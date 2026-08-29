La flota de buques multipropósito (MPV) enfrenta una creciente presión para renovarse, impulsada por el envejecimiento de las naves, las nuevas exigencias ambientales y la necesidad de mayor versatilidad frente a una demanda de carga cada vez más diversa. Sin embargo, Drewry advierte que este proceso no se traducirá necesariamente en una ola masiva de desguaces, sino en una salida selectiva de las naves cuya operación deje de ser comercialmente viable.

Según un análisis de la consultora, se estima que 1,93 millones dwt presentan potencial para ser demolidos durante los próximos 12 meses. Para determinar los candidatos, Drewry consideró buques de carga general —excluyendo los Project Carriers— con más de 120 días de inactividad, unidades de 15 años o más y los costos asociados a inspecciones especiales y eventuales extensiones de vida útil.

Segmentos bajo presión

Entre los distintos tamaños, los buques de 5.000 a 10.000 dwt concentran la mayor probabilidad de enfrentar un aumento del desguace durante el próximo año. En el extremo opuesto, las naves de 10.000 a 20.000 dwt presentan el menor riesgo, debido a que constituyen el segmento más joven, con una edad promedio cercana a los 15 años.

La antigüedad aparece como un factor relevante. Según Drewry, “los buques de 25 años o más tienen una mayor probabilidad de llegar al desguace, aunque su permanencia en servicio seguirá dependiendo de los niveles de flete, los costos de cumplimiento normativo y la disponibilidad de empleo”.

Sin embargo, la consultora enfatiza que la antigüedad por sí sola no determina el retiro. Buques de 20 a 25 años o más continúan operando debido a que muchos están libres de deuda, tienen costos de operación relativamente bajos, atienden mercados específicos y poseen capacidad para transportar distintos tipos de carga.

Regulación acelera renovación

Las exigencias ambientales, particularmente aquellas asociadas a EEXI y CII, están elevando los estándares de eficiencia y presionando a los armadores a modernizar sus flotas. No obstante, Drewry observa que la respuesta ha sido gradual: ajustes de velocidad, mejoras técnicas menores y otras medidas operacionales han permitido mantener activos a numerosos buques antiguos.

El escenario económico también resulta determinante. “Cuando los mercados de fletes son sólidos, los armadores tienden a mantener sus naves en servicio y asumir los costos de inspecciones y mantenimiento. En mercados más débiles, en cambio, el aumento de los costos operacionales y de dique puede acelerar las decisiones de retiro”, señala la consultora.

Incluso en este último escenario, el desguace no constituye necesariamente la primera alternativa. Los buques pueden ser redistribuidos hacia rutas regionales, enviados a lay-up o vendidos a mercados secundarios.

Renovación, no expansión

Drewry anticipa que la renovación de la flota será gradual y selectiva. El actual libro de órdenes contempla un número limitado de buques de mayor tamaño destinados principalmente a sustituir capacidad envejecida, más que a generar una expansión significativa de la oferta.

Estas nuevas naves, además, estarán orientadas a tránsitos específicos y contarán con mayor flexibilidad para transportar carga break bulk, proyectos y heavy lift, lo que podría reducir su competencia directa con parte de la flota existente.

En este contexto, Drewry sostiene que la flota de carga general evolucionará principalmente por presiones económicas y normativass, más que por una rápida ola de desguaces. El resultado será una transición medida, marcada por inversiones selectivas, mejoras de eficiencia y la coexistencia de capacidad moderna con buques antiguos que aún conservan viabilidad comercial.

Por MundoMaritimo