PrimeServ, la división de servicios posventa de Everllence, completó este mes la conversión del motor principal del portacontenedores “Seaspan Yangtze” a un sistema de combustible dual, habilitado para operar con combustible convencional o metanol. El proyecto fue realizado en las instalaciones de Cosco Shipping Heavy Industry, en Shanghái, y corresponde al primer buque de un programa de modernización (retrofit) compuesto por cinco naves destinadas a la flota de Hapag-Lloyd.

El buque es propiedad de Seaspan Corporation, el mayor armador independiente de portacontenedores a nivel mundial. Tras la conversión, la nave ya se encuentra nuevamente en servicio.

De acuerdo con Everllence, este proyecto representa la trigésima modernización de una nave existente ejecutada por PrimeServ para operar con combustibles dual, incluyendo GNL, metanol y GLP. La compañía destacó que estas soluciones permiten actualizar buques en operación con tecnologías probadas, reduciendo los tiempos fuera de servicio y aportando flexibilidad en el uso de combustibles, junto con mejoras en el desempeño ambiental.

“Las modernizaciones de buques para operar con motores de combustible dual demuestran que los clientes pueden confiar en soluciones probadas que garantizan una ejecución rápida, una baja indisponibilidad del buque de menos de tres meses y la protección de los ingresos operacionales”, señaló Everllence.

El director de Innovación de Flota y Proyectos de Hapag-Lloyd, Christoph Thiem, afirmó que la conversión del “Seaspan Yangtze” confirma que esta tecnología dejó de ser una propuesta experimental para transformarse en una solución aplicable a escala. “La modernización del ‘Seaspan Yangtze’ demuestra que la actualización de buques existentes a propulsión de combustible dual metanol ya no es un concepto, sino una solución de ingeniería probada y repetible”, indicó. Agregó que la combinación de la experiencia del fabricante original del motor (OEM), una preparación detallada del proyecto y la coordinación entre Seaspan, Everllence y el astillero permitió completar “una conversión técnicamente compleja a tiempo”.

Por su parte, el director de Tecnología de Seaspan, Peter Jackson, destacó el rol de la colaboración entre las compañías involucradas en el programa. “El éxito de nuestro programa de modernización para metanol se basa en una sólida colaboración entre nuestros socios. Juntos estamos demostrando que la adaptación de buques existentes para operar con metanol puede ser un camino viable y escalable hacia la reducción de emisiones”, afirmó.

El vicepresidente senior y director de PrimeServ Dinamarca, Michael Petersen, señaló que el proyecto evidencia la madurez de estas soluciones para la transición energética de la flota existente. “El proyecto Seaspan Yangtze es una prueba clara de nuestra plataforma probada, escalable y madura para actualizar buques existentes a propulsión dual, entregada con rapidez y confiabilidad”, sostuvo. Según Petersen, optar por una conversión del motor con Everllence “no es una prueba, sino un enfoque demostrado y con riesgos reducidos basado en una sólida experiencia OEM y conocimiento a lo largo de toda la cadena de valor”.

Como parte del paquete de modernización, la solución aplicada a los buques de Seaspan también incorpora una suscripción de dos años a PrimeServ Assist, servicio de monitoreo y asesoría basado en datos que opera las 24 horas del día. La herramienta utiliza inteligencia artificial y diagnósticos remotos especializados para supervisar el desempeño del motor, detectar anomalías y apoyar decisiones de mantenimiento.

Tras la conversión, Seaspan informó que el Índice de Eficiencia Energética de Buques Existentes (EEXI) del “Seaspan Yangtze” se ubica aproximadamente un 55% por debajo del estándar mínimo internacional correspondiente a la Fase 0, situándose entre los mejores niveles globales en términos de eficiencia energética y potencial de reducción de carbono.

Por MundoMaritimo