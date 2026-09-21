El mercado de fletamento de portacontenedores mantiene su fortaleza, impulsado por la limitada disponibilidad inmediata de buques en la mayoría de los segmentos y una demanda que continúa elevada. Esta combinación está sosteniendo las tarifas en niveles saludables y provocando un incremento gradual de las tarifas, de acuerdo con el más reciente análisis de Alphaliner.
“Las semanas pasan y se parecen mucho entre sí en el mercado de fletamento: la persistente escasez de capacidad disponible a corto plazo en la mayoría de los tamaños y la elevada demanda mantienen las tarifas de fletamento muy saludables y en un aumento suave y continuo”, indicó la consultora.
Esta dinámica ha caracterizado al mercado durante gran parte de 2026, pese a —o favorecida por— la inestabilidad geopolítica mundial, y probablemente continuará al menos durante el resto del año. En los segmentos superiores a 4.000 TEUs, el interés de las líneas navieras permanece especialmente firme, con contrataciones que se concretan varios años antes de la entrega.
Hapag-Lloyd, por ejemplo, extendió anticipadamente los contratos de seis portacontenedores de 15.440 TEUs controlados por la naviera noruega SFL Corp. Los buques “Atlanta Express”, “Baltimore Express”, “Houston Express”, “Oakland Express”, “Savannah Express” y “Vancouver Express” fueron asegurados por siete años, a una tarifa cercana a US$49.000/día.
Las extensiones de contratos comenzarán recién en 2028 y 2029. Según Alphaliner, estos acuerdos anticipados muestran el interés de Hapag-Lloyd por conservar una capacidad considerada estratégica. “Este compromiso de largo plazo evidencia la confianza de la naviera en un futuro sólido para el mercado”, sostiene el análisis.
Los portacontenedores ultragrandes, o ULCS (13,300-18,000 TEUs), prácticamente nunca están disponibles en el mercado de fletamento. Cuando aparece algún buque susceptible de ser contratado, es tomada inmediatamente por una nueva naviera o extendida por el actual fletador, incluso con fechas de inicio muy lejanas.
En el segmento de buques Panamax Clásico (4.000 a 5.299 TEUs) la demanda también permanece elevada, pero la falta de buques disponibles limita la actividad. Este tipo de nave continúa entre las preferidas por los fletadores, quienes deben asegurar con mucha anticipación los escasos buques que llegan al mercado. Maersk contrató el “Navios Domino”, de 4.250 TEUs y controlado por Navios, por 36 meses a US$35.000/día, aunque el contrato comenzará a regir recién en el tercer trimestre de 2027.
Por debajo de los 4.000 TEUs, la demanda tampoco muestra señales de debilitamiento. Ante la falta de disponibilidad inmediata, los fletadores están cada vez más dispuestos a cerrar contratos anticipados, especialmente para asegurar buques modernos y energéticamente eficientes. En este grupo continúan predominando los acuerdos plurianuales, con contratos de 36 meses cada vez más frecuentes, mientras las tarifas mantienen una trayectoria ascendente, particularmente en los períodos más cortos.
Alphaliner no espera un cambio de dirección en el corto plazo debido a la fortaleza de la demanda de carga y a que la escasez de buques disponibles no desaparecerá rápidamente. Incluso si la demanda disminuyera, las líneas navieras todavía tendrían que pagar sumas significativas para conseguir un determinado tipo de nave en el lugar y momento requeridos.
La inestabilidad en Medio Oriente podría reforzar la demanda de capacidad si nuevos ataques obligaran a las navieras a retomar los desvíos por el Cabo de Buena Esperanza. El alza del petróleo también podría extender la navegación lenta (slow steaming). Sin embargo, Alphaliner advierte que el primer ajuste importante podría producirse en 2027, cuando “el gigantesco libro de órdenes comience a pasar factura”.
Por MundoMaritimo
Mercado de fletamento de portacontenedores mantiene impulso alcista aunque persiste la incertidumbre
Fletamento de portacontenedores prolonga ciclo alcista en medio de disrupciones por conflicto en Medio Oriente
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