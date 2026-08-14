Francesca Sannazzaro, Gerente Regional Arica-Iquique, y Pablo Pérez, jefe Zonal Arica-Iquique, ambos de AGUNSA, asumieron un nuevo desafío profesional el pasado 6 de agosto al ser elegidos presidenta y secretario del Consejo Asesor Empresarial del Instituto del Mar Almirante Carlos Condell.
Esta alianza busca fortalecer la conexión entre el mundo educativo y el sector productivo, generando beneficios mutuos para ambas partes. Mientras los estudiantes desarrollan competencias acordes con las demandas de la industria, las empresas tienen la oportunidad de incorporar talento local preparado para enfrentar los desafíos del sector.
De esta manera, la región fortalece su capacidad de crecimiento en ámbitos estratégicos como el desarrollo portuario, logístico y minero, promoviendo un ecosistema en el que la formación, la experiencia y las oportunidades contribuyen al progreso sostenible de Tarapacá.
Para Francesca Sannazzaro, “este nuevo desafío reafirma el compromiso de AGUNSA con la formación, el desarrollo y la empleabilidad de los jóvenes de nuestra región, fortaleciendo el vínculo entre la educación técnico-profesional y las necesidades reales de la industria marítima, portuaria y logística”.
Asimismo, al asumir la presidencia del Consejo Asesor Empresarial, señala que AGUNSA busca aportar desde su experiencia, acercando a los estudiantes al mundo laboral y promoviendo diversas instancias de aprendizaje, prácticas profesionales y conocimiento de las áreas operativas que forman parte de la industria.
Desarrollo de talento diverso
En este contexto, las empresas del sector enfrentan el desafío de seguir impulsando espacios laborales más inclusivos, capaces de atraer y desarrollar talento diverso, generando oportunidades de crecimiento profesional para todas las personas.
La participación de mujeres en la industria marítimo-portuaria muestra un crecimiento sostenido en los últimos años, especialmente en áreas que históricamente han registrado una menor representación femenina. Este avance contribuye a enriquecer los equipos de trabajo y a fortalecer una cultura organizacional basada en la diversidad, la colaboración y el respeto.
Desde AGUNSA destacan que para los estudiantes del Instituto del Mar Almirante Carlos Condell, esta realidad abre nuevas perspectivas de desarrollo en una industria dinámica y en constante transformación. Las oportunidades abarcan múltiples especialidades, desde operaciones portuarias y logística hasta tecnología, mantenimiento, prevención de riesgos, gestión y servicios marítimos, permitiendo a las nuevas generaciones proyectar una carrera profesional con amplias posibilidades de crecimiento.
Por su parte, Pablo Pérez señala que, además de ello, “entre las iniciativas que continuaremos impulsando se encuentran las visitas a nuestras operaciones, la generación de oportunidades de prácticas profesionales, charlas de empleabilidad, actividades de formación en cultura de respeto y seguridad, el programa ‘Conoce AGUNSA y sus filiales’, además del reconocimiento al talento técnico. A ello se suman nuevas propuestas que puedan surgir y desarrollarse en conjunto con el Consejo Asesor Empresarial a través de las distintas mesas de trabajo”.
Según AGUNSA, el fortalecimiento de los vínculos entre las instituciones educativas y las empresas permite crear más y mejores oportunidades para las nuevas generaciones. Al impulsar la formación de talento local, se contribuye al desarrollo de una fuerza laboral especializada, capaz de apoyar el crecimiento y la competitividad de sectores estratégicos para la región.
Finalmente, Sannazzaro concluye que “nuestro propósito es contribuir a que los estudiantes puedan desarrollar sus competencias, conocer nuevas oportunidades y proyectar su futuro profesional desde la región, generando talento local para las industrias que impulsan el desarrollo de Tarapacá”.
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3721 compañías registradas, 51 países, 83 empresas patrocinadas
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