Una investigación dio a conocer que los bancos, sobre todo los que han suscrito los Principios Poseidón, han empezado a valorar la puntuación climática de los armadores a los que financian . El cambio se atribuye en gran medida al Acuerdo de París y a la creciente presión a favor de la descarbonización en el sector del transporte marítimo. Sin embargo, a pesar de la creciente importancia de los resultados climáticos, el estudio “Lower margins are tied to companies climate performance rather than to low-carbon assets” destaca que los proveedores de capital no están diferenciando sus márgenes en función de la intensidad de carbono de un buque. Esto sugiere que, si bien están considerando los factores climáticos a nivel corporativo, aún no están abordando plenamente los riesgos de transición asociados a los activos individuales, reporta BalticxChange.

Riesgos financieros

Los investigadores sostienen que este planteamiento podría acarrear importantes riesgos financieros para los financistas de crédito, sobre todo dada la naturaleza a largo plazo de los préstamos al transporte marítimo. Si el valor de los activos de los buques disminuye debido a factores relacionados con el clima, los prestamistas podrían sufrir pérdidas, especialmente si el prestatario incumple sus obligaciones.

“Los posibles riesgos de transición que conllevan los activos de los buques pueden afectar a los financistas de buques. Pues, como en cualquier otro sector, el deterioro de la rentabilidad de las empresas afectadas por los riesgos de transición puede tener efectos en cascada sobre sus prestamistas al aumentar su tasa de impago, que podría verse amplificada por las interrelaciones de los prestamistas”, dice el informe.

Para mitigar estos riesgos, el estudio recomienda reforzar la regulación y las medidas coercitivas. Esto podría incluir la fijación de precios del carbono, normas de desempeño más estrictas y subvenciones para combustibles alternativos. Además, los investigadores insisten en la necesidad de mejorar los parámetros de medición de los resultados climáticos, tanto a nivel de las empresas como de los activos.

Límites de la divulgación

El estudio también pone de relieve las limitaciones de las actuales iniciativas de divulgación, como los Principios Poseidón, a la hora de influir en los desembolsos de inversión. Aunque estas iniciativas han aumentado la transparencia y la concienciación sobre los riesgos relacionados con el clima, todavía no han provocado un cambio significativo en las prácticas de préstamo.

“El hecho de que los acreedores pongan en precio la puntuación climática del prestatario significa que podrían estar promoviendo indirectamente los buques con bajas emisiones de carbono si los armadores con una puntuación climática más alta estuvieran financiando naves más eficientes desde el punto de vista del carbono. Sin embargo, este resultado no está garantizado”.

Para afrontar estos desafíos, los investigadores recomiendan un planteamiento polifacético. Esto incluye reforzar la regulación, mejorar las métricas y promover una mayor transparencia y responsabilidad. Tomando estas medidas, los prestamistas pueden gestionar mejor los riesgos relacionados con el clima y contribuir a un futuro más sostenible.

Incentivo de inversiones

Además, el estudio plantea importantes cuestiones sobre el papel del sector financiero en la transición hacia una economía con bajas emisiones de carbono. Aunque los financistas son cada vez más conscientes de los riesgos relacionados con el clima, aún no los están incorporando plenamente a sus márgenes de préstamo. Esto sugiere que se necesitan medidas adicionales para incentivar las inversiones sostenibles y mitigar los riesgos financieros asociados al cambio climático.

Una posible solución es reforzar la normativa que obliga a los prestamistas a evaluar y divulgar el impacto climático de sus clientes. Esto podría incluir el uso obligatorio de métricas estandarizadas para medir el desempeño climático y la imposición de sanciones por incumplimiento. Además, los reguladores podrían considerar la aplicación de políticas monetarias verdes que incentiven a los acreedores a financiar proyectos sostenibles.

Proyectos de descarbonización

En concreto, el sector del transporte marítimo contribuye a las emisiones de gases de efecto invernadero, por ende, la transición a una economía con bajas emisiones de carbono requerirá importantes inversiones en nuevas tecnologías e infraestructuras. Los prestamistas desempeñan un papel fundamental a la hora de facilitar estas inversiones proporcionando la financiación necesaria.

“Para hacer frente a esta situación, es esencial que los financistas desarrollen una comprensión más completa de los riesgos relacionados con el clima y de las posibles implicaciones financieras de estos riesgos. Esto requerirá el desarrollo de nuevas metodologías de evaluación de riesgos y la integración de datos climáticos en los procesos de toma de decisiones de préstamo”, concluye el estudio.

Por MundoMaritimo