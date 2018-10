Con la aspiración de construir una institucionalidad moderna y robusta, la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI) y el Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo (IIDM) organizaron un seminario sobre derecho portuario, que contó con el patrocinio de MundoMarítimo. En esta ocasión, se revisaron aspectos locales y se compararon experiencias en sostenibilidad, responsabilidad civil, seguros y riesgos, con énfasis en la regulación.

En el encuentro “Derecho Portuario: Institucionalidad de los Puertos en Chile. A veinte años de la entrada en vigencia de la Ley 19.542”, el invitado internacional fue el presidente de la Asociación Alemana de Derecho Marítimo, Dieter Schwampe. Además, intervinieron el decano de la Facultad de Derecho de la UAI Ramiro Mendoza; el vicepresidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo (IIDM), Rafael Durán; el gerente de Sustentabilidad de Puerto Ventanas, Luis Fuentes; el director del IIDM y socio de Rafe Abogados Javier Fernández Carrera; y el abogado Jorge García Nielsen.

Dieter Schwampe que, además de su rol gremial es académico de la Universidad de Hamburgo compartió algunas claves del éxito portuario que percibe en Alemania y Europa, en materia legal. Una de ellas, según expuso, es la regulación del pilotaje. “Si el piloto cae en una negligencia, se tiene que indemnizar al piloto. Ellos están muy protegidos. Únicamente se podría ir contra el piloto en caso de imprudencia. Los pilotos realmente tienen protección tanto desde los legisladores como de parte de los tribunales”, explicó.

Asimismo, el presidente de la Asociación Alemana de Derecho Marítimo contó que el Tribunal Federal del Trabajo alemán, protege los intereses en el contexto de una huelga, movilización que está protegida por la Constitución. “Una huelga únicamente puede ser iniciada por un sindicato, las que no organiza un sindicato son ilegales. Si llamas a una huelga descontrolada hay una responsabilidad civil, que puede acarrear consecuencias graves. Tenemos una protección fuerte de los trabajadores”, señaló.

En Alemania, no se permiten las huelgas políticas como las que han hecho reconocido a Francia, donde un desacuerdo con el presidente puede desencadenar una movilización. “Eso en Alemania es ilegal, solo se permiten las huelgas relacionadas con las condiciones laborales. En casos de negociación colectiva no se escucha mucho de huelgas. Durante la vigencia de una negociación colectiva no se permiten huelgas. Por tres años hay flujo sin interrupciones y las huelgas de advertencia empiezan cuando se acerca el nuevo periodo”, comentó Dieter Schwampe.

Por MundoMarítimo