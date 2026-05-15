La creciente presión sobre los puertos de la zona central (Valparaíso y San Antonio) y el acelerado incremento exportador del centro-sur de chile y la necesidad de avanzar hacia un modelo logístico más equilibrado y territorialmente coherente con la nueva geografía productiva del país, fueron parte de los temas debatidos durante el Segundo Seminario de Exportadores del Centro Sur realizado en Puerto Coronel, instancia que reunió a autoridades, exportadores, representantes logísticos y actores públicos y privados.

Durante el encuentro se detalló que cerca del 92% de la fruta producida en el centro-sur es exportada a través de los puertos de la zona central. Por ejemplo, en el caso puntual de la región del Maule, pese a estar más cerca de los puertos de la región del Biobío, prácticamente todas sus cargas de exportación son embarcadas en los puertos de la Región del Valparaíso.

También en la instancia se concordó que el crecimiento sostenido de la producción agroexportadora en regiones como Maule, Ñuble y Biobío impulsa la necesidad de fortalecer infraestructura vial y ferroviaria para responder a las nuevas exigencias de la industria.

Uno de los puntos centrales del seminario fue el rol que podría cumplir el Biobío como plataforma logística para la macrozona sur, discusión que también fue respaldada por el gobernador regional, Sergio Giacaman. “La Región del Biobío tiene todas las condiciones naturales para transformarse en la capital logística del sur de Chile. Tenemos puertos, industria, conectividad y una ubicación estratégica para atender a la macrozona sur y también para proyectarnos hacia Argentina”, sostuvo la autoridad.

Agregó que el desafío regional apunta ahora a consolidar una oferta logística integrada y avanzar en infraestructura habilitante. “Tenemos que ser capaces de trabajar juntos y demostrar que las oportunidades están acá. Los costos son menores, la velocidad operativa es mejor y tenemos capacidad para transformarnos en una plataforma logística mucho más potente”, indicó.

Desde ProChile también destacaron el creciente peso exportador de la macrozona centro-sur y la necesidad de fortalecer su capacidad logística. La directora macrozonal de esta entidad, Claudia Rojas, junto con explicar que las regiones entre Ñuble y La Araucanía ya representan una parte significativa de las exportaciones agropecuarias del país, indicó que “lo que estamos buscando es que las regiones de la macrozona centro-sur puedan funcionar como bloque y hacer más eficiente su logística utilizando la infraestructura disponible en el Biobío”, afirmó.

El gerente general de Puerto Coronel, Patricio Román, sostuvo que el principal desafío hoy “está en la infraestructura vial, en la conectividad ferroviaria y también en generar mayor visibilidad sobre las capacidades logísticas que tiene el Biobío”

Exportación de cerezas

Uno de los casos expuestos durante el seminario fue el de la exportadora El Cisne, del Maule, que realizó un envío piloto de cerezas frescas a Corea del Sur utilizando Puerto Coronel como terminal para concretar la exportación. Alejandro Becerra, gerente general de la empresa, indicó al respecto que “estamos al borde de la saturación logística en la zona central y eso es inminente. La industria cerecera creció de manera explosiva y va a seguir creciendo. Por eso creemos firmemente que Chile necesita diversificar su logística y aprovechar infraestructura como la que existe en el Biobío”, afirmó.

El exportador agregó que el desarrollo ferroviario y la integración logística serán fundamentales para sostener el crecimiento del sector frutícola chileno. “Estamos sacando miles de contenedores durante la temporada peak y eso ya está tensionando las rutas y los puertos. Sacar carga por tren y fortalecer polos logísticos como el Biobío no solo mejora la eficiencia; también reduce congestión, accidentes y huella de carbono”, indicó.

Durante la jornada también se abordaron desafíos asociados a seguridad operacional, inversiones portuarias, infraestructura ferroviaria, corredores logísticos y nuevas oportunidades de integración comercial con Argentina, especialmente con la provincia de Neuquén.

Por MundoMaritimo