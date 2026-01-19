Gard advirtió sobre las consecuencias operativas, económicas y regulatorias derivadas de no incorporar oportunamente las cartas de servicio de los fabricantes en los Sistemas de Mantenimiento Planificado (PMS, por sus siglas en inglés) de los buques. De acuerdo con la aseguradora, diversos reclamos por daños en motores podrían haberse evitado si las instrucciones técnicas emitidas por los fabricantes hubiesen sido correctamente integradas y supervisadas a través del PMS y del Sistema de Gestión de la Seguridad (SMS).

Según Gard, “En algunos casos, las cartas de servicio no se distribuyeron a todos los buques pertinentes de la flota. En otros, las cartas se distribuyeron, pero carecían de instrucciones claras del fabricante sobre cómo debían aplicarse y supervisar los cambios necesarios o recomendados”, lo cual impidió que las tareas asociadas fueran incorporadas al PMS, por lo que no se ejecutaron ni se controlaron adecuadamente.

La aseguradora subraya que omitir o retrasar la implementación de instrucciones técnicas puede derivar en averías graves, incendios y elevados costos de reparación, además de poner en riesgo la cobertura del seguro. Por ello, recomienda que los operadores establezcan procedimientos sistemáticos para recibir, evaluar e integrar todas las cartas de servicio relevantes en los planes de mantenimiento de cada buque.

Entre los casos analizados, Gard menciona un daño severo en un motor causado por un apriete incorrecto de pernos de biela. La investigación determinó que el fabricante había exigido una verificación de reapriete tras 200 horas de operación, instrucción que no fue incorporada al PMS. El análisis concluyó que la falla probablemente se habría evitado de haberse realizado dicha comprobación. En otro incidente, un motor auxiliar presentó una fractura por fatiga del pistón apenas 120 horas después de una revisión general, debido a que el PMS no había sido actualizado con instrucciones emitidas al menos un año antes del evento. Los costos de reparación superaron los US$130.000.

Gard también cita un incendio en la sala de máquinas originado por una fuga de combustible que entró en contacto con una superficie caliente. Aunque se identificaron deficiencias adicionales, como protecciones térmicas dañadas o ausentes, la investigación señaló que el fabricante había recomendado previamente una modificación para evitar fugas en ese tipo de sistema de combustible, la cual no fue implementada.

Desde el punto de vista normativo, la aseguradora recuerda que el Código Internacional de Gestión de la Seguridad (ISM) de la OMI exige que las compañías mantengan un Sistema de Gestión de la Seguridad que incluya instrucciones y procedimientos para la operación segura de los buques y su mantenimiento conforme a las normas y requisitos aplicables. Asimismo, el Convenio Internacional sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar (STCW) incorpora competencias obligatorias en materia de mantenimiento y reparación para el personal técnico, mientras que las sociedades de clasificación requieren que las tareas se ejecuten conforme a un PMS específico del buque y a las recomendaciones del fabricante original.

Finalmente, Gard señala que, cuando una carta de servicio aborda aspectos críticos de seguridad o está vinculada a exigencias regulatorias, las autoridades de control por el Estado rector del puerto pueden requerir evidencia de su implementación, como registros de mantenimiento, órdenes de trabajo o informes de inspección.

