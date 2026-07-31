El fenómeno climático de El Niño podría convertirse en uno de los principales factores de impulso de la demanda de buques graneleros durante los próximos doce meses, según las proyecciones de BIMCO, que también advierte que el equilibrio entre oferta y demanda del sector se mantendría favorable en 2026, aunque se debilitaría durante 2027 debido a un mayor crecimiento de la flota y una desaceleración en la expansión del volumen de la carga transportada.
La asociación señala que “El Niño podría provocar nuevas restricciones al tránsito de buques por el Canal de Panamá debido a menores precipitaciones y bajos niveles de agua en el lago Gatún. En ese escenario, aumentaría la competencia por los cupos de tránsito, lo que llevaría a un mayor número de graneleros a optar por rutas alternativas de mayor distancia”, impulsando con ello el nivel de ocupación de los buques y la necesidad de mayor capacidad disponible.
BIMCO agrega que el fenómeno climático también podría debilitar el régimen de monzones en India, reduciendo la generación hidroeléctrica y favoreciendo un incremento en la demanda de importaciones de carbón para generación eléctrica.
El informe, además, plantea dos escenarios vinculados a la evolución de la navegación por el Estrecho de Ormuz, considerando la incertidumbre existente tras el deterioro de las relaciones entre Estados Unidos e Irán.
En condiciones normales, cerca del 4% de la carga granelera mundial y de la demanda de toneladas-milla transita por el estrecho. Sin embargo, los países del Golfo Pérsico han debido recurrir a rutas alternativas, como los puertos saudíes del Mar Rojo y Fujairah, en Emiratos Árabes Unidos, aunque estas opciones no han logrado reemplazar los volúmenes previos al conflicto.
En un escenario donde el Estrecho de Ormuz permanezca efectivamente cerrado, BIMCO proyecta que la demanda de buques crecería entre 2,5% y 3,5% en 2026, mientras que la oferta aumentaría entre 1,5% y 2,5%, impulsada por mayores embarques de granos y carbón y por el incremento de las distancias promedio de navegación.
Para 2027, en ese mismo escenario, la demanda crecería entre 0,5% y 1,5%, mientras que la oferta se expandiría entre 3,5% y 4,5%, debido al aumento en las entregas de buques nuevos y a un menor ritmo de desguace.
Si el Estrecho de Ormuz reabre hacia el término del tercer trimestre de 2026, BIMCO prevé un escenario más favorable. Bajo esa hipótesis, “la demanda de buques aumentaría entre 3,5% y 4,5% en 2026 y entre 2% y 3% en 2027, apoyada por un mayor crecimiento económico y la reanudación de los embarques hacia el Golfo Pérsico”. En este caso, la oferta crecería 0,5 puntos porcentuales adicionales en 2027 respecto del escenario con el estrecho cerrado, debido a la normalización de las operaciones de los buques retenidos.
El informe también señala que la amenaza anunciada por los hutíes de bloquear puertos saudíes en el Mar Rojo mantiene la incertidumbre sobre un eventual retorno del tránsito marítimo a esa zona. Por ello, BIMCO no incorpora esa posibilidad en ninguno de los escenarios analizados y estima que una normalización completa del tránsito por el Mar Rojo reduciría las distancias promedio de navegación y la demanda de toneladas-milla en aproximadamente un 2%.
Señales del sector
En cuanto al comportamiento del mercado durante 2026, BIMCO indica que las tarifas de flete se han mantenido elevadas. El índice S&P Global Energy Platts Dry Index aumentó un 69% interanual, impulsado principalmente por los buques Capesize, favorecidos por mayores embarques de mineral de hierro y bauxita, además del incremento de las distancias navegadas. En contraste, los Handysize registraron un desempeño más moderado debido a una disminución de los embarques de cargas de menor volumen desde el inicio del conflicto con Irán.
La asociación considera, finalmente, que el actual equilibrio entre oferta y demanda podría sostener niveles elevados de fletes en el corto y mediano plazo. Asimismo, indica que los contratos Forward Freight Agreements (FFA) reflejan expectativas favorables para los buques Capesize y Panamax durante 2026 y 2027, mientras que para los Supramax se anticipa un debilitamiento de la actividad hacia 2027.
Por MundoMaritimo
Producción masiva de contenedores durante 2024 podría impulsar bajas en sus precios en los próximos meses
3721 compañías registradas, 51 países, 83 empresas patrocinadas
Agencias de Aduana
Agencias Navieras
Almacenamiento y Bodegaje
Astilleros
Compañías Navieras
Consultores Marítimos
Embarcadores
Empresas Portuarias y Terminales Marítimos
Equipos Naúticos
Estiba y Desestiba
Exportadores
Importadores
Ingeniería, Certificación e Inspección
Organizaciones
Otras
Pesqueros
Repuestos y Accesorios
Terminales Terrestres y Aeroportuarios
Transporte Aéreo
Transporte Terrestre
Turismo
La política que en el presente documento se indica, tiene por objeto informar a los usuarios de MundoMaritimo sobre el proceder de nuestra empresa respecto del tratamiento de los datos de carácter personal recogidos a través de nuestros portales.1 | Recolección:
Cuando Usted requiere los servicios de MundoMaritimo, se recoge información personal como su nombre, rut, dirección, etc, a través de correo electrónico o formularios. Nuestro sitio no utiliza actualmente cookies, para registrar o recabar información del usuario, pero, podrá en cualquier momento y a su sola discreción y sin necesidad de autorización, utilizarlas, comprometiéndose dar el tratamiento y protección señalado precedentemente a dichos datos.Para qué se utiliza la información recolectada.
Toda la información recolectada de los usuarios en MundoMaritimo tiene por objetivo:
(1) Brindar servicios, contenidos y publicidad personalizada al usuario en su navegación por los portales de MundoMaritimo
(2) Realizar estudios internos sobre los datos demográficos, intereses y comportamiento de nuestros usuarios. La información se utiliza para entender y servir mejor a nuestros usuarios.2. Uso:
Estos datos que usted proporciona libre y voluntariamente, tienen por objeto dar un mejor servicio, información y utilidades a nuestros usuarios. Usted tiene el derecho de no aceptar entregarlos, renunciando a los beneficios que nuestro sitio web entrega.
Si decide aportar dichos datos, nos obligamos con usted a mantener una conducta clara y regular, sometida a la política que a continuación expresamos, de la cual usted es informado y que acepta.
Nuestra política respecto de los datos recogidos es la siguiente:
La responsabilidad por la veracidad de los datos recogidos por esta vía, es exclusiva del usuario.3. Seguridad:
Mantenemos una base de datos Off-Line, la que asegura a sus clientes total privacidad, respecto de los datos proporcionados a MundoMaritimo.
Por otra parte, una reconocida empresa externa proveedora de servicios de conectividad y hosting debidamente certificada, "aloja" nuestros sitios en sus servidores web, los 365 días del año, los siete días de la semana y las veinticuatro horas, lo que asegura que nuestro sitio tenga la menor posibilidad de "caída" en la web o intrusiones de "hackers" que vulneren nuestro Portal.4. Calidad:
Sin perjuicio de las responsabilidades que al usuario le corresponden, MundoMaritimo tendrá especial cuidado al recolectar, mantener, usar, publicar o distribuir la información personal vinculada a los usuarios y visitantes, verificando que los datos sean correctos, completos y adecuados para cumplir con los fines para los que serán utilizados.5. Modificación:
El usuario que haya entregado previamente datos o información personal a MundoMaritimo, podrá solicitar su modificación, corrección o eliminación, enviando un correo electrónico a [email protected], indicando su nombre, rut, dirección, teléfono, y expresando claramente que información de la que hubiere entregado desea modificar o eliminar.
En todo caso, y como medida de seguridad, MundoMaritimo se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la comunicación.6. Publicación e intercambio:
MundoMaritimo, como norma general, no transferirá, cederá, venderá o de otra manera proveerá sus datos de carácter personal a persona alguna. MundoMaritimo podría transferir, revelar o ceder los datos recopilados a sus usuarios, a terceros de acuerdo a las siguientes circunstancias:
(1) En caso de tener la aprobación explícita del usuario, sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros para efectos de realizar marketing directo, llamadas telefónicas, para enviar correos electrónicos, entre otros. El usuario tiene el derecho y la opción de poder denegar la recepción de esta información por parte de terceros.
(2) En el caso de "contactos de negocios", sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros sólo para efectos de poder completar y ejecutar la transacción que motivó la entrega o recolección de esa información.
(3) Aquella información que sea requerida por la ley, una orden judicial u otro procedimiento legalmente válido que así lo exija.7. Uso de información vinculada a terceros:
En caso de tener la aprobación correspondiente, MundoMaritimo usará la información del usuario para comunicarle e informarle, a través del correo electrónico, acerca de:
(1) Modificaciones a sus servicios o productos existentes, aparición de nuevos servicios o productos, u otros especificados por el usuario.
(2) Información, ofertas o cualquier tipo de promoción de marketing que MundoMaritimo pueda otorgarle al usuario.
(3) Sugerencia por parte del usuario acerca de ,"recomienda esta noticia a un amigo"8. Servicios prestados por terceras empresas en el sitio:
Eventualmente, MundoMaritimo, puede contratar los servicios de empresas externas, con el fin de entregar nuevos servicios y productos a través de este sitio web. La información recabada en su caso por dichas empresas, se regirá por el acuerdo del usuario de la misma.
Si tiene alguna duda o pregunta sobre nuestra política de privacidad, le rogamos contactarse a [email protected]9. Publicidad asociada
Respecto a los servicios de anuncios publicitarios o información promocional, con el objeto de presentarle servicios asociados que puedan ser de su interés, tenemos vínculos con otras compañías a las que permitimos colocar publicidad en nuestras páginas. Estas compañías podrían individualmente solicitar su información directamente con usted, siendo exclusiva responsabilidad de ellas el manejo y manipulación de esta información.
Finalmente, MundoMaritimo no garantiza la privacidad de la información personal del usuario, si éste suministra o difunde información en guías telefónicas públicas, reportajes de prensa, publicaciones, zonas de chateo, boletines u otras similares. Dicha información podrá ser recopilada por terceros, con o sin su consentimiento. El usuario revela esa información bajo su responsabilidad.