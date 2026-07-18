Los embarques mundiales de granos han aumentado un 13% interanual en lo que va de 2026, impulsados por un sólido desempeño de las exportaciones de trigo, maíz y soja desde América y Europa, de acuerdo con un análisis de BIMCO.
"Los embarques mundiales de granos han aumentado un 13% interanual en lo que va del año, respaldados por las fuertes exportaciones de trigo, maíz y soja desde América y Europa. Las mejores cosechas en la mayoría de los principales países exportadores han incrementado los excedentes disponibles para exportación, impulsando los envíos hacia Asia, Oriente Medio y el Norte de África", señaló Filipe Gouveia, Shipping Analysis Manager de BIMCO.
China se ha mantenido como uno de los principales motores de la demanda, con un incremento del 15% interanual en sus importaciones de granos, favorecido por mayores compras de soja, sorgo y cebada. Según BIMCO, la mejora en las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China permitió que los embarques estadounidenses de granos hacia ese mercado crecieran 137% respecto del año anterior, revirtiendo la debilidad observada en 2025. Al mismo tiempo, la demanda de importaciones de trigo, maíz y soja también aumentó en países del Sudeste Asiático como Vietnam, Tailandia y Filipinas.
Pese a las interrupciones provocadas por el cierre del Estrecho de Ormuz, el comercio de granos hacia Oriente Medio y el Norte de África registró un crecimiento del 18% interanual. Si bien las importaciones hacia el Golfo Pérsico disminuyeron un 49%, esta caída fue compensada parcialmente por un mayor flujo de cargas hacia puertos saudíes ubicados en el Mar Rojo y hacia Fujairah.
Impulso para el segmento supramax
El aumento del comercio de granos ha favorecido principalmente al segmento supramax, cuyos embarques crecieron 27% interanual en lo que va del año.
"Este incremento ha generado un aumento del 4% interanual en la demanda mundial medida en toneladas-milla para los supramax, contribuyendo a sostener las tarifas de flete de este segmento. Sin el aumento de los embarques de granos, la demanda de supramax se habría mantenido estancada", explicó Gouveia.
Los segmentos handysize y panamax también registraron aumentos en el transporte de granos, con alzas del 10% y 8%, respectivamente. En el caso de los handysize, este crecimiento permitió compensar la menor demanda por carbón y otras cargas secas menores, mientras que en los panamax el impacto fue más moderado debido al mayor dinamismo del transporte de carbón.
Riesgos para el segundo semestre
No obstante, BIMCO advierte que persisten diversos factores de riesgo que podrían debilitar el mercado durante la segunda mitad del año. Entre ellos destaca la limitada disponibilidad de fertilizantes, debido a que la reducción de las exportaciones desde el Golfo Pérsico provocó una caída del 8% interanual en los embarques mundiales de estos productos. Según el organismo, si el Estrecho de Ormuz no reabre en el corto plazo, esta situación podría afectar los rendimientos de las próximas cosechas del hemisferio sur.
A ello se suman las altas temperaturas registradas en algunas zonas de Europa y Norteamérica, que amenazan el desarrollo de las cosechas de maíz previstas para septiembre.
"En términos generales, las perspectivas para los embarques de granos son más débiles durante el segundo semestre de 2026. De acuerdo con las proyecciones del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), se espera que la producción mundial de trigo y maíz disminuya levemente respecto de los elevados niveles del año pasado. Además, el aumento previsto de la producción de granos en mercados importadores como China y Turquía podría limitar la demanda de importaciones", concluyó Gouveia.
Por MundoMaritimo
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