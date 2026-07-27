El segundo trimestre de 2026 mostró una evolución dispar en la cadena global del acero. Mientras los flujos marítimos de acero a granel disminuyeron cerca de 8% respecto del mismo período del año anterior, los embarques de minerales de aleación registraron aumentos de dos dígitos, de acuerdo con el informe Commodity Radar | Steel Chain Look Back 2026 Q2.

Entre abril y junio, el transporte marítimo mundial de acero a granel alcanzó 64,1 millones de toneladas, un descenso interanual de 7,5%. Entre los cuatro principales países exportadores de acero, solo China incrementó sus embarques, impulsada por una menor demanda interna que llevó a las siderúrgicas a destinar mayores volúmenes a los mercados internacionales.

En el ámbito de las importaciones, Indonesia fue el único de los cuatro principales compradores que registró un aumento interanual, consolidándose como uno de los principales destinos para el mayor volumen de exportaciones chinas.

El informe también señala que las interrupciones del transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz durante el conflicto entre Irán redujeron el atractivo del Golfo Arábigo como destino para el acero chino, limitando el crecimiento potencial de sus exportaciones.

Minerales de aleación registran aumentos

A diferencia del comportamiento del acero, el transporte marítimo de minerales utilizados en la producción de aleaciones mostró un crecimiento sostenido durante el trimestre.

Los embarques mundiales de mineral de manganeso aumentaron más de 11%, hasta alcanzar 12 millones de toneladas. El incremento fue impulsado por mayores exportaciones desde Gabón y Australia, mientras que Sudáfrica y Ghana registraron leves retrocesos. La recuperación de la producción minera australiana tras los ciclones de 2024 y el cierre de la única fundición de manganeso del país favorecieron una mayor disponibilidad de mineral para exportación.

China e India incrementaron sus importaciones de manganeso, siendo este último el mercado con el mayor crecimiento, debido al aumento de la producción siderúrgica y a la insuficiente calidad del mineral disponible localmente.

En el caso del mineral de cromo, los flujos marítimos crecieron más de 16% interanual, hasta 7,1 millones de toneladas. Sudáfrica y Mozambique aportaron cerca de un millón de toneladas adicionales respecto al mismo período de 2025. El informe atribuye este desempeño a la reducción de la capacidad de fundición de ferrocromo en Sudáfrica, donde los elevados costos eléctricos, las dificultades en el suministro de energía y los menores márgenes han incentivado la exportación de mineral sin procesar.

Este cambio fue acompañado por un aumento de la producción de ferrocromo en China y por la expansión de la industria del ferrocromo en Indonesia, impulsada por el crecimiento de la producción de acero inoxidable y el desarrollo de capacidades integradas de procesamiento. Ambos países incrementaron sus importaciones de mineral de cromo durante el trimestre.

Por su parte, los embarques marítimos de mineral de níquel aumentaron más de 22%, hasta 26,1 millones de toneladas. El crecimiento respondió principalmente al mayor volumen exportado desde Filipinas, favorecido por la recuperación de la actividad minera durante la temporada seca y mejores condiciones operacionales.

Por MundoMaritimo