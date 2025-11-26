Los socios de Gemini Cooperation, Hapag-Lloyd y Maersk, entregaron una actualización conjunta sobre un posible retorno de sus servicios a través del Canal de Suez y el Mar Rojo, subrayando que aún no existe una fecha definida para reestablecer la red este-oeste en esta ruta estratégica.
En febrero de 2025, con el lanzamiento de la alianza, ambas líneas navieras implementaron una red alternativa por el Cabo de Buena Esperanza debido a las persistentes disrupciones y riesgos de seguridad en el Mar Rojo. Si bien la ambición original de Gemini siempre ha sido volver a una red basada en Suez, ambas líneas navieras recalcaron que la seguridad de las tripulaciones, buques y carga continúa siendo la máxima prioridad.
El bloque indicó que siguen de cerca los avances del alto el fuego en Gaza y las mejoras en las condiciones de seguridad de la región. “Cuando las condiciones lo permitan, y en consonancia con la marca registrada de fiabilidad en los itinerarios que caracteriza a Gemini, se coordinará cuidadosamente con clientes y actores relevantes para garantizar una transición ordenada y con interrupciones mínimas en las cadenas de suministro”, declararon los socios.
Declaraciones de Maersk
Con anterioridad a la declaración conjunta, Maersk expuso que estaba preparada para retomar la navegación por el Mar Rojo y el Canal de Suez “tan pronto como las condiciones lo permitan”, según expresó su CEO Vincent Clerc durante una conferencia conjunta con el presidente de la Autoridad del Canal de Suez, Osama Rabie, en Egipto.
La línea naviera redirigió sus servicios hacia el extremo sur de África desde enero de 2024, tras el ataque de militantes hutíes a uno de sus portacontenedores en el Golfo de Adén. Clerc destacó que los avances en el proceso de paz en Gaza y la mejora de la seguridad en el estrecho de Bab al-Mandab están configurando un escenario más favorable para evaluar el retorno a la ruta Este-Oeste.
“Dado el progreso significativo tanto en Gaza como en Bab al-Mandab, Maersk tomará medidas para reanudar la navegación por el Canal de Suez y el Mar Rojo, y normalizar gradualmente el tránsito”, afirmó. El ejecutivo puntualizó que cualquier restablecimiento será progresivo y estrictamente condicionado a la protección de las tripulaciones.
Por su parte, el presidente de la Autoridad del Canal de Suez, Osama Rabie, confió en que “todo el mundo” vuelva a transitar por la vía y confirmó que el descuento del 15% para naves con más de 130.000 toneladas se prorrogará hasta marzo de 2026.
En declaraciones a EFE, Rabie afirmó este martes que el canal de Suez es “la vía permanente más rápida que existe” y añadió que están estudiando otros incentivos para que los navíos con menor cargamento retomen la navegación por este paso marítimo.
Por MundoMaritimo
Autoridad del Canal de Suez proyecta que tránsitos por la vía navegable se recuperarán gradualmente a fines de marzo
Tarifas a la baja, declive de inventarios en EE.UU. y posible nueva disrupción definen el horizonte de la industria marítima
3716 compañías registradas, 50 países, 79 empresas patrocinadas
Agencias de Aduana
Agencias Navieras
Almacenamiento y Bodegaje
Astilleros
Compañías Navieras
Consultores Marítimos
Embarcadores
Empresas Portuarias y Terminales Marítimos
Equipos Naúticos
Estiba y Desestiba
Exportadores
Importadores
Ingeniería, Certificación e Inspección
Organizaciones
Otras
Pesqueros
Repuestos y Accesorios
Terminales Terrestres y Aeroportuarios
Transporte Aéreo
Transporte Terrestre
Turismo
La política que en el presente documento se indica, tiene por objeto informar a los usuarios de MundoMaritimo sobre el proceder de nuestra empresa respecto del tratamiento de los datos de carácter personal recogidos a través de nuestros portales.1 | Recolección:
Cuando Usted requiere los servicios de MundoMaritimo, se recoge información personal como su nombre, rut, dirección, etc, a través de correo electrónico o formularios. Nuestro sitio no utiliza actualmente cookies, para registrar o recabar información del usuario, pero, podrá en cualquier momento y a su sola discreción y sin necesidad de autorización, utilizarlas, comprometiéndose dar el tratamiento y protección señalado precedentemente a dichos datos.Para qué se utiliza la información recolectada.
Toda la información recolectada de los usuarios en MundoMaritimo tiene por objetivo:
(1) Brindar servicios, contenidos y publicidad personalizada al usuario en su navegación por los portales de MundoMaritimo
(2) Realizar estudios internos sobre los datos demográficos, intereses y comportamiento de nuestros usuarios. La información se utiliza para entender y servir mejor a nuestros usuarios.2. Uso:
Estos datos que usted proporciona libre y voluntariamente, tienen por objeto dar un mejor servicio, información y utilidades a nuestros usuarios. Usted tiene el derecho de no aceptar entregarlos, renunciando a los beneficios que nuestro sitio web entrega.
Si decide aportar dichos datos, nos obligamos con usted a mantener una conducta clara y regular, sometida a la política que a continuación expresamos, de la cual usted es informado y que acepta.
Nuestra política respecto de los datos recogidos es la siguiente:
La responsabilidad por la veracidad de los datos recogidos por esta vía, es exclusiva del usuario.3. Seguridad:
Mantenemos una base de datos Off-Line, la que asegura a sus clientes total privacidad, respecto de los datos proporcionados a MundoMaritimo.
Por otra parte, una reconocida empresa externa proveedora de servicios de conectividad y hosting debidamente certificada, "aloja" nuestros sitios en sus servidores web, los 365 días del año, los siete días de la semana y las veinticuatro horas, lo que asegura que nuestro sitio tenga la menor posibilidad de "caída" en la web o intrusiones de "hackers" que vulneren nuestro Portal.4. Calidad:
Sin perjuicio de las responsabilidades que al usuario le corresponden, MundoMaritimo tendrá especial cuidado al recolectar, mantener, usar, publicar o distribuir la información personal vinculada a los usuarios y visitantes, verificando que los datos sean correctos, completos y adecuados para cumplir con los fines para los que serán utilizados.5. Modificación:
El usuario que haya entregado previamente datos o información personal a MundoMaritimo, podrá solicitar su modificación, corrección o eliminación, enviando un correo electrónico a [email protected], indicando su nombre, rut, dirección, teléfono, y expresando claramente que información de la que hubiere entregado desea modificar o eliminar.
En todo caso, y como medida de seguridad, MundoMaritimo se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la comunicación.6. Publicación e intercambio:
MundoMaritimo, como norma general, no transferirá, cederá, venderá o de otra manera proveerá sus datos de carácter personal a persona alguna. MundoMaritimo podría transferir, revelar o ceder los datos recopilados a sus usuarios, a terceros de acuerdo a las siguientes circunstancias:
(1) En caso de tener la aprobación explícita del usuario, sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros para efectos de realizar marketing directo, llamadas telefónicas, para enviar correos electrónicos, entre otros. El usuario tiene el derecho y la opción de poder denegar la recepción de esta información por parte de terceros.
(2) En el caso de "contactos de negocios", sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros sólo para efectos de poder completar y ejecutar la transacción que motivó la entrega o recolección de esa información.
(3) Aquella información que sea requerida por la ley, una orden judicial u otro procedimiento legalmente válido que así lo exija.7. Uso de información vinculada a terceros:
En caso de tener la aprobación correspondiente, MundoMaritimo usará la información del usuario para comunicarle e informarle, a través del correo electrónico, acerca de:
(1) Modificaciones a sus servicios o productos existentes, aparición de nuevos servicios o productos, u otros especificados por el usuario.
(2) Información, ofertas o cualquier tipo de promoción de marketing que MundoMaritimo pueda otorgarle al usuario.
(3) Sugerencia por parte del usuario acerca de ,"recomienda esta noticia a un amigo"8. Servicios prestados por terceras empresas en el sitio:
Eventualmente, MundoMaritimo, puede contratar los servicios de empresas externas, con el fin de entregar nuevos servicios y productos a través de este sitio web. La información recabada en su caso por dichas empresas, se regirá por el acuerdo del usuario de la misma.
Si tiene alguna duda o pregunta sobre nuestra política de privacidad, le rogamos contactarse a [email protected]9. Publicidad asociada
Respecto a los servicios de anuncios publicitarios o información promocional, con el objeto de presentarle servicios asociados que puedan ser de su interés, tenemos vínculos con otras compañías a las que permitimos colocar publicidad en nuestras páginas. Estas compañías podrían individualmente solicitar su información directamente con usted, siendo exclusiva responsabilidad de ellas el manejo y manipulación de esta información.
Finalmente, MundoMaritimo no garantiza la privacidad de la información personal del usuario, si éste suministra o difunde información en guías telefónicas públicas, reportajes de prensa, publicaciones, zonas de chateo, boletines u otras similares. Dicha información podrá ser recopilada por terceros, con o sin su consentimiento. El usuario revela esa información bajo su responsabilidad.