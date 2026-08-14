Excelerate Energy firmó un contrato de fletamento por siete años con Sociedad Portuaria Puerto Bahía (Colombia), filial de Frontera Energy, para desplegar la Unidad Flotante de Almacenamiento y Regasificación FSRU “Express”, de 150.590 m³ de capacidad, a partir del primer trimestre de 2027. El buque prestará servicios para un nuevo proyecto de importación y regasificación de GNL en Cartagena, asociado a Ecopetrol.
Según informó el Grupo Internacional de Importadores de Gas Natural Licuado (GIIGNL), la instalación comenzará con una capacidad de regasificación de 126 MMcfd (millones de pies cúbicos por día) y está previsto que alcance 300 MMcfd después de dos años de operación.
El proyecto cuenta con el respaldo de un acuerdo comercial previamente suscrito entre Puerto Bahía y Ecopetrol. En junio, Frontera Energy informó que su filial había alcanzado con la petrolera estatal colombiana un acuerdo take-or-pay para servicios integrados de logística y regasificación de GNL en Cartagena.
El acuerdo contempla inicialmente 126 MMcfd de capacidad contratada, con un incremento hasta 300 MMcfd después de los primeros dos años. De acuerdo con Frontera Energy, este compromiso permitirá respaldar económicamente el contrato de fletamento de la FSRU.
El contrato de fletamento suscrito por Puerto Bahía con Excelerate Energy contempla el despliegue de la FSRU “Express” por un plazo de siete años. La unidad cuenta con una capacidad de regasificación cercana a 500 MMcfd, superior al volumen inicialmente comprometido por Ecopetrol, lo que permitiría eventualmente atender la demanda de otros consumidores.
Frontera Energy destacó entonces que el proyecto responde a las necesidades de seguridad de suministro de gas de Colombia y a las oportunidades derivadas de una creciente demanda. La compañía señaló que el acuerdo con Ecopetrol constituye un elemento clave para avanzar con el proyecto de infraestructura de GNL.
El despliegue de la FSRU “Express” se produce además en paralelo con una nueva iniciativa de Excelerate Energy para ampliar su flota de unidades de regasificación. La compañía acordó adquirir el buque tanque GNL “Methane Patricia Camila” para convertirlo en FSRU, en lo que será su primer proyecto de conversión de este tipo.
La unidad, construida por Samsung Heavy Industries en 2010 y con una capacidad aproximada de 170.000 m³, será sometida a trabajos de conversión con el objetivo de iniciar operaciones comerciales a comienzos de 2028.
La operación forma parte de la estrategia de Excelerate para ampliar su capacidad de ofrecer soluciones flotantes de importación y regasificación de GNL. La compañía ya había anunciado anteriormente la adquisición de otro metanero, el “Methane Alison Victoria”, posteriormente rebautizado Shenandoah, para su conversión en FSRU.
Con la llegada de la FSRU Express, Colombia incorporará nueva capacidad de regasificación en Cartagena, mientras que el acuerdo entre Puerto Bahía y Ecopetrol proporciona la base comercial para el desarrollo de la infraestructura.
Por MundoMaritimo
Ecopetrol y la Sociedad Portuaria Puerto Bahía inician ejecución de proyecto de regasificación mediante terminal FSRU en Cartagena
Colombia figura en planes de VTTI BV para la operación de Unidad Flotante de Almacenamiento y Regasificación (FSRU)
3721 compañías registradas, 51 países, 83 empresas patrocinadas
Agencias de Aduana
Agencias Navieras
Almacenamiento y Bodegaje
Astilleros
Compañías Navieras
Consultores Marítimos
Embarcadores
Empresas Portuarias y Terminales Marítimos
Equipos Naúticos
Estiba y Desestiba
Exportadores
Importadores
Ingeniería, Certificación e Inspección
Organizaciones
Otras
Pesqueros
Repuestos y Accesorios
Terminales Terrestres y Aeroportuarios
Transporte Aéreo
Transporte Terrestre
Turismo
La política que en el presente documento se indica, tiene por objeto informar a los usuarios de MundoMaritimo sobre el proceder de nuestra empresa respecto del tratamiento de los datos de carácter personal recogidos a través de nuestros portales.1 | Recolección:
Cuando Usted requiere los servicios de MundoMaritimo, se recoge información personal como su nombre, rut, dirección, etc, a través de correo electrónico o formularios. Nuestro sitio no utiliza actualmente cookies, para registrar o recabar información del usuario, pero, podrá en cualquier momento y a su sola discreción y sin necesidad de autorización, utilizarlas, comprometiéndose dar el tratamiento y protección señalado precedentemente a dichos datos.Para qué se utiliza la información recolectada.
Toda la información recolectada de los usuarios en MundoMaritimo tiene por objetivo:
(1) Brindar servicios, contenidos y publicidad personalizada al usuario en su navegación por los portales de MundoMaritimo
(2) Realizar estudios internos sobre los datos demográficos, intereses y comportamiento de nuestros usuarios. La información se utiliza para entender y servir mejor a nuestros usuarios.2. Uso:
Estos datos que usted proporciona libre y voluntariamente, tienen por objeto dar un mejor servicio, información y utilidades a nuestros usuarios. Usted tiene el derecho de no aceptar entregarlos, renunciando a los beneficios que nuestro sitio web entrega.
Si decide aportar dichos datos, nos obligamos con usted a mantener una conducta clara y regular, sometida a la política que a continuación expresamos, de la cual usted es informado y que acepta.
Nuestra política respecto de los datos recogidos es la siguiente:
La responsabilidad por la veracidad de los datos recogidos por esta vía, es exclusiva del usuario.3. Seguridad:
Mantenemos una base de datos Off-Line, la que asegura a sus clientes total privacidad, respecto de los datos proporcionados a MundoMaritimo.
Por otra parte, una reconocida empresa externa proveedora de servicios de conectividad y hosting debidamente certificada, "aloja" nuestros sitios en sus servidores web, los 365 días del año, los siete días de la semana y las veinticuatro horas, lo que asegura que nuestro sitio tenga la menor posibilidad de "caída" en la web o intrusiones de "hackers" que vulneren nuestro Portal.4. Calidad:
Sin perjuicio de las responsabilidades que al usuario le corresponden, MundoMaritimo tendrá especial cuidado al recolectar, mantener, usar, publicar o distribuir la información personal vinculada a los usuarios y visitantes, verificando que los datos sean correctos, completos y adecuados para cumplir con los fines para los que serán utilizados.5. Modificación:
El usuario que haya entregado previamente datos o información personal a MundoMaritimo, podrá solicitar su modificación, corrección o eliminación, enviando un correo electrónico a [email protected], indicando su nombre, rut, dirección, teléfono, y expresando claramente que información de la que hubiere entregado desea modificar o eliminar.
En todo caso, y como medida de seguridad, MundoMaritimo se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la comunicación.6. Publicación e intercambio:
MundoMaritimo, como norma general, no transferirá, cederá, venderá o de otra manera proveerá sus datos de carácter personal a persona alguna. MundoMaritimo podría transferir, revelar o ceder los datos recopilados a sus usuarios, a terceros de acuerdo a las siguientes circunstancias:
(1) En caso de tener la aprobación explícita del usuario, sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros para efectos de realizar marketing directo, llamadas telefónicas, para enviar correos electrónicos, entre otros. El usuario tiene el derecho y la opción de poder denegar la recepción de esta información por parte de terceros.
(2) En el caso de "contactos de negocios", sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros sólo para efectos de poder completar y ejecutar la transacción que motivó la entrega o recolección de esa información.
(3) Aquella información que sea requerida por la ley, una orden judicial u otro procedimiento legalmente válido que así lo exija.7. Uso de información vinculada a terceros:
En caso de tener la aprobación correspondiente, MundoMaritimo usará la información del usuario para comunicarle e informarle, a través del correo electrónico, acerca de:
(1) Modificaciones a sus servicios o productos existentes, aparición de nuevos servicios o productos, u otros especificados por el usuario.
(2) Información, ofertas o cualquier tipo de promoción de marketing que MundoMaritimo pueda otorgarle al usuario.
(3) Sugerencia por parte del usuario acerca de ,"recomienda esta noticia a un amigo"8. Servicios prestados por terceras empresas en el sitio:
Eventualmente, MundoMaritimo, puede contratar los servicios de empresas externas, con el fin de entregar nuevos servicios y productos a través de este sitio web. La información recabada en su caso por dichas empresas, se regirá por el acuerdo del usuario de la misma.
Si tiene alguna duda o pregunta sobre nuestra política de privacidad, le rogamos contactarse a [email protected]9. Publicidad asociada
Respecto a los servicios de anuncios publicitarios o información promocional, con el objeto de presentarle servicios asociados que puedan ser de su interés, tenemos vínculos con otras compañías a las que permitimos colocar publicidad en nuestras páginas. Estas compañías podrían individualmente solicitar su información directamente con usted, siendo exclusiva responsabilidad de ellas el manejo y manipulación de esta información.
Finalmente, MundoMaritimo no garantiza la privacidad de la información personal del usuario, si éste suministra o difunde información en guías telefónicas públicas, reportajes de prensa, publicaciones, zonas de chateo, boletines u otras similares. Dicha información podrá ser recopilada por terceros, con o sin su consentimiento. El usuario revela esa información bajo su responsabilidad.