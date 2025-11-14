El mercado de fletes marítimos atraviesa una fase de alta inestabilidad en la recta final de 2025. A la desaceleración de la demanda y la expansión de la flota se suman factores políticos y geoestratégicos que impiden una recuperación sostenida de las tarifas, pese a los esfuerzos de las líneas navieras por aplicar nuevos ajustes al alza.
Uno de los elementos más inciertos es la revisión judicial del International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) en Estados Unidos. Según Judah Levine, director de Investigación de Freightos, la audiencia de la Corte Suprema la semana pasada “dio la impresión de que el tribunal podría fallar en contra de la administración”. De concretarse, el fallo podría invalidar el uso de esa norma para imponer aranceles, abriendo “una ventana de bajas arancelarias para los bienes importados desde muchos países”.
Sin embargo, el respiro sería breve. Levine advierte que la Casa Blanca “seguramente estará motivada para cerrar rápidamente esa ventana y restablecer los aranceles mediante otras vías legales”. En un contexto de tarifas debilitadas, una eventual reducción arancelaria temporal podría traducirse en mayor presión a la baja sobre los fletes del transporte marítimo.
GRIs, exceso de capacidad, Mar Rojo
Al mismo tiempo, las líneas navieras intentan apuntalar los ingresos mediante la aplicación de Incrementos Generales de Tarifas (GRI) aplicados a inicios de noviembre. En la ruta Transpacífico, las tarifas hacia la Costa Oeste de Estados Unidos (USWC) subieron 48% y se ubicaron en torno a US$3.000/FEU, aunque “las tarifas diarias ya muestran una leve tendencia descendente”, señala Levine. El desafío radica en sostener esas alzas en medio de una demanda débil: la Federación Nacional de Retail reportó que las importaciones estadounidenses en octubre cayeron a sus mínimos del año, y proyecta nuevas bajas de dos dígitos hacia fin de año.
También la sobreoferta de capacidad estructural amplifica la fragilidad del mercado. “Las líneas navieras enfrentan un crecimiento continuo de la flota y un exceso de capacidad en aumento”, observa Levine, recordando que incluso con mayores volúmenes globales en 2025, los índices promedio de tarifas se mantienen más bajos que el año pasado.
Esa presión podría intensificarse con la posible reapertura de la navegación por el Mar Rojo, luego de que los hutíes anunciaran un aparente cese de ataques en la zona. Para el analista de la industria marítima Lars Jensen, “es prematuro interpretar el alto al fuego como una señal de retorno inminente de las líneas navieras a la vía”, dada la fragilidad del cese al fuego entre Israel y Hamas. Jensen advierte que las líneas no parecen haber cambiado su tolerancia al riesgo desde hace apenas ocho meses, cuando interrumpieron su tránsito a través del Canal de Suez.
Peter Sand, jefe de Análisis de Xeneta, también llama a la cautela. “No se puede basar la seguridad de las tripulaciones, buques y carga en la palabra de la milicia hutí”, señaló, subrayando que las aseguradoras requieren garantías mucho más sólidas. Recuerda además que, pese a algunos tránsitos aislados recientes, “el número de portacontenedores que atraviesan el Canal de Suez ha venido disminuyendo durante 2025”.
De todos modos, un eventual retorno masivo al Mar Rojo tendría consecuencias de gran magnitud. Actualmente, los desvíos por el Cabo de Buena Esperanza absorben unos 2 millones de TEU de capacidad mundial. Reintegrar esa oferta al sistema “inundaría el mercado y haría que las tarifas cayeran aún más a nivel global, no solo en las rutas directamente afectadas”, advierte Sand.
El impacto podría ser devastador para la rentabilidad de las líneas, que “ya están entrando en territorio de pérdidas y se prevé que las tarifas promedio caigan hasta un 25% globalmente en 2026”.
Por MundoMaritimo
Líneas navieras desean incrementar las tarifas de largo plazo, pero temor al exceso de capacidad las detiene
Exceso de capacidad de la flota contenerizada comienza a impulsar la baja de las tarifas de fletes
3716 compañías registradas, 50 países, 79 empresas patrocinadas
Agencias de Aduana
Agencias Navieras
Almacenamiento y Bodegaje
Astilleros
Compañías Navieras
Consultores Marítimos
Embarcadores
Empresas Portuarias y Terminales Marítimos
Equipos Naúticos
Estiba y Desestiba
Exportadores
Importadores
Ingeniería, Certificación e Inspección
Organizaciones
Otras
Pesqueros
Repuestos y Accesorios
Terminales Terrestres y Aeroportuarios
Transporte Aéreo
Transporte Terrestre
Turismo
La política que en el presente documento se indica, tiene por objeto informar a los usuarios de MundoMaritimo sobre el proceder de nuestra empresa respecto del tratamiento de los datos de carácter personal recogidos a través de nuestros portales.1 | Recolección:
Cuando Usted requiere los servicios de MundoMaritimo, se recoge información personal como su nombre, rut, dirección, etc, a través de correo electrónico o formularios. Nuestro sitio no utiliza actualmente cookies, para registrar o recabar información del usuario, pero, podrá en cualquier momento y a su sola discreción y sin necesidad de autorización, utilizarlas, comprometiéndose dar el tratamiento y protección señalado precedentemente a dichos datos.Para qué se utiliza la información recolectada.
Toda la información recolectada de los usuarios en MundoMaritimo tiene por objetivo:
(1) Brindar servicios, contenidos y publicidad personalizada al usuario en su navegación por los portales de MundoMaritimo
(2) Realizar estudios internos sobre los datos demográficos, intereses y comportamiento de nuestros usuarios. La información se utiliza para entender y servir mejor a nuestros usuarios.2. Uso:
Estos datos que usted proporciona libre y voluntariamente, tienen por objeto dar un mejor servicio, información y utilidades a nuestros usuarios. Usted tiene el derecho de no aceptar entregarlos, renunciando a los beneficios que nuestro sitio web entrega.
Si decide aportar dichos datos, nos obligamos con usted a mantener una conducta clara y regular, sometida a la política que a continuación expresamos, de la cual usted es informado y que acepta.
Nuestra política respecto de los datos recogidos es la siguiente:
La responsabilidad por la veracidad de los datos recogidos por esta vía, es exclusiva del usuario.3. Seguridad:
Mantenemos una base de datos Off-Line, la que asegura a sus clientes total privacidad, respecto de los datos proporcionados a MundoMaritimo.
Por otra parte, una reconocida empresa externa proveedora de servicios de conectividad y hosting debidamente certificada, "aloja" nuestros sitios en sus servidores web, los 365 días del año, los siete días de la semana y las veinticuatro horas, lo que asegura que nuestro sitio tenga la menor posibilidad de "caída" en la web o intrusiones de "hackers" que vulneren nuestro Portal.4. Calidad:
Sin perjuicio de las responsabilidades que al usuario le corresponden, MundoMaritimo tendrá especial cuidado al recolectar, mantener, usar, publicar o distribuir la información personal vinculada a los usuarios y visitantes, verificando que los datos sean correctos, completos y adecuados para cumplir con los fines para los que serán utilizados.5. Modificación:
El usuario que haya entregado previamente datos o información personal a MundoMaritimo, podrá solicitar su modificación, corrección o eliminación, enviando un correo electrónico a [email protected], indicando su nombre, rut, dirección, teléfono, y expresando claramente que información de la que hubiere entregado desea modificar o eliminar.
En todo caso, y como medida de seguridad, MundoMaritimo se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la comunicación.6. Publicación e intercambio:
MundoMaritimo, como norma general, no transferirá, cederá, venderá o de otra manera proveerá sus datos de carácter personal a persona alguna. MundoMaritimo podría transferir, revelar o ceder los datos recopilados a sus usuarios, a terceros de acuerdo a las siguientes circunstancias:
(1) En caso de tener la aprobación explícita del usuario, sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros para efectos de realizar marketing directo, llamadas telefónicas, para enviar correos electrónicos, entre otros. El usuario tiene el derecho y la opción de poder denegar la recepción de esta información por parte de terceros.
(2) En el caso de "contactos de negocios", sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros sólo para efectos de poder completar y ejecutar la transacción que motivó la entrega o recolección de esa información.
(3) Aquella información que sea requerida por la ley, una orden judicial u otro procedimiento legalmente válido que así lo exija.7. Uso de información vinculada a terceros:
En caso de tener la aprobación correspondiente, MundoMaritimo usará la información del usuario para comunicarle e informarle, a través del correo electrónico, acerca de:
(1) Modificaciones a sus servicios o productos existentes, aparición de nuevos servicios o productos, u otros especificados por el usuario.
(2) Información, ofertas o cualquier tipo de promoción de marketing que MundoMaritimo pueda otorgarle al usuario.
(3) Sugerencia por parte del usuario acerca de ,"recomienda esta noticia a un amigo"8. Servicios prestados por terceras empresas en el sitio:
Eventualmente, MundoMaritimo, puede contratar los servicios de empresas externas, con el fin de entregar nuevos servicios y productos a través de este sitio web. La información recabada en su caso por dichas empresas, se regirá por el acuerdo del usuario de la misma.
Si tiene alguna duda o pregunta sobre nuestra política de privacidad, le rogamos contactarse a [email protected]9. Publicidad asociada
Respecto a los servicios de anuncios publicitarios o información promocional, con el objeto de presentarle servicios asociados que puedan ser de su interés, tenemos vínculos con otras compañías a las que permitimos colocar publicidad en nuestras páginas. Estas compañías podrían individualmente solicitar su información directamente con usted, siendo exclusiva responsabilidad de ellas el manejo y manipulación de esta información.
Finalmente, MundoMaritimo no garantiza la privacidad de la información personal del usuario, si éste suministra o difunde información en guías telefónicas públicas, reportajes de prensa, publicaciones, zonas de chateo, boletines u otras similares. Dicha información podrá ser recopilada por terceros, con o sin su consentimiento. El usuario revela esa información bajo su responsabilidad.