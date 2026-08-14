Global Car Carriers (GCC), filial a MSC, incorporó cuatro nuevos pure car truck carrier (PCTC) de combustible dual GNL y de 8.580 CEUs de capacidad a su libro de órdenes, elevando a 12 los buques contemplados en su programa de construcción, Reporta AXSRoRo.
China Merchants Jinling Shipyard (Nanjing/Jiangsu), que ya tenía un pedido por cuatro PCTC de 8.580 CEU, construirá otros dos buques basados en la misma plataforma, mientras que China Merchants Industry Weihai Shipyard construirá los otros dos.
Los dos PCTC que construirá Jinling tienen prevista su entrega en 2030, mientras que las dos de Weihai serán entregadas en 2029.
Los cuatro buques utilizarán la plataforma PCTC híbrida de segunda generación propulsada por GNL y baterías desarrollada por SDARI, ya seleccionada para el primer grupo de cuatro unidades encargadas a China Merchants Jinling.
El diseño, de 199,95 metros de eslora y 38 metros de manga, ofrece 72.000 m² de superficie para transporte de vehículos. Estará equipado con un motor principal Everllence B&W 6S60ME-C10.7-GI EcoEGR y contará con un tanque de GNL Tipo C de 3.500 m³, un sistema de baterías de 0,5 MWh y capacidad para conexión eléctrica a tierra. Además, dispondrá de una notación de clase que lo prepara para el uso futuro de amoníaco.
Además de los ocho PCTC de 8.580 CEUs, el libro de órdenes de GCC comprende otros cuatro buques basados en la plataforma estándar de 7.000 CEUs de SDARI. Estas unidades se distribuyen en partes iguales entre China Merchants Industry Weihai Shipyard y Guangzhou Shipyard International (GSI), con entregas previstas para 2028 y 2029.
Con estos 12 nuevos buques, sumados a los 20 que actualmente integran su flota, GCC elevará a 32 el número total de los PCTC que opera.
La nueva inversión se produce en un contexto de fuerte demanda tanto de capacidad para vehículos de pasajeros como para carga high & heavy. Según Maritime Strategies International, las exportaciones marítimas de vehículos de China aumentaron más de 50% interanual durante los primeros cuatro meses de 2026, mientras que los embarques de vehículos por vía marítima de larga distancia crecieron más de 13% interanual a nivel global durante el primer trimestre.
Los embarques de carga high & heavy, por su parte, aumentaron más de 28% interanual durante el primer trimestre, impulsados por el crecimiento sostenido de las exportaciones chinas de maquinaria de construcción.
Por MundoMaritimo
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