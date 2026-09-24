Las exportaciones de carbón de Colombia alcanzaron 23,5 millones de toneladas en la cifra acumulada de enero-agosto de 2026, un aumento interanual de 17,4%, según un análisis de Drewry. La recuperación, sin embargo, ha sido irregular: en julio se embarcaron 4,1 millones de toneladas, 13,6% menos que en el mismo mes del año anterior.

Para la consultora, el repunte debe leerse a la luz de una producción que ya se encontraba por debajo de sus niveles históricos. Cerrejón, la mayor mina de carbón del país, produjo 16,8 millones de toneladas en 2025, frente a 19,2 millones en 2024. La compañía atribuyó la caída a las difíciles condiciones económicas del mercado marítimo de carbón térmico y señaló que la reducción buscaba mejorar la eficiencia y contener costos.

“La reactivación de las exportaciones no debe interpretarse necesariamente como una expansión estructural de la oferta”, plantea Drewry. A su juicio, se trata de una recuperación desde una base restringida, mientras que la posibilidad de elevar la producción dependerá de las condiciones económicas de la minería, la logística y la política gubernamental.

La Unión Europea se convirtió en el principal destino del carbón colombiano en 2026, con alrededor del 21% de las exportaciones. De acuerdo con la consultora, el fortalecimiento de los flujos hacia la región ARA —Ámsterdam, Róterdam y Amberes— ha coincidido con una mayor firmeza de las tarifas spot en la ruta Colombia–ARA.

Infraestructura férroviaria: un factor crítico

En agosto, Cerrejón informó de un ataque contra su línea férrea en La Guajira, que conecta la mina con Puerto Bolívar, su terminal de exportación en el Caribe. Según el análisis, fue el quinto ataque contra su infraestructura durante 2026.

Una interrupción prolongada de esa vía podría retrasar los embarques y aumentar los tiempos de espera, incluso si el carbón está disponible en la mina. Por ello, Drewry indica que el efecto debe evaluarse en términos de capacidad efectiva de exportación: los retrasos en el traslado hacia el puerto pueden generar congestión en el puerto de embarque y reducir la disponibilidad de buques en la región. Tras el incidente ferroviario se produjo un terremoto que causó daños en varios departamentos, aunque no se reportaron alteraciones importantes en las principales instalaciones mineras o exportadoras de carbón.

Reapertura de embarques a Israel

En el plano comercial, la nueva administración colombiana revirtió la prohibición de exportar carbón térmico a Israel, introducida en 2024 y endurecida en 2025. La decisión restablece el acceso a un destino conocido para los productores colombianos: en 2023, el país envió 3,04 millones de toneladas a Israel y fue su mayor proveedor de carbón.

“Una recuperación, incluso parcial, de las exportaciones colombianas a Israel podría generar empleo adicional para buques y demanda de toneladas-milla en el Atlántico”, señala Drewry, condicionando ese escenario a la normalización de las condiciones en el mercado israelí. Los itinerarios hacia el Mediterráneo Oriental recorren una mayor distancia que aquellos con destino a puertos atlánticos cercanos.

La consultora prevé que el efecto sea gradual. De hecho, durante la vigencia de la prohibición, los productores colombianos redirigieron parte de su oferta, mientras Israel redujo su dependencia del carbón en su transición hacia el gas natural. Sudáfrica, por su parte, concentró el 60% de las importaciones israelíes de carbón por vía marítima en 2025.

Aumentos de exportaciones hacia 2030

Drewry considera que la ubicación de los terminales colombianos en el Caribe puede favorecer os itinerarios hacia el Mediterráneo y Asia, con oportunidades para buques Capesize, Kamsarmax y Ultramax según el tamaño de los cargamentos y las restricciones de calado. A más largo plazo, la asociación colombiana del carbón proyecta que la producción nacional podría llegar a unos 90 millones de toneladas en 2030, desde 53 millones en 2026. Alcanzar esa cifra, advierte el análisis, requeriría cambios en los costos de transporte y portuarios, los procedimientos de licenciamiento y el control de la minería ilegal.

Por MundoMaritimo