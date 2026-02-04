Las exportaciones de petróleo de Venezuela registraron un fuerte aumento en enero, al situarse en torno a 800.000 barriles por día (bpd), frente a los 498.000 bpd reportados en diciembre, según Reuters. El repunte se produjo tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos y el levantamiento de un bloqueo petrolero que había restringido el zarpe de tanqueros cargados con crudo.
La extensión, en enero, de las primeras licencias del Departamento del Tesoro de Estados Unidos a las firmas Trafigura y Vitol permitió reactivar las exportaciones de los inventarios.
El volumen exportado en enero se aproximó al promedio de 847.000 bpd de crudo y combustibles registrado durante el año anterior, aunque fue ligeramente inferior a los 867.000 bpd embarcados en el mismo mes de 2025. No obstante, los socios de PDVSA y los traders deberán mantener un ritmo elevado de exportaciones para reducir los millones de barriles que aún permanecen en inventarios y permitir la reversión total de los recortes de producción.
Se expande el mercado
El Departamento del Tesoro estadounidense emitió una licencia amplia que autoriza a compañias de Estados Unidos a realizar actividades de exportación, almacenamiento, transporte y refinación de petróleo venezolano. Paralelamente, los socios de PDVSA, entre ellos Chevron, continúan a la espera de licencias individuales que les permitan ampliar sus operaciones.
En enero, Estados Unidos volvió a posicionarse como el principal destino individual del crudo venezolano, con importaciones cercanas a 284.000 bpd. De ese total, unos 220.000 bpd fueron enviados por Chevron, frente a los 99.000 bpd del mes anterior. China, que hasta diciembre concentraba más del 70% de las exportaciones venezolanas, recibió alrededor de 156.000 bpd. Sin embargo, el mes pasado no se registraron envíos a Cuba.
Vitol y Trafigura exportaron en conjunto unos 12 millones de barriles de crudo y fuel oil venezolanos en enero, equivalentes a aproximadamente 392.000 bpd, con destino mayoritario a terminales de almacenamiento en el Caribe. Desde allí, los cargamentos comenzaron a ser redistribuidos hacia clientes en Estados Unidos, Europa e India.
Entre 18 y 38 millones de barriles adicionales aún deben exportarse en el marco del acuerdo de suministro por US$2.000 millones alcanzado entre Caracas y Washington tras la captura de Maduro, cuyos ingresos se canalizan a un fondo supervisado por Estados Unidos.
Venezuela también realizó su primer envío de gas licuado de petróleo (GLP) en casi tres años. El cargamento fue movilizado por el buque “Chrysopigi Lady”, fletado por Trafigura, que zarpó del puerto de José.
Por MundoMaritimo
Tres navieras griegas suspenden recaladas en Venezuela tras nuevas sanciones de Estados Unidos
Tarifas de fletes de tanqueros repuntan tras cambios en los flujos de crudo desde Venezuela
3717 compañías registradas, 50 países, 82 empresas patrocinadas
Agencias de Aduana
Agencias Navieras
Almacenamiento y Bodegaje
Astilleros
Compañías Navieras
Consultores Marítimos
Embarcadores
Empresas Portuarias y Terminales Marítimos
Equipos Naúticos
Estiba y Desestiba
Exportadores
Importadores
Ingeniería, Certificación e Inspección
Organizaciones
Otras
Pesqueros
Repuestos y Accesorios
Terminales Terrestres y Aeroportuarios
Transporte Aéreo
Transporte Terrestre
Turismo
La política que en el presente documento se indica, tiene por objeto informar a los usuarios de MundoMaritimo sobre el proceder de nuestra empresa respecto del tratamiento de los datos de carácter personal recogidos a través de nuestros portales.1 | Recolección:
Cuando Usted requiere los servicios de MundoMaritimo, se recoge información personal como su nombre, rut, dirección, etc, a través de correo electrónico o formularios. Nuestro sitio no utiliza actualmente cookies, para registrar o recabar información del usuario, pero, podrá en cualquier momento y a su sola discreción y sin necesidad de autorización, utilizarlas, comprometiéndose dar el tratamiento y protección señalado precedentemente a dichos datos.Para qué se utiliza la información recolectada.
Toda la información recolectada de los usuarios en MundoMaritimo tiene por objetivo:
(1) Brindar servicios, contenidos y publicidad personalizada al usuario en su navegación por los portales de MundoMaritimo
(2) Realizar estudios internos sobre los datos demográficos, intereses y comportamiento de nuestros usuarios. La información se utiliza para entender y servir mejor a nuestros usuarios.2. Uso:
Estos datos que usted proporciona libre y voluntariamente, tienen por objeto dar un mejor servicio, información y utilidades a nuestros usuarios. Usted tiene el derecho de no aceptar entregarlos, renunciando a los beneficios que nuestro sitio web entrega.
Si decide aportar dichos datos, nos obligamos con usted a mantener una conducta clara y regular, sometida a la política que a continuación expresamos, de la cual usted es informado y que acepta.
Nuestra política respecto de los datos recogidos es la siguiente:
La responsabilidad por la veracidad de los datos recogidos por esta vía, es exclusiva del usuario.3. Seguridad:
Mantenemos una base de datos Off-Line, la que asegura a sus clientes total privacidad, respecto de los datos proporcionados a MundoMaritimo.
Por otra parte, una reconocida empresa externa proveedora de servicios de conectividad y hosting debidamente certificada, "aloja" nuestros sitios en sus servidores web, los 365 días del año, los siete días de la semana y las veinticuatro horas, lo que asegura que nuestro sitio tenga la menor posibilidad de "caída" en la web o intrusiones de "hackers" que vulneren nuestro Portal.4. Calidad:
Sin perjuicio de las responsabilidades que al usuario le corresponden, MundoMaritimo tendrá especial cuidado al recolectar, mantener, usar, publicar o distribuir la información personal vinculada a los usuarios y visitantes, verificando que los datos sean correctos, completos y adecuados para cumplir con los fines para los que serán utilizados.5. Modificación:
El usuario que haya entregado previamente datos o información personal a MundoMaritimo, podrá solicitar su modificación, corrección o eliminación, enviando un correo electrónico a [email protected], indicando su nombre, rut, dirección, teléfono, y expresando claramente que información de la que hubiere entregado desea modificar o eliminar.
En todo caso, y como medida de seguridad, MundoMaritimo se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la comunicación.6. Publicación e intercambio:
MundoMaritimo, como norma general, no transferirá, cederá, venderá o de otra manera proveerá sus datos de carácter personal a persona alguna. MundoMaritimo podría transferir, revelar o ceder los datos recopilados a sus usuarios, a terceros de acuerdo a las siguientes circunstancias:
(1) En caso de tener la aprobación explícita del usuario, sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros para efectos de realizar marketing directo, llamadas telefónicas, para enviar correos electrónicos, entre otros. El usuario tiene el derecho y la opción de poder denegar la recepción de esta información por parte de terceros.
(2) En el caso de "contactos de negocios", sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros sólo para efectos de poder completar y ejecutar la transacción que motivó la entrega o recolección de esa información.
(3) Aquella información que sea requerida por la ley, una orden judicial u otro procedimiento legalmente válido que así lo exija.7. Uso de información vinculada a terceros:
En caso de tener la aprobación correspondiente, MundoMaritimo usará la información del usuario para comunicarle e informarle, a través del correo electrónico, acerca de:
(1) Modificaciones a sus servicios o productos existentes, aparición de nuevos servicios o productos, u otros especificados por el usuario.
(2) Información, ofertas o cualquier tipo de promoción de marketing que MundoMaritimo pueda otorgarle al usuario.
(3) Sugerencia por parte del usuario acerca de ,"recomienda esta noticia a un amigo"8. Servicios prestados por terceras empresas en el sitio:
Eventualmente, MundoMaritimo, puede contratar los servicios de empresas externas, con el fin de entregar nuevos servicios y productos a través de este sitio web. La información recabada en su caso por dichas empresas, se regirá por el acuerdo del usuario de la misma.
Si tiene alguna duda o pregunta sobre nuestra política de privacidad, le rogamos contactarse a [email protected]9. Publicidad asociada
Respecto a los servicios de anuncios publicitarios o información promocional, con el objeto de presentarle servicios asociados que puedan ser de su interés, tenemos vínculos con otras compañías a las que permitimos colocar publicidad en nuestras páginas. Estas compañías podrían individualmente solicitar su información directamente con usted, siendo exclusiva responsabilidad de ellas el manejo y manipulación de esta información.
Finalmente, MundoMaritimo no garantiza la privacidad de la información personal del usuario, si éste suministra o difunde información en guías telefónicas públicas, reportajes de prensa, publicaciones, zonas de chateo, boletines u otras similares. Dicha información podrá ser recopilada por terceros, con o sin su consentimiento. El usuario revela esa información bajo su responsabilidad.