El tema de mayor relevancia entre los actores relacionados con la cadena logística asociada al puerto de Valparaíso es la forma en cómo se puede retomar el protagonismo en la atracción de la carga y, por supuesto, de las navieras. Para Enrique Morales, gerente general de ZEAL, la respuesta a esa pregunta pasa por la disposición de espacios y la fluidez en la gestión de la carga, lo que a su entender son cualidades con las que puede aportar ZEAL.

“La pregunta es ¿cómo agrandamos los terminales ahora ya, no en cinco años más? y nosotros vemos que es utilizando ZEAL”, aseguró en conversación con MundoMarítimo, poniendo de manifiesto la voluntad existente en la empresa para repotenciar a Valparaíso: “Estamos disponibles para trabajar con los dos terminales, hemos conversado, yo creo que hay un buen ánimo para que eso ocurra”.

En ese sentido indica que el camino para que Valparaíso siga siendo un polo atractivo para la carga, pasa también por la acción de un coordinador general “yo veo que hay un rol relevante de la Empresa Portuaria Valparaíso, que como autoridad portuaria global debe ordenar y que quienes tenemos capacidad de toma de decisiones respecto a atraer cargas clave nos juntemos y trabajemos en conjunto”.

Morales plantea además que es momento de profundizar y tomar acciones: “hay que actuar rápido, no eternizar el análisis que puede ser interesante, pero debemos demostrar con cierta rapidez que en Valparaíso se pueden hacer cosas”, agrega que “este puerto tiene capacidad, más allá de lo que se ve dentro de los terminales, sea el 1 o el 2, el naviero debe ver que el puerto tiene áreas de respaldo relevantes, que tiene flujos y procesos”.

Recalca que “las navieras eligen el puerto por la calidad de los terminales, los espacios y la rapidez de la gestión, por tanto, la atracción de carga tiene que partir por la coordinación de quienes operan terminales y de quienes gestionan zonas que pueden aportar espacios para que el puerto sea eficiente”, como es el caso de ZEAL.

Concepto colectivo

Enrique Morales, junto con destacar la infraestructura que dispone ZEAL y su tecnología, revaloriza el concepto del trabajo colaborativo: “Nos interesa que los actores colaboremos entre nosotros, que podamos generar economías colaborando en términos de uso del sistema y en las distintas formas que podamos hacer que el proceso de atención de clientes en Valparaíso sea más eficiente”.

En ese sentido aclara que no se trata de negar la existencia de la competencia, pero sí que aún bajo su marco igualmente se puede colaborar: “lo que interesa es que la naviera esté en Valparaíso y después que esté, recién competir por quién toma la carga, pero todo parte por generar las condiciones para que el cliente elija Valparaíso”.

“Este es un concepto que en el mundo se utiliza. En el puerto de Róterdam, hay muchos terminales, pero compiten como Róterdam con otros puertos. Ahora qué terminal atiende es una segunda derivada”, explica Morales, quien sostiene que “cuando se crea una comunidad portuaria, la idea es cómo colaboramos entre nosotros, los que somos miembros de esa comunidad. No solo se trata de compartir información, sino ver cómo colaboro para que el servicio que el puerto otorga sea más eficiente”.

El aporte de ZEAL a Valparaíso

Igualmente, Enrique Morales, recordó los beneficios que aporta ZEAL en términos de seguridad para los exportadores e importadores, así como las ventajas que representa para los transportistas y su rol fundamental en la sostenibilidad de la industria portuaria para la ciudad de Valparaíso.

En ese sentido detalló que la carga en el recinto es totalmente monitoreada, además el trayecto de 11 km desde el puerto a la ZEAL, y que tarda solo 15 minutos – “lo que es muy eficiente”-, está resguardado por ser parte del perímetro de protección aduanera.

Resalta también que “se genera un servicio no solo al importador y exportador, ya que aquí hay un actor relevante que es el camionero, que se beneficia con una reducción de tiempo. Si tiene que esperar por distintas razones, cuenta con un lugar adecuado, con servicios de alimentación, de baños y no queda en condiciones inhóspitas, no está en la calle y dispone de seguridad al dejar estacionado el camión”.

Morales recuerda además la inversión de US$50 millones en este proyecto que han realizado en conjunto, tanto el Estado como ZEAL en el recinto y los efectos positivos que ha significado para la ciudad y el comercio exterior. “Muchas veces se olvida el concepto global, el impacto que tiene ZEAL en la operación del puerto. No me imagino el puerto sin ZEAL. Si la sacamos ¿qué hacemos con los camiones? son 4.000 camiones en un día. Valparaíso no se sostendría y es muy relevante no olvidarse de eso y no desperdiciarlo”, concluyó.

Por MundoMarítimo