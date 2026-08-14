La segunda versión del Foro Panorama Marítimo Portuario 2026, organizado por Panorama Marítimo y Logístico, reunió el jueves 6 de agosto en el Hotel Riu Plaza Panamá a representantes del Canal de Panamá, operadores portuarios, organismos internacionales y actores de la cadena logística nacional e internacional, quienes analizaron los retos y oportunidades que enfrenta el país para mantener su competitividad y proyectar su rol como hub logístico regional en un contexto marcado por los cambios del comercio mundial, la transformación de las rutas marítimas, la crisis climática, la digitalización y la evolución de las cadenas globales de suministro.

Durante la jornada, en la que MundoMaritimo participó como Media Partner Internacional, se abordaron temas relacionados como infraestructura, la disponibilidad de agua del Canal de Panamá, integración de procesos, tecnología, conectividad y se planteó la necesidad de fortalecer la colaboración entre el sector público y privado. En la ocasión también se puso en relieve que, en un escenario global donde las empresas buscan cadenas de suministro más eficientes y resilientes, Panamá enfrenta el desafío de transformar su posición geográfica en una ventaja sostenible frente a la creciente competencia internacional.

El agua como prioridad para el Canal de Panamá

Uno de los principales temas tratados durante el foro fue la seguridad hídrica del Canal de Panamá. La administradora designada de la vía interoceánica, Ilya Espino de Marotta, explicó que garantizar la disponibilidad de agua es uno de los mayores desafíos estratégicos para mantener la competitividad del Canal y asegurar su operación a largo plazo.

En ese sentido, recordó que la crisis hídrica registrada en 2023 tuvo un impacto directo en el tránsito de buques y evidenció la necesidad de desarrollar nuevas fuentes de abastecimiento. “Si el Canal pierde competitividad, perdemos ingresos como país. En 2023 dejaron de transitar aproximadamente 2.700 buques, lo que pudo representar cerca de US$900 millones”, señaló.

Destacó que el proyecto de Río Indio representa una de las principales alternativas para aumentar la capacidad hídrica del canal. La iniciativa contempla una inversión aproximada de US$1.500 millones, la construcción de una presa y un proceso de reasentamiento de comunidades ubicadas en el área donde se desarrollará el proyecto.

Además, indicó que el Canal continúa impulsando proyectos estratégicos relacionados con infraestructura logística, corredores energéticos y nuevas oportunidades de desarrollo para ampliar la participación del país dentro de las cadenas globales de suministro.

Digitalización para una logística más eficiente

La transformación digital fue otro de los ejes centrales del foro. Los representantes del sector coincidieron en que Panamá necesita avanzar hacia un sistema más integrado, donde autoridades, puertos, navieras, transportistas y usuarios puedan compartir información de manera eficiente.

Para Enrique Piqueras, gerente general de PSA Panamá, la tecnología debe implementarse después de mejorar los procesos existentes. “Si estandarizas y digitalizas un proceso ineficiente, vas a crear un monstruo. Primero tienes que hacer el proceso más eficiente y luego digitalizar”, afirmó.

Al respecto subrayó que “no podemos aspirar a una transformación digital si cada institución continúa manejando información por canales distintos. El primer paso es que todos los actores trabajen con una sola fuente de información y, a partir de allí, digitalizar la liberación de la carga de forma eficiente”.

Destacó además que los puertos panameños tienen la oportunidad de fortalecer su papel como complemento estratégico del Canal, especialmente ante escenarios donde factores externos puedan afectar las rutas marítimas internacionales. En esa línea resaltó que la competitividad logística no depende únicamente de la infraestructura disponible, sino también de la capacidad de conectar los diferentes procesos que intervienen en la movilización de las mercancías.

Panamá como hub regional

Por su parte, Antonio Domínguez, presidente para América Latina y el Caribe de Maersk, resaltó las ventajas competitivas que tiene Panamá gracias a su infraestructura y ubicación estratégica, pero señaló la importancia de mejorar la conectividad regional. “Panamá, con toda su infraestructura y como hub logístico, tiene mucho que ofrecer”, señaló, pero advirtió que, si bien la infraestructura y la eficiencia son importantes, sin resiliencia, la se vuelve frágil.

Por lo anterior, el ejecutivo indicó que el futuro del comercio regional dependerá de una mayor integración entre países, sistemas de transporte, procesos aduaneros y plataformas logísticas. También destacó la importancia de proyectos orientados a facilitar el comercio y mejorar la conectividad terrestre, incluyendo iniciativas de integración logística con países vecinos como Costa Rica.

El desafío de construir una logística sostenible

Los participantes coincidieron en que Panamá debe continuar fortaleciendo la alianza entre el Estado y el sector privado para desarrollar soluciones que respondan a las nuevas exigencias del comercio internacional. Mientras el sector público tiene la responsabilidad de establecer una visión estratégica, generar políticas adecuadas y promover inversiones, las empresas aportan la experiencia operativa necesaria para implementar mejoras en la cadena logística.

Asimismo, se discutieron temas relacionados con seguridad, trazabilidad de mercancías, ciberseguridad y cumplimiento de estándares internacionales como elementos claves para mantener la confianza de los mercados.

Durante la jornada se concordó en que más allá del Canal y los puertos, el futuro del país como hub logístico regional estará determinado por la habilidad de adaptación a un comercio mundial en constante transformación y la capacidad de convertir sus actuales ventajas en oportunidades sostenibles para las próximas décadas.

Por MundoMaritimo