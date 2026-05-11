El sistema portuario peruano atraviesa uno de los procesos de transformación más relevantes de su historia reciente, apoyado en inversiones privadas, modernización de infraestructura y el fortalecimiento de su conectividad internacional. Así lo afirmó Jorge Chávez, gerente general de la Autoridad Portuaria Nacional (APN) de Perú, quien manifestó a MundoMaritimo que en los últimos 25 años el país pasó de enfrentar una “seria brecha de infraestructura portuaria” a consolidar terminales competitivos a nivel regional.

Según explicó, este desarrollo comenzó tras la implementación de la Ley del Sistema Portuario Nacional y la creación de la APN, medidas que permitieron impulsar la participación privada en el sector. Actualmente, el país cuenta con nueve concesiones bajo el esquema de Asociaciones Público-Privadas (APP), con compromisos de inversión cercanos a los US$4.000 millones.

A ello se suman proyectos desarrollados mediante títulos habilitantes, entre ellos el Terminal Portuario de Chancay, cuya primera etapa demandó inversiones por US$1.400 millones. “Se ha desarrollado una terminal totalmente automatizada para las operaciones de embarque y descarga de contenedores, siendo la única en la región con esas características”, destacó Chávez.

Las inversiones ejecutadas permitieron ampliar la infraestructura portuaria peruana con aproximadamente 4.000 metros lineales de frente de atraque adicionales, además de mejoras estructurales y mayores profundidades operativas. De acuerdo con la APN, algunos terminales ya alcanzan calados de hasta -17,8 metros, permitiendo la atención de las naves de mayor tamaño del comercio marítimo internacional.

Crecimiento en movilización de carga

Chávez indicó que entre 2010 y 2025 los terminales concesionados incrementaron en 148% sus volúmenes movilizados. “El Perú tiene inversiones portuarias provenientes de 15 países del orbe y a cuatro operadores globales de talla mundial”, destacó.

El mencionado Terminal Portuario de Chancay, que inició operaciones comerciales en noviembre de 2024, durante 2025 movilizó 303.849 TEUs, posicionándose como el cuarto terminal de uso público del país en movilización de contenedores. Para 2026, la APN estima que podría acercarse a los 400.000 TEUs.

El terminal cuenta actualmente con seis servicios regulares, entre ellos tres en la ruta Transpacífico. Chávez resaltó especialmente el servicio ‘WCSA 5’, que conecta directamente Chancay con Shanghái. “Esta conexión directa ahorra hasta 17 días de viaje, dándole ventajas competitivas a las exportaciones peruanas en el gran mercado asiático”, sostuvo.

En paralelo, el Puerto del Callao continúa conservando su calidad de principal gateway del Perú y sur rol como uno de los terminales más relevantes de la costa oeste de Sudamérica. Allí operan DP World Callao, APM Terminals Callao y Transportadora Callao, terminales que han ejecutado importantes inversiones en infraestructura y equipamiento.

DP World Callao, por ejemplo, ha invertido cerca de US$1.000 millones y actualmente dispone de un muelle marginal de 1.050 metros lineales, diez grúas STS y 37 grúas de patio, gran parte de ellas eléctricas. APM Terminals Callao, en tanto, amplió la capacidad operativa de los muelles 5 y 11 e incorporó nuevas grúas Post-Panamax y Súper Post-Panamax. Además, recientemente desarrolló un sistema de silos para 60 mil toneladas de granos.

“Con esa capacidad, el Puerto del Callao se ha posicionado como el líder en la costa oeste con el mayor movimiento de carga y de TEUs, en comparación con puertos como Buenaventura, Guayaquil y San Antonio”, afirmó Chávez.

Respecto a la relación entre Chancay y Callao, el ejecutivo sostuvo que ambos terminales tenderán a complementarse dentro de un mismo eje logístico-portuario. Mientras Callao continuará concentrando la mayor parte de las importaciones y exportaciones peruanas, Chancay tendría una orientación más vinculada al transbordo regional.

En 2025, el transbordo de contenedores en Chancay alcanzó 150.441 TEUs, equivalente al 50% de su movimiento total. Sumado a las operaciones de transbordo de DP World Callao y APM Terminals Callao, el eje Callao-Chancay movilizó 848.902 TEUs de este tipo de carga durante el año pasado. “Este movimiento convierte al eje Callao–Chancay en el hub de la costa oeste del Pacífico sur”, afirmó el gerente general de la APN, destacando que actualmente estas operaciones articulan carga con origen y destino en Panamá, Colombia, Ecuador y Chile.

Desafíos logísticos y de conectividad

Pese a los avances, Chávez reconoció que persisten importantes desafíos logísticos y de conectividad. Entre ellos, mencionó la saturación vial en el nodo Callao-Lima, donde el acceso diario a los terminales genera retrasos, sobrecostos y problemas de seguridad. “Los camiones tienen que esperar horas para realizar sus operaciones”, apuntó.

Asimismo, señaló que aún falta desarrollar corredores logísticos que conecten las zonas productivas del país con los puertos, así como avanzar en infraestructura ferroviaria que permita reducir la dependencia del transporte por carretera.

Frente a estas brechas, la APN viene impulsando diversas iniciativas orientadas a mejorar la conectividad portuaria. Chávez destacó que la Ley 32048, aprobada en 2024, permite que los concesionarios ejecuten inversiones fuera de las áreas concesionadas, facilitando proyectos de accesos y obras complementarias.

Finalmente, el ejecutivo subrayó la necesidad de fortalecer la gobernanza del sistema portuario peruano. “Implica una articulación y colaboración efectiva de las diferentes entidades tanto públicas como privadas”, indicó, agregando que ello será clave para consolidar un sistema logístico integrado y sostener el posicionamiento del Perú como hub portuario regional.

Por MundoMaritimo