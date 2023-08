La revisión de normativa propuesta por la Comisión Marítima Federal (FMC) de EE.UU. cuyo objetivo es disminuir la potestad de los operadores marítimos para negarse a proporcionar espacio en los buques a sus clientes, “se adentran en la peligrosa área de la regulación de precios”, según las líneas navieras, reporta Freightwaves.

Con anterioridad, la FMC decidió revisar una propuesta inicial, a través de un aviso complementario de propuesta de reglamentación. (SNPRM) emitido en junio, luego que las líneas navieras la calificaran como demasiado onerosa, mientras que sus clientes de importación y exportación (expedidores) afirmaron que el esfuerzo no iba lo suficientemente lejos.

Sin embargo, la propuesta revisada no terminó de conformar a las líneas navieras que argumentan que la propuesta normativa se aleja aún más de lo que consideran “modificaciones razonables para mejorar la protección de sus clientes”.

¿Qué molesta a las líneas navieras?

Puntualmente las líneas navieras se oponen a una disposición que permitiría a la FMC evaluar si la negativa a negociar por el espacio de sus buques es “razonable”, considerando una lista de factores que incluyen la proposición de tarifas “muy por encima de las tarifas actuales del mercado por lo que no puedan ser consideradas una oferta real o un intento de entablar negociaciones de buena fe”.

Mike Jacob, vicepresidente de la Pacific Merchant Shipping Association (PMSA), que representa a líneas navieras y operadores de terminales marítimas de la costa oeste de EE.UU., dijo que tal disposición haría "difícil determinar dónde la FMC pretende trazar la línea de modo que no actúe como un regulador de precios”.

“La FMC no tiene autoridad para regular los precios”, afirmó por su parte el World Shipping Council (WSC), que afirma representar el 90% de los servicios de línea del mundo. “No existe ningún escenario en el que una agencia, que no tiene autoridad para regular las tarifas, pueda utilizar sus valores como una medida de razonabilidad”. La entidad añadió que la propuesta revisada no se puede poner en práctica porque no se pude determinar a priori “¿Qué tan alto es demasiado alto y sobre qué base decidirá la FMC?".

Pero no es todo…

Además, las líneas navieras apuntan como peligrosa la propuesta por la FMC que les exige exponer detalles de sus estrategias de precios, los servicios que ofrece, sus estrategias para proporcionar equipos de contenedores y descripciones de los mercados a los que sirve. “Revelar detalles intrincados de las estrategias de una empresa al público en general puede ponerlas en una desventaja competitiva significativa”, apunta Hapag-Lloyd (America) LLC.

El operador añade que “en el mercado global, las empresas deben salvaguardar sus secretos comerciales, estudios de mercado, estructuras de precios e información de la cadena de suministro para mantener su ventaja sobre los competidores. Si parte de esta información crítica se vuelve públicamente accesible, puede ser explotada por sus rivales, lo que genera una pérdida de ventaja competitiva y una posible erosión de la participación de mercado”.

Maersk, por su parte, advirtió que exponer su política comercial no solo agregaría costos, sino que no apoyaría los objetivos de la FMC: “La regulación no debería transformar la Ley de Transporte Marítimo en un arma cargada apuntando a las líneas navieras por cada negociación difícil con clientes individuales sobre el espacio de los buques en un mercado de demanda limitada”, afirmó Douglas Morgante, vicepresidente de relaciones gubernamentales de Maersk Agency USA.

Expedidores se muestran conformes

Por el contrario, los clientes de las líneas navieras, en su mayoría se muestran contentos con los cambios. Peter Friedmann, director ejecutivo de la Coalición de Transporte Agrícola (AgTC), dijo que proporcionar una base más amplia para determinar si la negativa de una línea naviera a proporcionar espacio es razonable es "una de las revisiones más importantes" realizadas por la FMC.

Específicamente, la AgTC apoya la revisión de la FMC que reemplaza la búsqueda de "rentabilidad" y "compatibilidad con la estrategia de desarrollo comercial" de las líneas navieras con "factores de transporte" para determinar si están rechazando justificadamente los embarques. Estos últimos incluyen, entre otros, la seguridad y estabilidad de la nave o las consideraciones de programación relacionadas con el clima.

La Asociación de Líderes de la Industria Minorista (RILA), que incluye a nueve de los 15 importadores más grandes de EE.UU., desea que la FMC vaya un paso más allá al incluir una política de importación y exportación. “Los importadores también se han visto afectados por la conducta irrazonable de las líneas navieras (cambios de itinerario sin previo aviso o con notificación insuficiente, recepción de información inexacta y poco confiable, cotización de tarifas irrazonables, etc.) y no solo durante la pandemia”, comentó Sarah Gilmore, directora de asuntos gubernamentales de RILA

“Exigir a las líneas navieras que presenten y sigan una política de importación documentada anual permitiría a la FMC y a los stakeholders examinar si su comportamiento es justo y razonable en todos los tipos de transacciones y si es consistente con la Ley de Transporte Marítimo [de EE. UU.].”.

