Las inversiones de Puertos de Talcahuano, que cerraría este año con una transferencia de carga de 5,7 millones de toneladas, han estado centradas en infraestructura, eficiencia y conectividad. De ello y otros proyectos conversó con MundoMarítimo el gerente general de Puertos de Talcahuano y presidente de la Comunidad Logística Portuaria de Talcahuano (Comlog), Rodrigo Monsalve.

El ejecutivo celebra también los dos años que cumple la entidad que reúne a los distintos actores ligados a la actividad logística de Talcahuano en la región del Biobío. Comlog, a través de sus mesas técnicas, busca instalar una dinámica de mejora continua, un concepto que, sin duda, será reforzado por el VIII Seminario Internacional de Ingeniería y Obras Portuarias (SIOP) 2018, a efectuarse los próximos 6, 7 y 8 de noviembre.

¿Cuáles diría que son los logros más representativos de este período?

-El SIOP nos genera mucha satisfacción, porque es internacional y vamos a poder entregar una visión directa a todos los asistentes sobre el proceso de reconstrucción de nuestro puerto, exposición que va a estar a cargo del gerente de Concesiones, Carlos Aránguiz. Ahora, en octubre, se cumplen dos años del nacimiento de nuestra comunidad logística portuaria. En este proceso de maduración corresponde hacer la primera elección de presidente entre las organizaciones existentes y ya comenzando a generar resultados.

También destacaría los avances del desarrollo de conectividad ferroviaria, que han permitido mejorar el “layout”de la línea férrea del puerto, lo cual mejora la productividad. Esa es como la primera etapa, porque ya estamos definiendo los pasos siguientes, que permitirían hacer mejoras de eficiencia relevantes para aumentar la transferencia de carga por vía férrea, lo cual “desestresa” las vías de conectividad terrestre.

¿Qué porcentaje de la carga se transporta actualmente por tierra?

-Del orden del 80% de la carga que llega al puerto lo hace por vía terrestre. Nuestra idea, tras las mejoras en la línea férrea, es aumentar ese canal, de aquí a cuatro años, al 30%. Aunque eso tiene que ver también con las condiciones comerciales.

¿Cuál es la proyección de transferencia de carga al cierre del año?

-Esperamos llegar a 5.700.000l toneladas y dentro de ese monto la proyección es pasar el medio millón TEUs. Son cifras bastante estables.

¿Qué hitos destacaría en infraestructura?

-En forma directa se concretó el término de la reconstrucción y ampliación de los sitios 2 y 3 con una inversión de US$30 millones, que fueron aportados por una empresa portuaria con contrato administrado por el concesionario. Con eso más el sitio 4 tenemos una línea continua de frente de atraque del orden de 700 metros con un calado de 14 metros, lo que nos permite atender de buena manera las naves de gran calado que están llegando a la región. En términos de reconstrucción del puerto, sólo faltaría reconstruir una parte de las explanadas que quedaron deterioradas después del año 2010.

¿Cómo se desglosa la carga que están movilizando?

-Sólo carga sólida por el momento, básicamente contenedores. También se incorpora del orden de un millón de toneladas de astillas y el concesionario está comenzando con clinker en el puerto de San Vicente. Además, en Talcahuano se esta consolidando un transporte mensual de chatarra que va hacia el norte del país y al extranjero. Para este año hay una proyección de crecimiento de 30% en transferencia de carga.

¿Hay proyecciones sobre el atraque de cruceros para Talcahuano?

-Lamentablemente, para este año no hay proyección de llegada de cruceros. En este momento a nivel regional se están tramitando fondos para poder visibilizar los destinos turísticos e ir a hacer las ofertas turísticas a las casas matrices de las navieras que están en Chile. Paralelo a ello, estamos trabajando en asignarle al Servicio Agrícola Ganadero un escáner portátil, que fue una de las deficiencias que tuvimos en 2016. Ahí estamos apoyando a la mesa de cruceros que lidera el Servicio Regional de Turismo.

¿Cómo ve la ley de cabotaje que se está tramitando?

-Con muchas expectativas. El ideal seria que no existiera un número mínimo de pasajeros, pero hay que ser pragmático y ver como sale esta ley con el tope que es materia de discusión y cuál va a ser la reacción de las empresas de cruceros con respecto a esta nueva ley. Eso implicará que ellos generen nuevos productos que hoy no están. De manera que, si no se generan cambios de parte de las navieras, la ley de cabotaje no va a tener ningún efecto, por cuanto hoy los cruceros entre Buenos Aires, Valparaíso, San Antonio y Río de Janeiro van full, no venden trayectos parciales.

¿Podría adelantar los planes de inversión para los próximos años?

-Nuestros planes de inversión de los próximos años tienen que ver con proyectos que debemos presentar para la autorización de financiamiento, con el mejoramiento de línea férrea, hay una proyección inicial del orden de CH$1.000 millones. También vamos a comenzar a hacer los estudios de cuál es el mejor destino para el lado interno hacia la poza de Talcahuano de nuestro recinto portuario. Por su parte, el concesionario ya esta finiquitando una inversión de US$15 millones para traer dos grúas Gantry a San Vicente, que debieran llegar en el transcurso de 2019. Éstas tienen capacidad para 23 filas de contenedores.

Por MundoMarítimo