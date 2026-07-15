Everllence suscribió un Memorando de Entendimiento (MoU) con WE Tech Solutions para explorar una cooperación estratégica orientada al desarrollo de soluciones de electrificación, eficiencia energética y descarbonización para la industria marítima global.
La alianza responde al creciente proceso de electrificación que experimenta el sector naviero, impulsado por la necesidad de mejorar la eficiencia operativa, reducir el consumo de combustible y disminuir las emisiones. En este contexto, ambas compañías combinarán sus capacidades en integración eléctrica, ingeniería, ejecución de proyectos de modernización (retrofit) y soporte durante el ciclo de vida de los equipos, con el objetivo de acelerar la transición energética de sus clientes.
El acuerdo representa, además, un nuevo avance en el desarrollo de PrimeServ Omnicare como proveedor de soluciones multimarca centradas en el cliente, ampliando su oferta tradicional de servicios y repuestos con proyectos de modernización y descarbonización de buques.
El MoU fue firmado durante Posidonia 2026, en Atenas, por Henri Kinnunen, CEO de WE Tech Solutions, y Thomas Andreassen, Global Business Development Manager de Everllence PrimeServ Omnicare.
Cooperación tecnológica
La colaboración estará enfocada en tres áreas principales:
Henri Kinnunen afirmó que "la industria marítima se encuentra en un momento decisivo de su transición hacia menores emisiones. Al combinar las tecnologías de electrificación de WE Tech con las capacidades globales de servicio de Everllence, podemos ofrecer a los clientes soluciones integradas y prácticas que mejoran la eficiencia y reducen el impacto ambiental".
Por su parte, Thomas Andreassen señaló que "la industria marítima está entrando en una nueva etapa en la que la electrificación, la eficiencia energética y la descarbonización están cada vez más interrelacionadas. Esta asociación fortalece la capacidad de la organización PrimeServ para apoyar a sus clientes durante esa transición".
Añadió que los motores de Everllence impulsan una parte significativa de la flota mercante mundial, lo que permite a la compañía contribuir a que los armadores obtengan importantes ahorros de combustible y reducciones de emisiones mediante soluciones prácticas de retrofit. "Al combinar la experiencia de WE Tech en sistemas híbridos e integración eléctrica con nuestra organización global de ingeniería y servicios, podemos ofrecer soluciones que generan un valor medible para nuestros clientes", indicó.
Andreassen concluyó que ambas compañías esperan contribuir al desarrollo de un transporte marítimo más sostenible, en línea con la estrategia de Everllence denominada "Moving Big Things to Zero".
Proyecto piloto
Como parte de esta colaboración, ambas compañías ya iniciaron un proyecto para ofrecer la modernización de sistemas PTO (Power Take-Off) y VFD (Variable Frequency Drive) en buques equipados con motores de dos y cuatro tiempos durante sus estadías en dique seco.
Actualmente mantienen conversaciones para desarrollar un proyecto piloto que podría extenderse a una flota de hasta 33 buques.
Las mejoras mediante sistemas PTO/VFD permiten reducir o incluso evitar el uso de motores auxiliares para la generación eléctrica a bordo, disminuyendo el consumo de combustible y las emisiones sin afectar la confiabilidad operacional. Estas soluciones estarán disponibles para buques con una elevada demanda eléctrica, como buques tanque GNL o portacontenedores con una importante capacidad para carga refrigerada (reefer), independientemente del fabricante de sus motores.
Por MundoMaritimo
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