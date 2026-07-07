Esta mañana, en las instalaciones de AGUNSA, en Lampa, en Santiago, el biministro de Obras Públicas y Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, dio comienzo a una nueva Experiencia Logística Intermodal, como parte de una iniciativa articulada por Conecta Logística, que movilizara productos de consumo masivo entre la Región Metropolitana y la Región del Biobío, combinando el uso de tren y camiones. El objetivo, es impulsar el desarrollo de soluciones logísticas más eficientes, resilientes y sostenibles para el país.
La iniciativa permitirá movilizar distintos tipos de carga, entre bebestibles, comestibles, cemento, entre otros, mediante una operación combinada de tren y camión, cubriendo un trayecto de más de 500 kilómetros. Los contenedores fueron trasladados en camiones eléctricos desde las instalaciones de las empresas hasta el centro de intercambio modal de AGUNSA, para luego continuar por tren hasta Talcahuano, donde será transferida nuevamente a camiones para completar su distribución final.
“Uno de nuestros compromisos es transportar las riquezas del país de manera eficiente y segura, con el propósito de mejorar la cadena logística, asegurar el abastecimiento en tiempo y forma y, por supuesto, impactar positivamente en la calidad de vida de las personas. Combinar el uso del tren y el camión para mover cargas es totalmente viable, a través del trabajo colaborativo público-privado, y esta experiencia es una muestra de aquello. Esperamos que más empresas puedan sumarse a este cambio de paradigma y así podemos seguir fortaleciendo iniciativas como esta en los próximos años”, señaló el biministro Louis de Grange.
Por su parte, la directora ejecutiva de Conecta Logística, Mabel Leva, afirmó que el objetivo es seguir abriendo nuevas oportunidades para el transporte intermodal de carga en Chile. “Esta experiencia demuestra que la intermodalidad no consiste en reemplazar un modo de transporte por otro, sino en aprovechar las fortalezas de cada uno. El tren y el camión cumplen roles distintos y complementarios dentro de la cadena logística, y cuando trabajan coordinadamente pueden ampliar las alternativas disponibles para mover carga de manera más eficiente y sostenible”, recalcó.
AGUNSA
En tanto, Matías Laso, gerente general de AGUNSA, manifestó que "esto viene a aportar y a tratar de cambiar la forma de transportar carga entre la zona central y la zona sur del país, y estamos muy contentos de ser parte de este desafío y aportar al desarrollo de la intermodalidad", añadió que “este tipo de iniciativas son fundamentales para el crecimiento de AGUNSA, porque nos permiten atraer nuevos clientes, incrementar la actividad de nuestro centro y seguir impulsando soluciones logísticas que aporten mayor eficiencia y sostenibilidad al país”.
Felipe Arriagada, gerente general de Grupo de Empresas Navieras (GEN), destacó que “para GEN es muy importante estar participando en este hito junto a AGUNSA, una de las principales empresas del sector, porque estamos avanzando concretamente en el desarrollo logístico del país, creando infraestructura y generando oportunidades, tanto para las empresas como para Chile en su conjunto.”
Añadió que “no es la primera vez que promovemos este tipo de iniciativas. A través de sus distintas empresas, GEN ha participado en una amplia variedad de proyectos vinculados a la logística y el transporte de carga. Contamos con operaciones portuarias relevantes no solo en la Región de Valparaíso, sino también en las regiones del Biobío y Los Lagos. Ser parte de este tipo de instancias está en nuestro ADN: buscamos estar presentes allí donde existan oportunidades para fortalecer el transporte de carga y contribuir al desarrollo logístico del país”.
Coordinación de la cadena logística
La operación considera la participación coordinada de diversos actores de la cadena logística. El transporte terrestre será realizado por Sotraser, incorporando parte de su flota de camiones eléctricos; el transporte ferroviario estará a cargo de FEPASA; mientras que la transferencia de carga entre ambos modos será realizada por AGUNSA en Santiago y SITRANS en la Región del Biobío.
“La intermodalidad representa una gran oportunidad para el desarrollo logístico del país. El ferrocarril puede cumplir un rol clave en trayectos de mayor distancia, aportando a la cadena logística de forma complementaria al modo rodoviario”, destacó al referirse a la operación el presidente de EFE Trenes de Chile, Jorge Claude, quien manifestó que este tipo de iniciativas permiten avanzar hacia una red logística más integrada.
Cabe mencionar que en esta experiencia participan CCU, Grupo Falabella, ICB, Melón, Viña Concha y Toro y Pentacrom, compañías que aportan distintos tipos de carga, entre ellas alimentos, bebidas, vinos, productos de retail, cerámicas y materiales de construcción, permitiendo evaluar la adaptabilidad del modelo intermodal frente a distintos requerimientos operacionales.
Uno de los principales resultados esperados de esta experiencia será la generación de información técnica y operacional que contribuya al desarrollo de futuras soluciones intermodales. Para ello, el Centro Avanzado de Transporte, Logística y Competitividad Económica (CATLEC) realizará el monitoreo de la operación mediante GPS y telemetría, además de evaluar la reducción de emisiones asociada al movimiento de carga.
Asimismo, da continuidad al piloto desarrollado en 2024 entre Santiago y Temuco, donde se trasladaron 32 mil litros de bebestibles en una operación ferroviaria intermodal que no se realizaba desde hacía más de 15 años, entregando aprendizajes relevantes para el desarrollo de futuros servicios regulares.
Por MundoMaritimo
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