Durante el Foro Portuario “Articulación de una red portuaria y comercial Intramericana”, llevado a cabo en la última jornada de TOC Américas, destacados actores del sector de la región debatieron sobre la creciente inestabilidad de la industria marítima impulsado por tensiones geopolíticas entre las principales economías del mundo. En esa línea, el panel moderado por Carlos José González de Multimodal Consulting, destacó la necesidad de mayor colaboración entre la región.
Aranceles de Trump
Robert Barceló, Senior Manager de Business Development en Port Everglades, explicó que su terminal no se ha visto mayormente afectada por los aranceles impuestos durante la administración Trump, ya que el impacto principal se ha concentrado en Asia. “El ruido de los aranceles está dirigido al mercado asiático. En nuestro caso, el negocio con esa región representa solo un 1,25%. Nuestra fortaleza está en América Latina: cerca del 80% de nuestras operaciones corresponden a Centroamérica y Sudamérica, y el 13,5% del comercio entre Estados Unidos y la región fluye a través de Port Everglades”, detalló.
Barceló advirtió, sin embargo, sobre un nuevo componente poco comentado: el denominado USTR 301, que impone gravámenes a buques fabricados en China que atraquen en puertos estadounidenses. “Esto afectará la cadena de suministro porque obligará a modificar rutas de larga distancia y operaciones de transbordo, generando demoras en los tiempos de tránsito. Algunos saldrán perjudicados, pero otros, como los puertos de Cartagena (Colombia), Jamaica o Caucedo (República Dominicana), podrían verse beneficiados al tratarse de puertos de transbordo”, añadió.
Hermandad entre Puertos
Kristin Decas, CEO y Port Director del Puerto de Hueneme (California), abordó la experiencia del acuerdo de “puertos hermanos” firmado entre California y Perú, destacando los avances en conectividad comercial y tecnológica.
En esa línea destacó que uno de los hitos más relevantes fue la implementación del programa de tratamiento en frío junto a Perú. Antes, los arándanos peruanos solo podían completar el proceso en Filadelfia, pero desde 2022 se realiza directamente desde el Puerto de Paita, lo que incrementó en 250% el comercio de este producto.
Por su parte, Eduardo Cerdeira, subrayó que la iniciativa “va más allá de la diplomacia portuaria”. Actualmente, solo una línea naviera conecta Paita y Hueneme con un tránsito de siete días. Este acuerdo busca potenciar esa conexión y demostrar los beneficios de fortalecer los vínculos marítimos entre Sudamérica y Norteamérica”, señaló.
Alianzas Público–Privadas
Ingrid Huapaya, coordinadora de Facilitación del Comercio y Cooperación Internacional en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) de Perú y miembro de WISTA Perú, destacó que la apertura comercial ha sido la estrategia clave del país para atraer inversiones.
“Perú cuenta con 23 acuerdos comerciales, además de pertenecer a la Alianza del Pacífico y la Comunidad Andina. Estos marcos permiten dar previsibilidad a los inversionistas y reducir costos mediante la digitalización y la simplificación aduanera”, explicó.
Huapaya también subrayó la participación del país en foros como APEC, donde se promueven proyectos de conectividad, digitalización y mejora regulatoria. “Las alianzas público-privadas han sido esenciales: en los últimos 20 años se han invertido cerca de US$400 mil millones en concesiones e infraestructura, impulsando el comercio exterior peruano”, apuntó.
Desafíos portuarios
Para Barceló, el reto principal está fuera de los puertos: “El problema no está dentro, sino en los accesos. Falta infraestructura carretera y ferroviaria, lo que encarece el transporte entre los centros de producción y los puertos”, dijo.
Luis Enrique Navas, director general del Terminal Portuario de Guayaquil (Hanseatic Global Terminals), planteó que los puertos deben dejar de ser simples “gateways” de carga.
“Tenemos que transformarnos en integradores del comercio, conectar mejor la infraestructura, los flujos de información y canales de comunicación para fortalecer las importaciones y exportaciones”, comentó.
Por su parte, Dermóstenes Pérez, Chief Commercial Officer de IPL Group, señaló la falta de coordinación entre líneas navieras y puertos de la región: “Cada país tiene normas distintas, lo que genera altos costos. Debemos homologar la forma en que compartimos información y simplificar procesos”, propuso.
En tanto, Franc Pigna, Managing Director de Aegir Ports Property Advisors, enfatizó que la región necesita mayor integración y un marco tarifario más estable. “Por años las tarifas han sido dispares y eso no es sostenible. Se requiere reciprocidad, integridad y una visión hemisférica clara. La competencia no debe ser entre puertos, sino entre cadenas de suministro”, recalcó.
Finalmente, Navas advirtió sobre la urgencia de crear un marco normativo más robusto frente a los cambios en los tratados comerciales. “Los aranceles son solo uno de los muchos desafíos. En un contexto volátil, necesitamos fortalecer la infraestructura intermodal y establecer un marco legal y aduanero que permita el intercambio de información en tiempo real entre mercados”, explicó.
Por MundoMaritimo
