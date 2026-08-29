La flota de buques multipropósito (MPV) enfrenta una creciente presión para renovarse, impulsada por el envejecimiento de las naves, las nuevas exigencias ambientales y la necesidad de mayor versatilidad frente a una demanda de carga cada vez más diversa. Sin embargo, Drewry advierte que este proceso no se traducirá necesariamente en una ola masiva de desguaces, sino en una salida selectiva de las naves cuya operación deje de ser comercialmente viable.
Según un análisis de la consultora, se estima que 1,93 millones dwt presentan potencial para ser demolidos durante los próximos 12 meses. Para determinar los candidatos, Drewry consideró buques de carga general —excluyendo los Project Carriers— con más de 120 días de inactividad, unidades de 15 años o más y los costos asociados a inspecciones especiales y eventuales extensiones de vida útil.
Segmentos bajo presión
Entre los distintos tamaños, los buques de 5.000 a 10.000 dwt concentran la mayor probabilidad de enfrentar un aumento del desguace durante el próximo año. En el extremo opuesto, las naves de 10.000 a 20.000 dwt presentan el menor riesgo, debido a que constituyen el segmento más joven, con una edad promedio cercana a los 15 años.
La antigüedad aparece como un factor relevante. Según Drewry, “los buques de 25 años o más tienen una mayor probabilidad de llegar al desguace, aunque su permanencia en servicio seguirá dependiendo de los niveles de flete, los costos de cumplimiento normativo y la disponibilidad de empleo”.
Sin embargo, la consultora enfatiza que la antigüedad por sí sola no determina el retiro. Buques de 20 a 25 años o más continúan operando debido a que muchos están libres de deuda, tienen costos de operación relativamente bajos, atienden mercados específicos y poseen capacidad para transportar distintos tipos de carga.
Regulación acelera renovación
Las exigencias ambientales, particularmente aquellas asociadas a EEXI y CII, están elevando los estándares de eficiencia y presionando a los armadores a modernizar sus flotas. No obstante, Drewry observa que la respuesta ha sido gradual: ajustes de velocidad, mejoras técnicas menores y otras medidas operacionales han permitido mantener activos a numerosos buques antiguos.
El escenario económico también resulta determinante. “Cuando los mercados de fletes son sólidos, los armadores tienden a mantener sus naves en servicio y asumir los costos de inspecciones y mantenimiento. En mercados más débiles, en cambio, el aumento de los costos operacionales y de dique puede acelerar las decisiones de retiro”, señala la consultora.
Incluso en este último escenario, el desguace no constituye necesariamente la primera alternativa. Los buques pueden ser redistribuidos hacia rutas regionales, enviados a lay-up o vendidos a mercados secundarios.
Renovación, no expansión
Drewry anticipa que la renovación de la flota será gradual y selectiva. El actual libro de órdenes contempla un número limitado de buques de mayor tamaño destinados principalmente a sustituir capacidad envejecida, más que a generar una expansión significativa de la oferta.
Estas nuevas naves, además, estarán orientadas a tránsitos específicos y contarán con mayor flexibilidad para transportar carga break bulk, proyectos y heavy lift, lo que podría reducir su competencia directa con parte de la flota existente.
En este contexto, Drewry sostiene que la flota de carga general evolucionará principalmente por presiones económicas y normativass, más que por una rápida ola de desguaces. El resultado será una transición medida, marcada por inversiones selectivas, mejoras de eficiencia y la coexistencia de capacidad moderna con buques antiguos que aún conservan viabilidad comercial.
Por MundoMaritimo
Flota global de buques tanque GNL crece, pero se enfrenta al exceso de capacidad y a nuevas exigencias ambientales
Trasporte marítimo multipropósito: pese a sombrías perspectivas, aún se espera crecimiento
3721 compañías registradas, 51 países, 83 empresas patrocinadas
Agencias de Aduana
Agencias Navieras
Almacenamiento y Bodegaje
Astilleros
Compañías Navieras
Consultores Marítimos
Embarcadores
Empresas Portuarias y Terminales Marítimos
Equipos Naúticos
Estiba y Desestiba
Exportadores
Importadores
Ingeniería, Certificación e Inspección
Organizaciones
Otras
Pesqueros
Repuestos y Accesorios
Terminales Terrestres y Aeroportuarios
Transporte Aéreo
Transporte Terrestre
Turismo
La política que en el presente documento se indica, tiene por objeto informar a los usuarios de MundoMaritimo sobre el proceder de nuestra empresa respecto del tratamiento de los datos de carácter personal recogidos a través de nuestros portales.1 | Recolección:
Cuando Usted requiere los servicios de MundoMaritimo, se recoge información personal como su nombre, rut, dirección, etc, a través de correo electrónico o formularios. Nuestro sitio no utiliza actualmente cookies, para registrar o recabar información del usuario, pero, podrá en cualquier momento y a su sola discreción y sin necesidad de autorización, utilizarlas, comprometiéndose dar el tratamiento y protección señalado precedentemente a dichos datos.Para qué se utiliza la información recolectada.
Toda la información recolectada de los usuarios en MundoMaritimo tiene por objetivo:
(1) Brindar servicios, contenidos y publicidad personalizada al usuario en su navegación por los portales de MundoMaritimo
(2) Realizar estudios internos sobre los datos demográficos, intereses y comportamiento de nuestros usuarios. La información se utiliza para entender y servir mejor a nuestros usuarios.2. Uso:
Estos datos que usted proporciona libre y voluntariamente, tienen por objeto dar un mejor servicio, información y utilidades a nuestros usuarios. Usted tiene el derecho de no aceptar entregarlos, renunciando a los beneficios que nuestro sitio web entrega.
Si decide aportar dichos datos, nos obligamos con usted a mantener una conducta clara y regular, sometida a la política que a continuación expresamos, de la cual usted es informado y que acepta.
Nuestra política respecto de los datos recogidos es la siguiente:
La responsabilidad por la veracidad de los datos recogidos por esta vía, es exclusiva del usuario.3. Seguridad:
Mantenemos una base de datos Off-Line, la que asegura a sus clientes total privacidad, respecto de los datos proporcionados a MundoMaritimo.
Por otra parte, una reconocida empresa externa proveedora de servicios de conectividad y hosting debidamente certificada, "aloja" nuestros sitios en sus servidores web, los 365 días del año, los siete días de la semana y las veinticuatro horas, lo que asegura que nuestro sitio tenga la menor posibilidad de "caída" en la web o intrusiones de "hackers" que vulneren nuestro Portal.4. Calidad:
Sin perjuicio de las responsabilidades que al usuario le corresponden, MundoMaritimo tendrá especial cuidado al recolectar, mantener, usar, publicar o distribuir la información personal vinculada a los usuarios y visitantes, verificando que los datos sean correctos, completos y adecuados para cumplir con los fines para los que serán utilizados.5. Modificación:
El usuario que haya entregado previamente datos o información personal a MundoMaritimo, podrá solicitar su modificación, corrección o eliminación, enviando un correo electrónico a [email protected], indicando su nombre, rut, dirección, teléfono, y expresando claramente que información de la que hubiere entregado desea modificar o eliminar.
En todo caso, y como medida de seguridad, MundoMaritimo se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la comunicación.6. Publicación e intercambio:
MundoMaritimo, como norma general, no transferirá, cederá, venderá o de otra manera proveerá sus datos de carácter personal a persona alguna. MundoMaritimo podría transferir, revelar o ceder los datos recopilados a sus usuarios, a terceros de acuerdo a las siguientes circunstancias:
(1) En caso de tener la aprobación explícita del usuario, sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros para efectos de realizar marketing directo, llamadas telefónicas, para enviar correos electrónicos, entre otros. El usuario tiene el derecho y la opción de poder denegar la recepción de esta información por parte de terceros.
(2) En el caso de "contactos de negocios", sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros sólo para efectos de poder completar y ejecutar la transacción que motivó la entrega o recolección de esa información.
(3) Aquella información que sea requerida por la ley, una orden judicial u otro procedimiento legalmente válido que así lo exija.7. Uso de información vinculada a terceros:
En caso de tener la aprobación correspondiente, MundoMaritimo usará la información del usuario para comunicarle e informarle, a través del correo electrónico, acerca de:
(1) Modificaciones a sus servicios o productos existentes, aparición de nuevos servicios o productos, u otros especificados por el usuario.
(2) Información, ofertas o cualquier tipo de promoción de marketing que MundoMaritimo pueda otorgarle al usuario.
(3) Sugerencia por parte del usuario acerca de ,"recomienda esta noticia a un amigo"8. Servicios prestados por terceras empresas en el sitio:
Eventualmente, MundoMaritimo, puede contratar los servicios de empresas externas, con el fin de entregar nuevos servicios y productos a través de este sitio web. La información recabada en su caso por dichas empresas, se regirá por el acuerdo del usuario de la misma.
Si tiene alguna duda o pregunta sobre nuestra política de privacidad, le rogamos contactarse a [email protected]9. Publicidad asociada
Respecto a los servicios de anuncios publicitarios o información promocional, con el objeto de presentarle servicios asociados que puedan ser de su interés, tenemos vínculos con otras compañías a las que permitimos colocar publicidad en nuestras páginas. Estas compañías podrían individualmente solicitar su información directamente con usted, siendo exclusiva responsabilidad de ellas el manejo y manipulación de esta información.
Finalmente, MundoMaritimo no garantiza la privacidad de la información personal del usuario, si éste suministra o difunde información en guías telefónicas públicas, reportajes de prensa, publicaciones, zonas de chateo, boletines u otras similares. Dicha información podrá ser recopilada por terceros, con o sin su consentimiento. El usuario revela esa información bajo su responsabilidad.