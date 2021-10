El contexto lo es todo, y entregar el contexto adecuado para la conferencia TOC Connect #Américas marca el tono para todo el evento. Robbert van Trooijen, Senior Vice President, Head of Latin America and the Caribbean, A.P. Moller – Maersk, presentó el discurso inaugural de la versión 2021, entregando una mirada comprensiva de la cadena logística contenerizada y la industria logística, en una sesión moderada por Rachael White, consultora de contenidos de TOC Events, quien luego de la presentación condujo la interacción de preguntas y respuestas entre el ejecutivo y la audiencia virtual.

Un acercamiento desde 4 ángulos

La pandemia y sus efectos secundarios no puede ser analizada solo bajo un parámetro, entonces van Trooijen escogió 4 ángulos para estudiar el impacto que ha tenido sobre la cadena de suministro: el resumen económico; las 4 verticales claves de la cadena de suministro -retail, e-commerce, tecnología y reefer; la ‘promesa Maersk’; y el rol medioambiental. En la parte inicial de su ponencia, van Trooijen destacó que “el mundo se vio dramáticamente afectado en 2020-2021, con una fuerte contracción del PIB en todas las regiones del globo, incluyendo a América Latina. Mirando hacia adelante, Brasil, Chile, Colombia y Argentina son las economías mejor posicionadas para la recuperación en 2022, aunque bajo una desaceleración del crecimiento principalmente debido al agotamiento de los estímulos económicos de los gobiernos. La recuperación pende de una serie de factores, como el gasto de consumidores, la creación de empleos, entre otros”, dijo el ejecutivo de Maersk, quien enfocó la segunda parte de su presentación en ‘la promesa Maersk’ y el servicio orientado a las soluciones que la compañía promueve de la mano de la tecnología. “La tecnología debe estar en el centro de todo lo que hacemos”, enfatizó, añadiendo que el compromiso ambiental del operador logístico danés va viento en popa con una combinación de tecnologías de alto calibre y estrategias carbono neutrales. “La tecnología de combustión de metanol ya está disponible, es costosa, pero está y es la opción sustentable con miras hacia el futuro de una operación carbono neutral”.

Gestión del ciber riesgo: un compromiso corporativo

El primer día de la conferencia TOC Connect #Américas finalizó con la sesión en las directrices de ciberseguridad -presentado por IAPH. Con un fuerte enfoque en el compromiso de nivel ejecutivo que se necesita en las organizaciones para que los líderes entiendan cómo es que el ciber riesgo puede afectar la continuidad de las operaciones, los expertos Max Bobys, Vice President & Practice Leader, HudsonCyber, y Mark de Pater, Information Security & Risk Officer puerto de Róterdam presentaron cómo construir una cultura de ciber riesgo y ciber resiliencia. “Los líderes deben reconocer la gestión del ciber riesgo no solo como parte de las tareas del equipo de TI, sino como parte de la estrategia de asignación de riesgo de la compañía y entender que el ciber riesgo puede afectar las operaciones”, destacó Bobys. Por su parte, de Pater agregó al concepto de cultura del ciber riesgo recalcando que “las medidas de ciberseguridad están pensadas como las defensas de un castillo, donde los puentes levadizos y las zanjas buscan impedir que los atacantes ingresen al perímetro, la ciberseguridad funciona de la misma manera: mantener a los atacantes fuera”. “Antes de implementar estrategias de ciberseguridad es importante organizarse, entender cuáles son los ciber riesgos a los que se está expuesto y luego construir un plan de gestión del ciber riesgo como parte de un plan de gestión de riesgos general”, añade el experto de HudsonCyber.

El panel estuvo moderado por el experto en ciberseguridad Pascal Ollivier, presidente del Comité de Colaboración de Data, IAPH, y parte del equipo de autores que redactó las directrices de ciberseguridad para la Asociación de Puertos y Bahías de la IAPH (International Association of Ports and Harbors’ Cybersecurity Guidelines for Ports and Ports Facilities).

La conferencia TOC Connect #Américas continuará el martes 19 de octubre con paneles sobre inteligencia de mercado y transformación digital. Para más información sobre cómo acceder los videos on-demand de contenidos pasados y la transmisión en vivo en exclusiva de las presentaciones en streaming, por favor escriba a toc-americas@mundomaritimo.cl.

