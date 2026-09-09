Everllence y Damen Shipyards Group suscribieron un acuerdo marco de largo plazo para el suministro en serie de motores de alta velocidad 175D, destinados principalmente a la nueva generación de remolcadores Fuel Flexible del constructor naval neerlandés. El acuerdo establece una alianza estratégica entre ambas compañías para la entrega de sistemas de propulsión destinados tanto al programa de remolcadores de Damen como a otras aplicaciones futuras.
Damen es uno de los principales constructores mundiales de remolcadores portuarios y de escolta producidos en serie sobre la base de diseños estandarizados, un modelo que permite reducir los tiempos de construcción y entrega a los operadores. En este contexto, su gama Fuel Flexible busca responder a las actuales exigencias de competitividad de los armadores, al tiempo que anticipa nuevos requerimientos regulatorios y de combustibles.
La selección del motor 175D responde a su combinación de alta densidad de potencia, eficiencia operacional y confiabilidad, características consideradas clave para las exigentes operaciones de los remolcadores.
Su diseño modular y flexible también se alinea con la estrategia de combustibles de largo plazo de Damen. Los nuevos remolcadores podrán operar con diésel y biocombustibles al 100%, una alternativa disponible actualmente, mientras que sus configuraciones estarán preparadas para incorporar en el futuro sistemas de combustible dual metanol, ya sea desde su construcción o mediante procesos de retrofit.
De esta manera, el 175D busca ofrecer una plataforma de propulsión capaz de responder a las necesidades actuales de los operadores sin limitar las opciones de adaptación frente a la evolución del mercado energético y regulatorio.
Acuerdo de largo plazo
“Para nuestra próxima generación de remolcadores Fuel Flexible, Damen seleccionó el motor 175D de Everllence porque ofrece la combinación adecuada de densidad de potencia compacta, rendimiento probado y disponibilidad dentro del calendario de desarrollo requerido”, señaló Erik van Schaik, Product Manager Tugs de Damen.
El ejecutivo agregó que esta elección permitirá a la compañía acelerar la llegada al mercado de diseños de remolcadores preparados para el futuro, manteniendo al mismo tiempo las relaciones construidas con sus socios de motores.
Desde Everllence, Ben Andres, Vice President y Head of Medium & High-Speed Four-Stroke Marine, destacó el carácter estratégico del acuerdo y su alcance de largo plazo.
“La firma de este acuerdo marco con Damen representa un importante paso estratégico para Everllence y establece una colaboración de largo plazo con uno de los principales constructores mundiales de remolcadores portuarios y de escolta”, afirmó.
Según Andres, el acuerdo refleja la creciente demanda de soluciones de propulsión que combinen desempeño probado con una ruta definida hacia combustibles alternativos.
“Junto con Damen, estamos permitiendo que los operadores inviertan en buques que cumplan con los requisitos actuales y, al mismo tiempo, estén preparados para el escenario de combustibles del futuro”, concluyó.
Por MundoMaritimo
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