El fenómeno climático de El Niño podría convertirse en uno de los principales factores de impulso de la demanda de buques graneleros durante los próximos doce meses, según las proyecciones de BIMCO, que también advierte que el equilibrio entre oferta y demanda del sector se mantendría favorable en 2026, aunque se debilitaría durante 2027 debido a un mayor crecimiento de la flota y una desaceleración en la expansión del volumen de la carga transportada.

La asociación señala que “El Niño podría provocar nuevas restricciones al tránsito de buques por el Canal de Panamá debido a menores precipitaciones y bajos niveles de agua en el lago Gatún. En ese escenario, aumentaría la competencia por los cupos de tránsito, lo que llevaría a un mayor número de graneleros a optar por rutas alternativas de mayor distancia”, impulsando con ello el nivel de ocupación de los buques y la necesidad de mayor capacidad disponible.

BIMCO agrega que el fenómeno climático también podría debilitar el régimen de monzones en India, reduciendo la generación hidroeléctrica y favoreciendo un incremento en la demanda de importaciones de carbón para generación eléctrica.

El informe, además, plantea dos escenarios vinculados a la evolución de la navegación por el Estrecho de Ormuz, considerando la incertidumbre existente tras el deterioro de las relaciones entre Estados Unidos e Irán.

En condiciones normales, cerca del 4% de la carga granelera mundial y de la demanda de toneladas-milla transita por el estrecho. Sin embargo, los países del Golfo Pérsico han debido recurrir a rutas alternativas, como los puertos saudíes del Mar Rojo y Fujairah, en Emiratos Árabes Unidos, aunque estas opciones no han logrado reemplazar los volúmenes previos al conflicto.

En un escenario donde el Estrecho de Ormuz permanezca efectivamente cerrado, BIMCO proyecta que la demanda de buques crecería entre 2,5% y 3,5% en 2026, mientras que la oferta aumentaría entre 1,5% y 2,5%, impulsada por mayores embarques de granos y carbón y por el incremento de las distancias promedio de navegación.

Para 2027, en ese mismo escenario, la demanda crecería entre 0,5% y 1,5%, mientras que la oferta se expandiría entre 3,5% y 4,5%, debido al aumento en las entregas de buques nuevos y a un menor ritmo de desguace.

Si el Estrecho de Ormuz reabre hacia el término del tercer trimestre de 2026, BIMCO prevé un escenario más favorable. Bajo esa hipótesis, “la demanda de buques aumentaría entre 3,5% y 4,5% en 2026 y entre 2% y 3% en 2027, apoyada por un mayor crecimiento económico y la reanudación de los embarques hacia el Golfo Pérsico”. En este caso, la oferta crecería 0,5 puntos porcentuales adicionales en 2027 respecto del escenario con el estrecho cerrado, debido a la normalización de las operaciones de los buques retenidos.

El informe también señala que la amenaza anunciada por los hutíes de bloquear puertos saudíes en el Mar Rojo mantiene la incertidumbre sobre un eventual retorno del tránsito marítimo a esa zona. Por ello, BIMCO no incorpora esa posibilidad en ninguno de los escenarios analizados y estima que una normalización completa del tránsito por el Mar Rojo reduciría las distancias promedio de navegación y la demanda de toneladas-milla en aproximadamente un 2%.

Señales del sector

En cuanto al comportamiento del mercado durante 2026, BIMCO indica que las tarifas de flete se han mantenido elevadas. El índice S&P Global Energy Platts Dry Index aumentó un 69% interanual, impulsado principalmente por los buques Capesize, favorecidos por mayores embarques de mineral de hierro y bauxita, además del incremento de las distancias navegadas. En contraste, los Handysize registraron un desempeño más moderado debido a una disminución de los embarques de cargas de menor volumen desde el inicio del conflicto con Irán.

La asociación considera, finalmente, que el actual equilibrio entre oferta y demanda podría sostener niveles elevados de fletes en el corto y mediano plazo. Asimismo, indica que los contratos Forward Freight Agreements (FFA) reflejan expectativas favorables para los buques Capesize y Panamax durante 2026 y 2027, mientras que para los Supramax se anticipa un debilitamiento de la actividad hacia 2027.

Por MundoMaritimo