos generados por la venta.

Desde el Departamento del Tesoro señalaron que no comentan solicitudes de licencias específicas, aunque indicaron que el organismo mantiene su compromiso con soluciones que apunten a mejorar la seguridad marítima y retirar del servicio buques designados. El proceso de evaluación por parte de OFAC suele extenderse por varios meses, aunque GMS ha solicitado que se acelere el análisis ante el volumen de naves involucradas.

Por MundoMaritimo