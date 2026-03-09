El entorno regulatorio del transporte marítimo ha ampliado su alcance en los últimos años, incorporando factores vinculados al comercio internacional, la estabilidad de las cadenas de suministro y las dinámicas geopolíticas.
Así lo planteó Laura DiBella, presidenta de la Federal Maritime Commission (FMC) de Estados Unidos, en una entrevista con Shipping and Freight Resource, donde abordó el papel actual de los reguladores marítimos y los cambios observados tras las disrupciones logísticas registradas durante la pandemia.
DiBella señaló que uno de los aspectos que debían reforzarse dentro del organismo era su perspectiva global. “El Covid-19 realmente cambió el juego para todos en el mundo de la cadena de suministro, incluidos los reguladores”, indicó, agregando que el organismo comprendió que “no estamos operando aislados en Estados Unidos. Lo que ocurre al otro lado del mundo puede tener un impacto muy real en la economía estadounidense y en los importadores y exportadores”.
En ese contexto, sostuvo que la función del regulador también incluye velar por el funcionamiento del mercado para los usuarios del transporte marítimo. “En esencia, nuestro rol es proteger al importador y exportador de Estados Unidos”, afirmó. Según explicó, el objetivo es asegurar que el mercado funcione de manera equitativa y eficiente para empresas de distintos tamaños.
DiBella también señaló que la FMC busca adoptar un enfoque más preventivo frente a posibles disrupciones en el transporte marítimo. Para ello, indicó que el organismo analiza señales y tendencias dentro del sector. “Una de las herramientas más importantes que tenemos es la investigación”, señaló.
Actualmente, la comisión mantiene investigaciones relacionadas con puntos críticos del transporte marítimo, registros de bandera y otros aspectos estructurales del sistema global de transporte marítimo. Según DiBella, estos procesos permiten identificar posibles vulnerabilidades y prepararse ante eventuales interrupciones.
Respecto a temas vinculados con factores geopolíticos, la presidenta de la FMC explicó que el organismo no lidera la toma de decisiones en ese ámbito, pero sí aporta conocimiento técnico del sector. “Lo que la FMC proporciona es un profundo conocimiento marítimo. Entendemos las realidades operativas de la industria naviera”, señaló.
En ese sentido, agregó que una de las funciones del organismo es contribuir con información especializada para la toma de decisiones de otras agencias gubernamentales. “Hay mucha desinformación en el ámbito marítimo, y nuestro trabajo es garantizar que los responsables de políticas públicas cuenten con información precisa y experta”, indicó.
Al referirse al escenario actual del comercio marítimo, DiBella sostuvo que, tras la aprobación del Ocean Shipping Reform Act, se han registrado avances en el funcionamiento del sector. Sin embargo, señaló que las cadenas de suministro continúan evolucionando.
“Hoy estamos mejor preparados si ocurriera un shock similar”, afirmó en relación con las disrupciones observadas durante la pandemia, aunque agregó que las rutas comerciales, las cadenas logísticas y los desafíos operacionales han cambiado en los últimos años.
Según la presidenta de la FMC, este contexto exige que los reguladores continúen adaptándose a las transformaciones del comercio marítimo y de las cadenas de suministro globales.
Por MundoMaritimo
