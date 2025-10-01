El gobierno de Donald Trump ha intensificado el uso de la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial, mecanismo que permite investigar si las importaciones masivas de ciertos productos pueden poner en riesgo la seguridad nacional. El Departamento de Comercio anunció la apertura de nuevos procesos que incluyen dispositivos médicos, equipos de protección personal (EPP), robótica y automatización, sumándose a expedientes ya vigentes sobre camiones, productos farmacéuticos, turbinas eólicas, semiconductores y madera, reporta Ti.
Según la administración, “las investigaciones, iniciadas por el Departamento de Comercio, se centran en si los volúmenes de importación de un determinado producto son tan altos que podrían amenazar la seguridad nacional”. El trasfondo apunta a revisar hasta qué punto la economía estadounidense depende de proveedores extranjeros en sectores críticos, en especial de China, y a determinar el impacto de prácticas comerciales consideradas desleales.
El mal recuerdo que dejó la pandemia
La experiencia de la pandemia sigue siendo central en esta discusión. El texto oficial recuerda que “los peligros de depender de proveedores extranjeros a través de la deslocalización quedaron al descubierto durante la pandemia de Covid-19, cuando los proveedores de atención médica de EE. UU. lucharon por obtener volúmenes suficientes de EPP y otros equipos médicos, la mayoría de los cuales se suministraban desde China”. En ese momento, las autoridades chinas ordenaron priorizar el mercado interno antes de atender la demanda externa, mientras el sistema logístico global colapsaba, generando escasez en Estados Unidos y otros países.
Este antecedente explica el impulso de Trump hacia la reindustrialización. En el caso de los equipos médicos, la idea resulta comprensible. Sin embargo, la duda radica en si los aranceles son la herramienta adecuada. Como advierte el análisis, “no está claro si imponer aranceles a las importaciones de esos bienes será una forma eficaz de estimular la manufactura nacional”. El documento añade que “las economías de escala de los fabricantes chinos son tan grandes que pueden socavar masivamente a los competidores extranjeros, haciendo que el desarrollo de cualquier base de producción nacional sea muy difícil y costoso”.
En otras palabras, los aranceles por sí solos podrían derivar en un aumento de precios que impacte directamente a hospitales, proveedores de salud y pacientes. Aun así, no se descarta la necesidad de reducir la dependencia de China. El texto subraya que “si bien el modelo de bajo costo y deslocalización funciona en tiempos de ‘negocios como siempre’, en una crisis se ha demostrado que es fundamentalmente defectuoso”.
De allí surge la recomendación de una estrategia más amplia que combine medidas industriales y logísticas. Según el propio análisis, “es correcto que la política de adquisiciones se centre en reconstruir la base manufacturera de EE. UU. y en crear alternativas a las cadenas de suministro de origen chino. Sin embargo, para ser eficaz también debe incluir una serie de iniciativas, como crear circularidad (incluido EPPs reutilizables) y diversificar la base de suministro en una variedad de regiones y países”.
Robótica y automatización
El caso de la robótica y la automatización refleja las tensiones de esta política. El informe advierte que “irónicamente, si la administración Trump sigue adelante con la imposición de aranceles a la robótica, otro sector incluido en la investigación de la Sección 232, la reindustrialización puede retrasarse”. Esto se debe a que la automatización permite reducir costos y competir con las plantas de bajo salario en Asia. De hecho, el texto recuerda que “incluso economías con altos salarios, como Alemania, han podido mantener la producción de bienes de bajo valor, como EPPs, cuando existe inversión en fábricas automatizadas”.
El debate, por tanto, no se reduce a una dicotomía entre apertura total o proteccionismo estricto. Estados Unidos enfrenta el desafío de equilibrar seguridad nacional, resiliencia industrial y accesibilidad de precios. Las investigaciones en curso marcan un nuevo capítulo de la agenda comercial de Trump, pero la incógnita sigue siendo si los aranceles bastarán para reactivar la manufactura o si, por el contrario, solo trasladarán mayores costos a los consumidores.
Por MundoMaritimo
