La recuperación de la capacidad de construcción naval en Estados Unidos enfrenta un desafío que va más allá de la inversión en infraestructura. El consejero delegado de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, advirtió que el país necesitará alrededor de 300.000 electricistas, soldadores y otros trabajadores especializados durante los próximos cinco a diez años para respaldar la reconstrucción de su industria naval, una demanda que abre oportunidades para empleos altamente remunerados sin requerir necesariamente un título universitario, informa The Officer.
Las declaraciones de Dimon coinciden con el anuncio de una inversión de US$24 millones de JPMorgan para reforzar la construcción naval y la fabricación marítima en el histórico Navy Yard de Filadelfia. El paquete incluye US$18 millones en préstamos e inversiones y otros seis millones en subvenciones. Parte de los recursos se destinará a ampliar una planta de fabricación y ensamblaje de componentes para submarinos, que prevé crear 450 empleos permanentes.
La escasez de mano de obra especializada está posicionando a los oficios industriales como una alternativa laboral cada vez más atractiva para los jóvenes, al ofrecer remuneraciones competitivas y una menor exposición al impacto inmediato de la automatización y la inteligencia artificial que otras ocupaciones administrativas. En este contexto, la iniciativa contempla financiar programas de capacitación y aprendizaje para miles de soldadores, electricistas y otros trabajadores técnicos, además de respaldar el desarrollo de hasta 100 pequeñas empresas proveedoras vinculadas a la industria marítima regional.
Capacidad bajo presión
La escasez de mano de obra es solo uno de los desafíos que enfrenta la industria naval estadounidense. Actualmente, el país construye menos del 1% de los nuevos buques comerciales del mundo y su flota mercante bajo bandera nacional se ha reducido a menos de 190 unidades, muy por debajo de las cerca de 3.000 que operaban en la década de 1960.
Las proyecciones de JPMorgan estiman que el sector requerirá alrededor de 250.000 nuevos trabajadores especializados durante la próxima década, cifra levemente inferior a los 300.000 empleos mencionados recientemente por su consejero delegado, Jamie Dimon.
En paralelo, la capacidad de construcción naval también busca recuperarse mediante nuevas inversiones. Un ejemplo es Hanwha, que tras adquirir el astillero de Filadelfia por US$100 millones en 2024, anunció un plan de inversión por US$5.000 millones para aumentar su producción desde menos de dos buques anuales hasta cerca de 20 unidades por año.
Nuevos perfiles técnicos
Los programas de formación y aprendizaje se han convertido en una vía para reducir las barreras de entrada a la industria naval, permitiendo que nuevos trabajadores adquieran experiencia práctica mientras reciben ingresos. Este modelo busca acelerar la incorporación de personal especializado en áreas donde existe una creciente demanda de conocimientos técnicos.
Si bien algunos oficios industriales son considerados menos expuestos al impacto inmediato de la inteligencia artificial, el sector también avanza en automatización, robótica y digitalización de procesos. La iniciativa se enmarca en el programa de seguridad y resiliencia de JPMorgan, que contempla US$1,5 billones en financiamiento durante una década para industrias estratégicas de Estados Unidos, incluida la construcción naval.
Por MundoMaritimo
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