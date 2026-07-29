El transporte marítimo de contenedores registró un repunte de la demanda durante mayo, impulsado principalmente por el fortalecimiento de las importaciones estadounidenses y por una recuperación parcial de los flujos comerciales hacia Medio Oriente, según el informe Horizon Monthly Containership de MSI. Sin embargo, el mercado continúa condicionado por un entorno de elevada incertidumbre, en el que convergen la evolución de las tarifas spot, las tensiones geopolíticas en Medio Oriente y la consecuente persistencia de altos precios del bunker.
Tras dos meses de débil crecimiento, la demanda mundial de transporte de contenedores aumentó un 4,4% interanual en mayo. El principal motor fue la ruta Transpacífico en dirección este, donde los volúmenes crecieron un 14,9%, el mayor incremento registrado desde septiembre de 2024.
De acuerdo con el informe, este desempeño no respondió únicamente a una comparación favorable respecto del año anterior. "Creemos que algunos propietarios de carga adelantaron sus embarques para anticiparse a los recargos por precio del bunker y de temporada alta del tercer trimestre, aunque, irónicamente, esta decisión provocó un fuerte aumento de las tarifas", señala el reporte.
MSI añade que este adelantamiento de los embarques pudo trasladar parte de los volúmenes normalmente previstos para el tercer trimestre hacia mayo y junio. Asimismo, estima que la recuperación también refleja la necesidad de los importadores estadounidenses de reabastecer inventarios, los cuales se encuentran en sus niveles más bajos desde 2021.
La consultora proyecta un crecimiento de la demanda cercano al 6% interanual durante el tercer trimestre, que aumentaría hasta alrededor de un 9% tanto en el cuarto trimestre de 2026 como en el primero de 2027.
En otras rutas principales también se observaron resultados positivos. En el transatlántico hacia el oeste registró un incremento interanual de 9,8%, mientras que la ruta Asia-Europa mantuvo una expansión de 3,1%, apoyada por la fortaleza de las exportaciones chinas.
Evolución de las tarifas
Este fortalecimiento de la demanda durante mayo y junio tuvo un impacto directo sobre las tarifas spot. Según MSI, el adelanto de los embarques para evitar futuros recargos por bunker y temporada alta impulsaron un aumento sostenido de los fletes durante gran parte del último mes.
Entre el 19 de junio y el 17 de julio, los fletes entre Lejano Oriente y la costa oeste de Estados Unidos crecieron un 23%, situándose en US$7.066/FEU. No obstante, la consultora estima que el mercado podría comenzar a perder impulso conforme desaparezcan los factores que favorecieron la anticipación de la temporada alta.
"Con el debilitamiento de los factores de demanda que impulsaron el adelanto de la temporada alta, es probable que las tarifas spot comiencen a suavizarse", indica el informe. Sin embargo, agrega que "los elevados precios del bunker y la congestión portuaria deberían limitar las caídas y retrasar un retorno a los niveles observados en enero y febrero".
A ello se suma el continuo crecimiento de la capacidad de la flota, factor que ejerce presión a la baja sobre los fletes, aunque parcialmente compensado por episodios de congestión portuaria, incluidos retrasos registrados en puertos chinos debido al tifón Bavi.
Nuevamente, el factor geopolítico
MSI advierte que la situación en Medio Oriente vuelve a generar incertidumbre para las cadenas logísticas con la consecuente presión al alza tarifaria. Los recientes ataques hutíes contra dos tanqueros saudíes y el anuncio de un nuevo "bloqueo" de puertos saudíes podrían obligar a las líneas navieras a reorganizar nuevamente sus redes de servicios.
Según el informe, durante los últimos meses las líneas marítimas habían comenzado a consolidar rutas alternativas hacia el Medio Oriente mediante puertos del Golfo Pérsico y terminales saudíes del Mar Rojo, lo que permitió recuperar parte de los volúmenes hacia la región. Sin embargo, estos servicios dependen en gran medida del tránsito por el Estrecho de Bab el-Mandeb, donde los ataques representan "un riesgo serio para el transporte de contenedores hacia el Golfo Pérsico".
Por MundoMaritimo
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