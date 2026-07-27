Las exportaciones de crudo de Estados Unidos podrían recuperar dinamismo tras la disminución observada durante las últimas etapas del conflicto en Medio Oriente, de acuerdo con el BRS Weekly Tanker Newsletter.

En los primeros días del conflicto, los embarques de crudo y productos refinados estadounidenses aumentaron con destinos en distintas regiones del mundo, pese al incremento de los costos de transporte marítimo. Sin embargo, a medida que avanzó la crisis, la demanda por crudo estadounidense comenzó a disminuir.

El informe atribuye esta caída a una combinación de factores, entre ellos la evolución de los diferenciales de precios del crudo, el aumento de los costos de flete, las limitaciones que enfrentan algunas refinerías para procesar crudo ligero estadounidense sin mezclarlo con crudos más pesados y con mayor contenido de azufre, además de la reducción de inventarios fuera de Estados Unidos.

Como resultado, las exportaciones retrocedieron hasta cerca de 4 millones de barriles diarios, luego de haber superado los 6 millones de barriles diarios en mayo. Gran parte de esta disminución correspondió a menores envíos hacia Europa.

No obstante, el análisis plantea que la situación podría revertirse rápidamente debido al cierre del estrecho de Ormuz, al aumento sostenido de la producción de crudo en Estados Unidos y a la disponibilidad de más de 700 millones de barriles almacenados en el país.

Si la recuperación de las exportaciones se concentra en Europa, ello podría traducirse en una mayor demanda de buques tanque de los segmentos Suezmax y Aframax.

El informe también señala que, fuera de Estados Unidos y Rusia, existen pocas fuentes adicionales de oferta de crudo. Los incrementos derivados de la puesta en marcha de nuevos proyectos se ven compensados por los trabajos estacionales de mantenimiento en los campos petroleros.

A ello se suma la incertidumbre generada por los recientes ataques contra buques tanque en el mar Negro, que podrían afectar la evolución de las exportaciones de crudo de Kazajistán.

Productos refinados muestran menor margen de crecimiento

A diferencia del comportamiento del crudo, las exportaciones estadounidenses de productos refinados han mostrado un crecimiento sostenido tras la finalización de las paradas programadas por mantenimiento en las refinerías de la costa del Golfo de México.

Sin embargo, el informe indica que el potencial de expansión es limitado, ya que las refinerías operan actualmente con niveles de utilización superiores al 95%.

Pese a ello, si los mercados internacionales de productos refinados continúan ajustándose y no se recuperan los flujos provenientes de Rusia y Medio Oriente, los compradores podrían aumentar la competencia por los combustibles producidos en Estados Unidos, incluso asumiendo mayores costos de transporte.

Ese escenario favorecería el envío de cargamentos hacia mercados de larga distancia, como el Sudeste Asiático y Australasia, incrementando las millas-tonelada transportadas por buques tanque de tamaño medio (MR).

Por MundoMaritimo