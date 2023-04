En el último giro en las disputas en curso sobre los cobros de D&D (Demurrage and Detention), la Comisión Federal Marítima (FMC, por su sigla en inglés) ahora debe considerar un descontento entre Hapag-Lloyd y la empresa de transporte intermodal CSX. La naviera presentó una queja contra el operador de ferrocarril como parte de su respuesta a otra acusación en curso expuesta contra ella, realizada por un expedidor que afirma que se le hicieron cobros de D&D en violación de la Ocean Shipping Reform Act of 2022 (OSRA), según relata The Maritime Executive.

El caso ilustra las complejidades que están surgiendo en las luchas sobre los cánones D&D y la interrelación entre las distintas empresas en los acuerdos de transporte intermodal. En concreto, la naviera argumenta en su presentación hecha el 13 de abril que la FMC tiene jurisdicción con respecto a CSX debido a la naturaleza intermodal del envío y la independencia entre las operaciones de la compañía alemana y la parte del acuerdo de transporte de la línea ferroviaria.

Por su parte, el expedidor reclama que el envío se organizó con Hapag y se transportó en un único conocimiento de embarque, lo que hace a la naviera responsable de las acciones de su subcontratista, en este caso, CSX. Se pide a la FMC no sólo que decida si los cobros D&D eran apropiados, sino también dónde recae la responsabilidad.

Historial del caso

El caso se deriva de una denuncia presentada en diciembre de 2022 por una empresa de transporte logístico, M.E. Dey &Co con sede en Milwaukee, Wisconsin. En su queja, que fue enmendada en marzo de 2023, se argumenta: "Los cobros en esta acción no sirven al objetivo de la FMC de garantizar que la detención y la sobrestadía actúen como incentivo financiero para promover el movimiento eficiente de la carga".

Dey contrató en agosto de 2022 con Hapag el transporte de 16 contenedores desde Róterdam a Nashville, Tennessee. Estos se embarcaron en Amberes (Bélgica) y fueron movilizados por los buques de la naviera hasta Charleston (Carolina del Sur). Desde el puerto, fueron trasladados por tren a la terminal ferroviaria de CSX en Nashville, donde el transportista de Dey, New Age Logistics, debía recibir los contenedores para su posterior viaje.

Tres de los contenedores fueron entregados a New Age antes del último día libre, pero los demás permanecieron en la terminal ferroviaria. New Age afirma que se le informó de que los contenedores no estaban disponibles porque no se habían montado en un chasis y no se permitía al camionero proporcionar el suyo propio. Se tardaría un mes hasta el 6 o 7 de octubre, cuando se liberarían todos los contenedores.

Por su parte, el conductor del camión afirma que en varias ocasiones se le dijo que no se podía acceder a los contenedores porque estaban apilados y que seguía el problema de montarlos en un chasis.

El camionero informó a Dey de que CSX le comunicó que la razón por la que los chasis no estaban montados se debía a que Hapag no los había proporcionado a su llegada. Además, afirman que CSX comunicó que el camionero de Dey no podía venir a recuperar los contenedores con sus propios chasis porque los contenedores eran propiedad de la naviera. En tanto, Hapag afirma que Dey ha llamado a CSX sin respuesta.

Respuesta de Hapag-Lloyd

En su demanda contra terceros, Hapag afirma que CSX evaluó, facturó y cobró los gastos de D&D sin la participación o aprobación de ella. La naviera argumenta además que ha renunciado a los gastos de demora, que ascendían a más de US$153.000, devengados en relación con los contenedores.

En su respuesta al caso, Hapag ha negado que los gastos de almacenaje fueran irrazonables o injustificados en virtud de la Ley de Transporte Marítimo, al tiempo que rechaza que los contenedores no estuvieran disponibles para su recogida debido a cualquier acción u omisión por parte de Hapag. Mientras sigue defendiendo el caso, la alemana ahora argumenta a la FMC que "en caso de que Hapag sea encontrado responsable a Dey, CSX es responsable a Hapag".

La complejidad de las cuestiones bajo el Acta de Embarque ya había llevado a la Oficina de Ejecución, Investigaciones y Cumplimiento de la comisión a presentar una moción para intervenir. El juez que instruye el caso aceptó con la finalidad de que la oficina pueda aportar su experiencia en relación con el Acta de Embarque y si las acciones constituyen prácticas normales, habituales y continuadas.

Según el calendario propuesto para el caso, la presentación de pruebas tendrá lugar este verano. Después de eso, se pasaría a una presentación de propuestas de conclusiones de hecho por cada parte y una respuesta a principios de noviembre de 2023 de Dey a Hapag.

Por MundoMaritimo