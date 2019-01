Contratos relacionados con la utilización de naves, protección del medio ambiente marítimo, procedimientos judiciales y, por supuesto, seguros de carga, casco y maquinaria son parte del quehacer de Sebastián Pizarro Klein y José Miguel Delpin Piffaut, abogados de la Pontificia Universidad Católica de Chile, que encabezan Pizarro Klein y Cía.

La experiencia en empresas aseguradoras multinacionales y en navieras de gran envergadura, motivó a los abogados chilenos a formar un estudio jurídico especializado en el negocio marítimo y la legislación aplicable a los distintos modos de transporte: aéreo, marítimo y terrestre. “Somos flexibles desarrollando las estrategias que sean más apropiadas, ya sea mediante negociación, arbitraje o litigación para obtener los mejores resultados. Esa es una de nuestras ventajas comparativas”, explica Sebastián Pizarro en conversación con MundoMaritimo.

Igualmente, el derecho laboral, corporativo y los litigios de la industria marítima tienen sus particularidades, según José Miguel Delpin. “De los problemas en Chile, hay un desconocimiento de seguros. No está claro qué se entiende por un seguro de responsabilidad, cómo se complementa el de casco y maquinaria. Hay que estar muy atento a lo que se está contratando porque se puede estar pagando prima demás”, complementa Pizarro.

Y es que el derecho de seguros en Chile ha sufrido múltiples cambios, tal como ha sucedido en el mercado internacional. Por eso, actores relevantes de la industria tanto aseguradoras como reaseguradores, corredores, liquidadores y, en general, todos aquellos que juegan un rol en el mercado asegurador requieren de apoyo jurídico especializado como el que ofrecen Pizarro Klein y Cía.

“Si me hago responsable en caso de que haya un tsunami el seguro de responsabilidad civil o de P&I no está diseñado para ello. Uno puede tomar responsabilidades contractuales, pero normalmente las condiciones son más limitadas y los armadores no se dan cuenta -hasta que ocurre un siniestro- que están frente a un contrato con cláusulas abusivas. Los cargadores, a veces, también desconocen de los tipos de seguros solicitando protección de una naturaleza distinta, como los de carga, cuando verdaderamente quieren decir seguro P&I que es aquél que deben contarlos armadores”, señala Sebastián Pizarro.

Problemas ambientales

Los derrames de petróleo son un peligro latente en el mar. Por ello, emergencias de este tipo deben tener cobertura por parte de las aseguradoras. En estos casos, a veces, el impacto es tan alto que puede superar con creces el valor de un buque siniestrado. “Muchas comunidades pueden ser afectadas, entre ellos pueblos originarios, que ante un evento de gran magnitud paralizarán actividades de pesca artesanal y por lo que se verán obligados a indemnizar por el tiempo en que se levantó la prohibición. Las labores de rescate son muy costosas y es importante estar cubierto. Desde el punto de vista de los rescatistas implican coberturas que usualmente no incorporadas en el seguro de P&I”, comenta el abogado socio del estudio jurídico especializado.

Los especialistas en derecho marítimo, Pizarro y Delpin se encargan de asesorar tanto a las aseguradoras como a quienes requieren pólizas de seguro, teniendo en cuenta las necesidades específicas de cada cliente. “Los corredores de seguros muchas veces no saben lo que están vendiendo o venden sin entender cuáles son las coberturas y las operaciones que están cubiertas. Hay operaciones especiales en P&I que no están cubiertas, entonces hay que definir un extra: para dragado, explosiones submarinas, construcción, por ejemplo, si hacías operaciones que no declaraste y provocaste la caída de un puente durante labores de construcción al colisionar con ella, el seguro P&I no lo cubrirá por tratarse de operaciones especiales o Specialist Operations”, explica Sebastián Pizarro.

Según José Miguel Delpin, el corredor sabe cosas básicas, pero no conoce las operaciones marítimas en profundidad, por lo que no puede entrar al detalle. Tampoco está preparado para entender lo que dice la autoridad competente y las pólizas/reglas de los clubes pueden llegar a tener más de cien páginas. “Cuando hay bases de licitación para seguros, el abogado entrega un condicionado para las corredoras, lo que facilita la cotización en el mercado. Es importante que haya un condicionado adecuado. Por eso, antes de contratar una póliza, siempre hay que revisar las cláusulas especiales”, dicen los especialistas.

En este espacio, los abogados de Pizarro Klein y Cía se manejan con conocimiento y experiencia. En derecho regulatorio, los profesionales estudian las normas reglamentarias, redactan informes en derecho

de alta complejidad y se encargan de la defensa de sus clientes a través de recursos judiciales y administrativos. Asimismo, velan por la adecuada ponderación del impacto ambiental y social desde el nacimiento de un proyecto hasta su término y/o cierre, con especial consideración a las comunidades y pueblos originarios.

El estudio jurídico especializado Pizarro Klein y Cía es miembro de la Cámara Chileno Alemana y de la Cámara Chileno Sueca.Por MundoMaritimo