Everllence presentó una nueva tecnología denominada Engine Supported Air Lubrication (ESAL), diseñada para mejorar la eficiencia propulsiva de los buques mediante la integración de la lubricación por aire del casco con el aire proveniente del motor principal.
De acuerdo con la compañía, la tecnología puede generar ganancias netas de eficiencia de hasta 6%, contribuyendo a reducir el consumo de combustible, las emisiones y los costos asociados al cumplimiento de las regulaciones ambientales.
El anuncio fue acompañado por la publicación del documento técnico “Un gran avance en la eficiencia energética de los buques gracias a la lubricación por aire asistida por el motor”, en el que Everllence plantea que las mejoras en eficiencia energética constituyen uno de los pasos más concretos para avanzar en la transición del transporte marítimo hacia las cero emisiones netas.
En un escenario en que aún existe incertidumbre respecto de la evolución de los combustibles y del marco regulatorio internacional, la compañía sostiene que las tecnologías capaces de reducir la demanda energética ofrecen beneficios inmediatos y mantienen su valor independientemente de las futuras alternativas de combustible.
“La transición energética marítima debe comenzar por reducir la demanda de energía. Las soluciones que mejoran la eficiencia hoy mantendrán su valor bajo cualquier marco futuro creíble. Por ello, las mejoras de eficiencia no son una alternativa a la transición de combustibles, sino un requisito para hacerla viable”, señaló Bjarne Foldager, Head of Two-Stroke Business de Everllence.
Menor consumo y exposición regulatoria
Según Everllence, ESAL permite aprovechar el aire generado por el motor principal para alimentar el sistema de lubricación por aire del casco. Esta integración busca mejorar la eficiencia global del sistema de propulsión y, al mismo tiempo, disminuir la cantidad de combustible necesaria para la operación del buque.
La compañía destaca que la reducción del consumo tiene un efecto directo no solo sobre las emisiones absolutas, sino también sobre los costos de cumplimiento normativo y la exposición de los armadores a la volatilidad de los precios de los combustibles y de los costos regulatorios.
“Consumir menos combustible conduce directamente a menores emisiones absolutas, menores costos de cumplimiento y una menor exposición a la volatilidad tanto de los precios de los combustibles como de los costos regulatorios”, afirmó Per Cato, SVP y Head of Engineering Two-Stroke de Everllence.
En este sentido, Cato sostuvo que ESAL constituye más que una solución tecnológica, al representar una respuesta estratégica frente a la incertidumbre que persiste en torno al marco regulatorio de la descarbonización marítima.
“Estamos seguros tanto de la tecnología como de las mejoras de eficiencia que ofrece ESAL, después de haber realizado con éxito múltiples pruebas a bordo en varios buques”, agregó.
Everllence sostiene que las pruebas realizadas en distintas naves respaldan el desempeño de la tecnología y su potencial para generar ahorros durante toda la vida operativa de los buques.
La compañía concluye que la eficiencia energética será un componente esencial de la descarbonización del transporte marítimo y posiciona a ESAL como una solución práctica y preparada para distintos escenarios futuros, capaz de reducir simultáneamente el consumo de combustible, las emisiones, los costos regulatorios y la demanda energética, mientras contribuye a mantener la competitividad de las navieras en la transición hacia un transporte marítimo de cero emisiones netas.
Por MundoMaritimo
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