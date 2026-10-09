Las exportaciones automotrices de México registraron en septiembre su mayor caída del año, con un descenso de 12% respecto del mismo mes de 2025, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Analistas atribuyeron el retroceso a las políticas arancelarias de Estados Unidos, principal mercado para la industria automotriz mexicana, informa Reuters.
La producción de vehículos también se contrajo 15% interanual durante el mes, mientras que las ventas internas aumentaron 8%, contribuyendo a amortiguar el impacto sobre esta industria manufacturera.
Presión arancelaria
El desempeño se produce mientras autoridades de México y Estados Unidos revisan el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Pese a las negociaciones en curso, los vehículos mexicanos continúan enfrentando aranceles de 25% en Estados Unidos.
Según estimaciones de autoridades mexicanas, el cumplimiento de las normas que establecen el uso de componentes provenientes de Norteamérica permite reducir esta carga a entre 10% y 12%.
Las economías de México y Estados Unidos han profundizado su integración durante más de tres décadas de sucesivos acuerdos de libre comercio. Sin embargo, los cambios de política y los aranceles implementados durante la administración Trump han generado incertidumbre entre las empresas respecto de las cadenas de suministro establecidas durante años.
“Esto ha generado una mayor incertidumbre para los fabricantes de automóviles y ha afectado las decisiones de producción y exportación”, señaló Janneth Quiroz, directora de Análisis Económico del grupo financiero Monex, quien advirtió que la dependencia del mercado estadounidense constituye el principal riesgo para el sector.
“Los datos de septiembre son una señal de advertencia más que una señal de crisis”, agregó. A su juicio, si la tendencia continúa hasta 2027, podría configurarse un problema más estructural para la manufactura mexicana.
Retroceso de fabricantes
Entre las compañías que registraron importantes descensos en sus exportaciones durante septiembre se encuentran General Motors, Ford y Nissan.
General Motors anunció el año pasado una inversión de US$4.000 millones destinada a trasladar parte de su producción desde México hacia Estados Unidos, en medio de la inestabilidad de las políticas arancelarias.
Mercedes-Benz, que cerró una planta conjunta con Nissan en mayo pasado, no produjo ni exportó vehículos durante septiembre, hecho que por primera vez ocurre desde que comenzó a realizar embarques al extranjero hace ocho años.
En contraste, otras compañías contribuyeron a compensar parcialmente la caída, entre ellas Kia, BMW y Mazda. Esta última más que duplicó sus exportaciones mensuales.
La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) destacó que México continúa siendo el principal proveedor extranjero de vehículos para Estados Unidos, abasteciendo 16% de los vehículos ligeros de ese mercado, que acumula una contracción de 2% en lo que va del año.
Los datos de AMIA muestran que las exportaciones hacia Estados Unidos disminuyeron 5% durante los primeros nueve meses de 2026. En contraste, Canadá, segundo principal mercado de México, incrementó sus compras en poco más de 9%.
Alejandra Vargas, analista del grupo financiero Ve Por Mas (Bx+), advirtió que una desaceleración sostenida podría afectar las decisiones de inversión de los fabricantes, además de la actividad manufacturera y el crecimiento económico de México. “La evolución de la relación comercial entre México y Estados Unidos continuará siendo el principal factor que determine el rumbo de la industria en los próximos meses”, afirmó.
Por MundoMaritimo
Potencias automotrices globales preparan respuesta a las amenazas de Donald Trump
Aranceles a importaciones automotrices de EE. UU. desmontarían cadenas de suministro altamente integradas con Canadá y México
3723 compañías registradas, 51 países, 86 empresas patrocinadas
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