El nuevo Directorio de la Empresa Portuaria Austral (EPAustral) para el período 2026-2029 comenzó su trabajo enfocando sus primeras semanas en interiorizarse sobre el funcionamiento de la organización, sus principales proyectos de inversión y el trabajo que diariamente desarrollan los equipos que sostienen la operación portuaria en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.
Integrado por su Presidente, José Miguel Cruz, y los directores Marcelo Silva y Daniela Arecheta, el Directorio inició sus actividades en junio con sus primeras sesiones de trabajo junto al gerente general de la Empresa Portuaria Austral, Miguel Palma, y al equipo ejecutivo conformado por José Suazo, jefe de Proyectos; Marcela Mansilla, gerente de Servicios; y Evelyn Fleming, gerente de Administración y Finanzas, quienes expusieron los principales desafíos de la empresa en materias de administración, operaciones, infraestructura y planificación estratégica.
Como parte de esta etapa, los directores también sostuvieron reuniones con los presidentes de los Sindicatos de Trabajadores y de Profesionales, José Luis Gálvez y Esperanza Rojas, encuentros que permitieron conocer la visión de ambas organizaciones y abrir un espacio de diálogo directo con los representantes.
EPAUSTRAL en terreno
Destacó durante la primera actividad de la agenda de los nuevos directores una visita al Terminal José Santos Mardones de Punta Arenas, donde pudieron recorrer las instalaciones junto a los equipos operacionales, revisar el avance de las obras de reforzamiento de la losa del muelle —uno de los proyectos de infraestructura más relevantes que actualmente ejecuta la EPAustral— y visitar las dependencias del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), habilitadas al interior del recinto portuario durante 2025.
El recorrido también permitió compartir con trabajadores y representantes de compañías que desarrollan labores en el terminal, generando un espacio para conocer de primera fuente el funcionamiento de las operaciones, los desafíos que enfrenta el recinto y las oportunidades de desarrollo que proyecta la empresa.
A fines de junio, los directores participaron además en una actividad interna junto a trabajadores de Punta Arenas, Natales y Porvenir, instancia que permitió un primer encuentro con un amplio grupo de colaboradores que apoyan las labores de conectividad, logística y turismo que ocurren en EPAustral.
La agenda del nuevo Directorio, que está a cargo de definir los lineamientos estratégicos de la empresa estatal, continuará durante las próximas semanas con visitas a otras instalaciones administradas por la EPAustral en la Región de Magallanes y reuniones con autoridades regionales y locales .
Por MundoMaritimo
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