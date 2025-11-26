Los socios de Gemini Cooperation, Hapag-Lloyd y Maersk, entregaron una actualización conjunta sobre un posible retorno de sus servicios a través del Canal de Suez y el Mar Rojo, subrayando que aún no existe una fecha definida para reestablecer la red este-oeste en esta ruta estratégica.

En febrero de 2025, con el lanzamiento de la alianza, ambas líneas navieras implementaron una red alternativa por el Cabo de Buena Esperanza debido a las persistentes disrupciones y riesgos de seguridad en el Mar Rojo. Si bien la ambición original de Gemini siempre ha sido volver a una red basada en Suez, ambas líneas navieras recalcaron que la seguridad de las tripulaciones, buques y carga continúa siendo la máxima prioridad.

El bloque indicó que siguen de cerca los avances del alto el fuego en Gaza y las mejoras en las condiciones de seguridad de la región. “Cuando las condiciones lo permitan, y en consonancia con la marca registrada de fiabilidad en los itinerarios que caracteriza a Gemini, se coordinará cuidadosamente con clientes y actores relevantes para garantizar una transición ordenada y con interrupciones mínimas en las cadenas de suministro”, declararon los socios.

Declaraciones de Maersk

Con anterioridad a la declaración conjunta, Maersk expuso que estaba preparada para retomar la navegación por el Mar Rojo y el Canal de Suez “tan pronto como las condiciones lo permitan”, según expresó su CEO Vincent Clerc durante una conferencia conjunta con el presidente de la Autoridad del Canal de Suez, Osama Rabie, en Egipto.

La línea naviera redirigió sus servicios hacia el extremo sur de África desde enero de 2024, tras el ataque de militantes hutíes a uno de sus portacontenedores en el Golfo de Adén. Clerc destacó que los avances en el proceso de paz en Gaza y la mejora de la seguridad en el estrecho de Bab al-Mandab están configurando un escenario más favorable para evaluar el retorno a la ruta Este-Oeste.

“Dado el progreso significativo tanto en Gaza como en Bab al-Mandab, Maersk tomará medidas para reanudar la navegación por el Canal de Suez y el Mar Rojo, y normalizar gradualmente el tránsito”, afirmó. El ejecutivo puntualizó que cualquier restablecimiento será progresivo y estrictamente condicionado a la protección de las tripulaciones.

Por su parte, el presidente de la Autoridad del Canal de Suez, Osama Rabie, confió en que “todo el mundo” vuelva a transitar por la vía y confirmó que el descuento del 15% para naves con más de 130.000 toneladas se prorrogará hasta marzo de 2026.

En declaraciones a EFE, Rabie afirmó este martes que el canal de Suez es “la vía permanente más rápida que existe” y añadió que están estudiando otros incentivos para que los navíos con menor cargamento retomen la navegación por este paso marítimo.

Por MundoMaritimo