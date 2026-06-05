La Fiscalía Nacional Económica (FNE) de Chile solicitó al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) incorporar estrictas medidas regulatorias y de fiscalización en la futura concesión conjunta de los Terminales N°1 y N°2 del Puerto de Valparaíso, cuya entrada en vigencia está prevista para 2030.
Durante la audiencia pública convocada por el TDLC para analizar la solicitud presentada por la Empresa Portuaria Valparaíso (EPV), la FNE sostuvo que la operación futura del sistema portuario estará marcada por un escenario de alta congestión, lo que podría afectar las condiciones de competencia en la zona central del país.
El abogado de la División Antimonopolios de la FNE, Alejandro Domic (en la imagen), señaló que el sistema portuario de Valparaíso enfrentará una situación de estrechez de capacidad que podría prolongarse por varios años. Según expuso, el escenario de congestión podría extenderse “al menos hasta 2037 -si no hay retrasos adicionales en la construcción del nuevo terminal de San Antonio-”, con niveles de demanda cercanos o incluso superiores a la capacidad disponible.
La Fiscalía explicó que este contexto reduce la presión competitiva entre terminales y aumenta los riesgos asociados al ejercicio de poder de mercado. En ese sentido, indicó que “la congestión reduce la presión competitiva entre terminales, eleva el riesgo de ejercicio de poder de mercado y aumenta los incentivos para conductas discriminatorias o exclusorias”.
Si bien la FNE reconoció que la concesión conjunta de ambos terminales se encuentra justificada debido a las restricciones de capacidad existentes, sostuvo que su aprobación debe estar acompañada de medidas efectivas para prevenir riesgos competitivos, considerando que se trata de una infraestructura estratégica para el comercio exterior de la zona central durante las próximas décadas.
Uno de los aspectos destacados por el organismo fue la situación de la carga fraccionada. Según expuso, actualmente el 96% de este tipo de carga se concentra en Valparaíso y cuenta con alternativas limitadas en la región. La Fiscalía advirtió que, bajo condiciones de congestión, existirían incentivos para privilegiar cargas más rentables, desplazando a la carga fraccionada. Por ello, propuso revisar incentivos tarifarios y reglas operativas que permitan resguardar la continuidad de estos servicios y mantener condiciones competitivas adecuadas.
Respecto de la futura operación de la concesión, la FNE advirtió que los riesgos derivados de la integración vertical, la aplicación de descuentos y las condiciones de acceso a los terminales podrían intensificarse en escenarios de alta utilización de capacidad. En consecuencia, planteó la necesidad de fortalecer significativamente los mecanismos de supervisión.
Entre las medidas propuestas se encuentran:
La Fiscalía sostuvo que estas herramientas resultan necesarias ante las limitaciones observadas en los mecanismos de control actualmente vigentes.
Asimismo, reiteró la conveniencia de revisar antes de la licitación diversos aspectos del diseño económico de la concesión, incluyendo la metodología de ponderadores del índice ofertado de tarifas, la incorporación de tarifas para cruceros en el mecanismo de adjudicación y la estructura del canon fijo y variable que deberá pagar el futuro concesionario.
Finalmente, la FNE indicó que el análisis que realice el TDLC debería considerar, como piso regulatorio, los resguardos establecidos para el Puerto Exterior de San Antonio, con el objetivo de evitar asimetrías regulatorias entre infraestructuras portuarias que mantienen estrechos vínculos funcionales y geográficos.
Por MundoMaritimo
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