La automotriz china BYD continúa ampliando su capacidad logística marítima mediante el despliegue de una flota car carrier propia, en medio del fuerte crecimiento de las exportaciones automotrices del país asiático y de un escenario internacional marcado por tensiones geopolíticas y altos costos de transporte.
Actualmente, la compañía opera ocho buques dedicados al transporte de vehículos hacia mercados de Europa, América Latina, África y Medio Oriente, regiones donde los fabricantes chinos han incrementado sostenidamente su presencia.
La estrategia surgió tras las disrupciones logísticas registradas durante la pandemia, cuando la escasez de capacidad marítima elevó significativamente las tarifas de fletamento y dificultó el acceso a buques especializados.
Presión sobre la logística
De acuerdo con datos de la Asociación China de Fabricantes de Automóviles, las exportaciones de vehículos fabricados en el país crecieron 21% en 2025, superando los 7 millones de unidades.
Ese incremento ha generado una fuerte presión sobre la disponibilidad de servicios marítimos. Según Clarksons Research, las tarifas diarias de fletamento para un car carrier con capacidad de 6.500 vehículos pasaron de US$10.000/día en 2020 a US$110.000/día en 2023.
En paralelo, el mercado marítimo enfrenta nuevas tensiones derivadas del conflicto en Medio Oriente. Las tarifas spot de contenedores desde China han aumentado 61% desde el inicio de las hostilidades en Irán, mientras persiste la incertidumbre operacional en torno al estrecho de Ormuz.
En este contexto, diversas automotrices asiáticas han buscado asegurar capacidad logística propia o mediante alianzas de largo plazo con navieras.
Integración vertical
El desarrollo de una flota propia se enmarca además en el modelo de integración vertical impulsado por BYD, que fabrica internamente baterías, chips y una parte importante de los componentes utilizados en sus vehículos.
Sin embargo, analistas advierten que la estrategia también implica mayores riesgos financieros y operacionales, debido a los costos asociados a mantención, tripulación y exposición a factores climáticos o geopolíticos. A ello se suma la necesidad de mantener altos niveles de utilización de la flota para justificar las inversiones realizadas.
Expansión de flotas
El auge de las exportaciones automotrices chinas ha impulsado además un incremento sostenido en las órdenes de construcción de car carriers. Clarksons Research reportó que entre 2022 y 2024 se ordenaron 233 nuevos buques de este tipo a nivel global, frente a apenas 13 órdenes registradas entre 2018 y 2020.
Mientras algunas compañías optan por desarrollar flotas propias, otras continúan dependiendo de grandes operadores marítimos internacionales como Cosco Shipping Holdings Co., Wallenius Wilhelmsen ASA y Grimaldi Group SpA.
Entre los principales actores del segmento también destacan Hyundai Glovis Co., cuya flota representa más del 10% de la capacidad global de transporte marítimo de vehículos, y la unidad logística de SAIC Motor Corp., que opera decenas de buques oceánicos.
En paralelo, fabricantes chinos continúan avanzando en proyectos de producción local en mercados estratégicos como Brasil y Hungría, buscando complementar las exportaciones desde China con manufactura regional.
Por MundoMaritimo
BYD Shenzhen, el buque Ro-Ro de combustible dual de mayor capacidad del mundo navega rumbo a Brasil
BYD, el fabricante de automóviles chino, lanza servicio naviero enfocado en el segmento car carrier
3718 compañías registradas, 50 países, 83 empresas patrocinadas
Agencias de Aduana
Agencias Navieras
Almacenamiento y Bodegaje
Astilleros
Compañías Navieras
Consultores Marítimos
Embarcadores
Empresas Portuarias y Terminales Marítimos
Equipos Naúticos
Estiba y Desestiba
Exportadores
Importadores
Ingeniería, Certificación e Inspección
Organizaciones
Otras
Pesqueros
Repuestos y Accesorios
Terminales Terrestres y Aeroportuarios
Transporte Aéreo
Transporte Terrestre
Turismo
La política que en el presente documento se indica, tiene por objeto informar a los usuarios de MundoMaritimo sobre el proceder de nuestra empresa respecto del tratamiento de los datos de carácter personal recogidos a través de nuestros portales.1 | Recolección:
Cuando Usted requiere los servicios de MundoMaritimo, se recoge información personal como su nombre, rut, dirección, etc, a través de correo electrónico o formularios. Nuestro sitio no utiliza actualmente cookies, para registrar o recabar información del usuario, pero, podrá en cualquier momento y a su sola discreción y sin necesidad de autorización, utilizarlas, comprometiéndose dar el tratamiento y protección señalado precedentemente a dichos datos.Para qué se utiliza la información recolectada.
Toda la información recolectada de los usuarios en MundoMaritimo tiene por objetivo:
(1) Brindar servicios, contenidos y publicidad personalizada al usuario en su navegación por los portales de MundoMaritimo
(2) Realizar estudios internos sobre los datos demográficos, intereses y comportamiento de nuestros usuarios. La información se utiliza para entender y servir mejor a nuestros usuarios.2. Uso:
Estos datos que usted proporciona libre y voluntariamente, tienen por objeto dar un mejor servicio, información y utilidades a nuestros usuarios. Usted tiene el derecho de no aceptar entregarlos, renunciando a los beneficios que nuestro sitio web entrega.
Si decide aportar dichos datos, nos obligamos con usted a mantener una conducta clara y regular, sometida a la política que a continuación expresamos, de la cual usted es informado y que acepta.
Nuestra política respecto de los datos recogidos es la siguiente:
La responsabilidad por la veracidad de los datos recogidos por esta vía, es exclusiva del usuario.3. Seguridad:
Mantenemos una base de datos Off-Line, la que asegura a sus clientes total privacidad, respecto de los datos proporcionados a MundoMaritimo.
Por otra parte, una reconocida empresa externa proveedora de servicios de conectividad y hosting debidamente certificada, "aloja" nuestros sitios en sus servidores web, los 365 días del año, los siete días de la semana y las veinticuatro horas, lo que asegura que nuestro sitio tenga la menor posibilidad de "caída" en la web o intrusiones de "hackers" que vulneren nuestro Portal.4. Calidad:
Sin perjuicio de las responsabilidades que al usuario le corresponden, MundoMaritimo tendrá especial cuidado al recolectar, mantener, usar, publicar o distribuir la información personal vinculada a los usuarios y visitantes, verificando que los datos sean correctos, completos y adecuados para cumplir con los fines para los que serán utilizados.5. Modificación:
El usuario que haya entregado previamente datos o información personal a MundoMaritimo, podrá solicitar su modificación, corrección o eliminación, enviando un correo electrónico a [email protected], indicando su nombre, rut, dirección, teléfono, y expresando claramente que información de la que hubiere entregado desea modificar o eliminar.
En todo caso, y como medida de seguridad, MundoMaritimo se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la comunicación.6. Publicación e intercambio:
MundoMaritimo, como norma general, no transferirá, cederá, venderá o de otra manera proveerá sus datos de carácter personal a persona alguna. MundoMaritimo podría transferir, revelar o ceder los datos recopilados a sus usuarios, a terceros de acuerdo a las siguientes circunstancias:
(1) En caso de tener la aprobación explícita del usuario, sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros para efectos de realizar marketing directo, llamadas telefónicas, para enviar correos electrónicos, entre otros. El usuario tiene el derecho y la opción de poder denegar la recepción de esta información por parte de terceros.
(2) En el caso de "contactos de negocios", sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros sólo para efectos de poder completar y ejecutar la transacción que motivó la entrega o recolección de esa información.
(3) Aquella información que sea requerida por la ley, una orden judicial u otro procedimiento legalmente válido que así lo exija.7. Uso de información vinculada a terceros:
En caso de tener la aprobación correspondiente, MundoMaritimo usará la información del usuario para comunicarle e informarle, a través del correo electrónico, acerca de:
(1) Modificaciones a sus servicios o productos existentes, aparición de nuevos servicios o productos, u otros especificados por el usuario.
(2) Información, ofertas o cualquier tipo de promoción de marketing que MundoMaritimo pueda otorgarle al usuario.
(3) Sugerencia por parte del usuario acerca de ,"recomienda esta noticia a un amigo"8. Servicios prestados por terceras empresas en el sitio:
Eventualmente, MundoMaritimo, puede contratar los servicios de empresas externas, con el fin de entregar nuevos servicios y productos a través de este sitio web. La información recabada en su caso por dichas empresas, se regirá por el acuerdo del usuario de la misma.
Si tiene alguna duda o pregunta sobre nuestra política de privacidad, le rogamos contactarse a [email protected]9. Publicidad asociada
Respecto a los servicios de anuncios publicitarios o información promocional, con el objeto de presentarle servicios asociados que puedan ser de su interés, tenemos vínculos con otras compañías a las que permitimos colocar publicidad en nuestras páginas. Estas compañías podrían individualmente solicitar su información directamente con usted, siendo exclusiva responsabilidad de ellas el manejo y manipulación de esta información.
Finalmente, MundoMaritimo no garantiza la privacidad de la información personal del usuario, si éste suministra o difunde información en guías telefónicas públicas, reportajes de prensa, publicaciones, zonas de chateo, boletines u otras similares. Dicha información podrá ser recopilada por terceros, con o sin su consentimiento. El usuario revela esa información bajo su responsabilidad.