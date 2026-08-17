La creciente ofensiva exportadora de la industria automotriz china está generando una presión inédita sobre el transporte marítimo de vehículos. La demanda por buques especializados —los llamados pure car and truck carriers (PCTC)— ha elevado las tarifas de fletamento y reducido la disponibilidad de espacio, al punto de que algunos fabricantes están recurriendo a contenedores para movilizar sus unidades hacia Europa, Australia y América Latina, reporta WSJ.
La flota global car carrier ha aumentado cerca de 40% en los últimos años, pero continúa siendo insuficiente para absorber el volumen proveniente de China. Según Mobility Global, el país exportó poco menos de 600.000 automóviles y vans en 2019, mientras que para este año se proyectan hasta 10 millones de vehículos.
La presión también se refleja en las tarifas. El valor promedio anual para fletar un car carrier de gran tamaño alcanzó US$70.000 diarios en junio, frente a US$42.500 al cierre del año pasado, un incremento de 65%. Asimismo, las tarifas de fletes del transporte marítimo de automóviles se ubican en torno al doble de los niveles prepandemia.
El crecimiento de las exportaciones responde a la intensa competencia interna, la sobrecapacidad productiva y la debilidad de la demanda doméstica. En el primer semestre de 2026, las matriculaciones europeas de vehículos de SAIC Motor aumentaron 19%, mientras que las de BYD más que se duplicaron. En contraste, Volkswagen creció 2,6%, Stellantis 6% y Renault registró una caída de 4,2%.
Ante la escasez de car carriers, el transporte en contenedores ha ganado espacio. Hasta cuatro millones de vehículos chinos al año serían movilizados mediante contenedores u otras alternativas. Líneas navieras como Maersk y MSC ya ofrecen estos servicios directamente a fabricantes, mientras BYD también ha incursionado en el negocio naviero y actualmente cuenta con ocho buques dedicados.
Sobreoferta acelera reordenamiento
La expansión exportadora es, a su vez, una válvula de escape para una industria que enfrenta una severa sobrecapacidad. Aunque las ventas de automóviles en China aumentaron 5,5% el año pasado hasta 22,9 millones de unidades, los fabricantes operaron con cerca de la mitad de su capacidad instalada, según estimaciones de AlixPartners.
La competencia ha intensificado la reducción de precios y acelerado la salida de actores. Durante el último año, 23 marcas de vehículos eléctricos abandonaron el mercado chino o fueron absorbidas, mientras 112 marcas comercializaron al menos un modelo eléctrico en los primeros nueve meses.
Los fabricantes locales ya representan 61% del mercado chino, desplazando a marcas tradicionales como General Motors, Volkswagen y Toyota. BYD, además, se posiciona entre los principales productores mundiales de vehículos eléctricos.
Con la demanda interna debilitada y mayores barreras comerciales en mercados como Estados Unidos y Europa, las automotrices chinas están profundizando su expansión internacional. Sin embargo, los aranceles y restricciones están obligando a algunas compañías a instalar plantas en terceros países para sortear estas medidas.
Así, la crisis de sobrecapacidad de la industria automotriz china está teniendo un efecto directo sobre la logística global: mientras las fabricantes buscan nuevos mercados para colocar su producción, la industria naviera enfrenta una carrera contra el tiempo para ampliar la capacidad necesaria para transportarla.
Por MundoMaritimo
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