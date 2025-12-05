Las tarifas para transportar commodities —desde productos energéticos hasta minerales— están registrando un inusual repunte hacia el cierre de año, impulsadas por conflictos geopolíticos, sanciones y mayores volúmenes que han alterado las rutas tradicionales del comercio marítimo. En un escenario opuesto al patrón estacional, los fletes muestran alzas que superan con amplitud las expectativas del mercado, reporta Bloomberg.
Las ganancias diarias del transporte de crudo en rutas clave se dispararon 467%, mientras que los costos de transporte marítimo de GNL y de graneles como el mineral de hierro han aumentado más de cuatro y dos veces, respectivamente. El denominador común es el mismo: buques navegando rutas que exigen mayor tiempo de navegación para cumplir itinerarios, lo que mantiene una oferta ajustada de capacidad. “Estamos observamdo un mercado físico de transporte extremadamente estrecho, como en los viejos tiempos”, señaló Lars Barstad, CEO de Frontline Management AS. “No vemos ningún tipo de debilidad”.
Rutas extendidas, costos en ascenso
La reciente fortaleza en los tanqueros de crudo responde a un incremento en la producción de Medio Oriente y a una mayor demanda asiática tras las sanciones estadounidenses a dos grandes petroleras rusas. En paralelo, el costo de enviar GNL desde Estados Unidos a Europa alcanzó su nivel más alto en dos años, condicionado por nuevos proyectos en Norteamérica que mantienen ocupados a más buques.
En el segmento de graneles, el índice de referencia para cargas como granos y mineral de hierro escaló a su punto más alto en 20 meses hacia fines de noviembre, impulsado por la expectativa sobre un proyecto clave de hierro en Guinea y retrasos climáticos frente a China. A nivel global, la inseguridad en rutas sensibles ha profundizado el alza de costos.
Los ataques de los hutíes en el Mar Rojo obligaron a desviar buques alrededor de África, incrementando las toneladas-milla y extendiendo significativamente los tiempos de tránsito. Aunque los fletes han cedido levemente desde los máximos de noviembre, el impacto se mantiene: compradores de GNL en Estados Unidos evalúan retrasar embarques y algunos armadores de tanqueros buscan maximizar retornos con itinerarios más extensos. En este contexto, refinerías en India han debido recurrir a dos tanqueros medianos para recibir sus compras desde Medio Oriente, debido a la menor disponibilidad de buques de mayor capacidad.
Pese a la bonanza, la industria mantiene cautela. El costo de los tanqueros nuevos sigue elevado y cualquier normalización en la disponibilidad de rutas —especialmente una eventual reapertura plena del Mar Rojo— podría presionar a la baja las tarifas. “Si eres armador, has ganado dinero y no estás bajo estrés”, señaló Jayendu Krishna, director de Drewry Maritime Services. “Pero no es un ambiente para celebrar”, advirtió, en referencia a la incertidumbre que domina las proyecciones del sector.
Por MundoMaritimo
