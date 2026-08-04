La inestabilidad en algunas de las principales vías marítima estratégicas globales podría favorecer mayores flujos desde Sudamérica, aunque también incrementa los costos y la incertidumbre operativa. De acuerdo con un análisis de BRS Dry Bulk "los acontecimientos recientes en el Mar Negro, el Estrecho de Ormuz y el Mar Rojo son un claro recordatorio de que el transporte marítimo no evoluciona de forma lineal ni predecible", obligando a revisar permanentemente las estrategias comerciales y logísticas.
Uno de los efectos más relevantes para Sudamérica proviene del deterioro de las condiciones de seguridad en el Mar Negro. Los ataques contra puertos y buques han reducido las exportaciones ucranianas de mineral de hierro y generado incertidumbre para los embarques de granos procedentes de Rusia y Ucrania, dos actores fundamentales del comercio mundial de trigo.
En este contexto, BRS Dry Bulk señala que los compradores chinos "podrían reemplazar parcialmente estos volúmenes con pellets transportados en itinerarios de mayor distancia desde Brasil, Canadá o Suecia", recuperando parte de la demanda de toneladas-milla perdida por la reducción de los embarques ucranianos.
El informe destaca que las exportaciones marítimas de mineral de hierro de Ucrania ya habían caído cerca de un 50% durante el primer semestre de 2026, tras descender de 8,67 millones de toneladas a 4,36 millones de toneladas respecto del mismo período del año anterior.
El panorama también favorece potencialmente a los exportadores agrícolas del continente americano. Si los compradores del Mediterráneo y de Medio Oriente reducen sus adquisiciones desde el Mar Negro y buscan abastecimiento en orígenes más distantes, aumentaría la demanda de transporte medida en toneladas-milla, beneficiando las rutas de larga distancia desde América.
Escasez de fertilizantes
Sin embargo, el escenario también presenta desafíos para la región. El Estrecho de Ormuz continúa siendo el punto de mayor impacto directo para el transporte de graneles durante 2026. La interrupción de las exportaciones de fertilizantes y azufre desde el Golfo Pérsico amenaza con elevar los costos de los nutrientes agrícolas y afectar los calendarios de siembra tanto del trigo de invierno en el hemisferio norte como de la soja en el hemisferio sur a partir de septiembre.
BRS Dry Bulk advierte que "una interrupción prolongada podría elevar los costos y complicar el calendario de suministro de fertilizantes para los cultivos", un elemento especialmente relevante para países agrícolas sudamericanos como Brasil y Argentina.
Canal de Panamá: otro foco de preocupación
Otro punto de atención para América Latina es el Canal de Panamá. Aunque la vía interoceánica mantiene una capacidad de tránsito relativamente estable, la Autoridad del Canal de Panamá anunció reducciones progresivas del calado máximo permitido para buques Neopanamax debido a las condiciones hidrológicas y al posible desarrollo del fenómeno de El Niño. Asimismo, se mantienen elevados los costos para acceder a espacios de tránsito mediante subastas.
Según el análisis, la principal exposición del mercado de graneles corresponde a las cargas agrícolas provenientes del Golfo de Estados Unidos con destino a Asia, por lo que el canal debe entenderse "principalmente como una fuente de ineficiencias operacionales y riesgos de programación, más que como una crisis generalizada de capacidad".
En términos generales, BRS Dry Bulk considera que la actual coyuntura ofrece un respaldo inicial para los fletes marítimos, debido al aumento de las ineficiencias operacionales derivadas de los conflictos geopolíticos y las restricciones de navegación. No obstante, advierte que estos factores también pueden debilitar la demanda industrial y limitar la disponibilidad de carga si el aumento de los precios de la energía se prolonga.
En consecuencia, la consultora concluye que cualquier fortalecimiento del mercado de fletes "probablemente seguirá siendo desigual y episódico", ya que el incremento de las distancias navegadas será parcialmente compensado por la incorporación de nuevos buques a la flota mundial.
Por MundoMaritimo
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