La administración del presidente Donald Trump puso en marcha un nuevo esquema arancelario que reemplaza el arancel global temporal del 10% por un régimen de gravámenes de entre 10% y 12,5% para las importaciones provenientes de 60 economías, las que en conjunto representan el 99,4% del total de las compras externas de Estados Unidos.

La medida, implementada bajo la autoridad de la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, ya entró en vigor. Entre los principales socios comerciales afectados figuran China, México, Canadá, la Unión Europea, India y Vietnam, además de varios países de América Latina.

Según explicó la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), la decisión responde a investigaciones iniciadas en marzo para evaluar si las economías involucradas cuentan con mecanismos efectivos para prohibir y fiscalizar las importaciones elaboradas mediante trabajo forzoso.

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, sostuvo que las políticas evaluadas resultaron insuficientes y constituyen una carga para el comercio estadounidense.

"Estados Unidos mantiene desde hace casi un siglo una prohibición sobre las importaciones producidas con trabajo forzoso y la hace cumplir rigurosamente. Ya es hora de que nuestros socios comerciales hagan lo mismo", afirmó Greer. Agregó que la medida busca corregir una práctica que, además de vulnerar los derechos humanos, distorsiona el comercio internacional.

América Latina entre las economías alcanzadas

La nueva estructura arancelaria incorpora a diversos países latinoamericanos con distintos niveles de gravámenes.

México, Argentina, Ecuador, Guatemala, El Salvador, Honduras y Trinidad y Tobago estarán sujetos a un arancel del 10%, al igual que Canadá, Reino Unido, India, Indonesia, Malasia, Pakistán, Bangladesh, Camboya, Jordania y Sri Lanka.

En tanto, Brasil quedó incluido dentro del grupo de 38 economías que enfrentarán un arancel general de 12,5%, categoría en la que también figuran China, Australia, Sudáfrica, Tailandia y Vietnam.

La Unión Europea y Taiwán, por su parte, tendrán un esquema diferenciado, de modo que el nuevo gravamen, sumado al arancel de Nación Más Favorecida (MFN), alcance un total del 10%. Japón, Corea del Sur y Suiza enfrentarán una carga arancelaria combinada de hasta 12,5%.

Exenciones para limitar el impacto

La Casa Blanca anunció cientos de exclusiones con el objetivo de reducir los efectos sobre la industria y los consumidores estadounidenses.

Entre los productos exentos se encuentran el petróleo y el gas natural, fertilizantes, determinados alimentos, materias primas sin abastecimiento suficiente en Estados Unidos y bienes cuya aplicación de aranceles podría provocar disrupciones económicas relevantes.

Asimismo, las mercancías que ya se encontraban en tránsito antes de la entrada en vigor de la medida permanecerán exentas hasta el 28 de julio. También seguirán excluidos los productos amparados por otros instrumentos comerciales, incluidos numerosos bienes que califican bajo el Acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá (USMCA).

Adicionalmente, el Gobierno estadounidense instruyó a la USTR a establecer durante este año contingentes arancelarios para determinadas importaciones de textiles y prendas de vestir procedentes de Bangladesh, Camboya, Indonesia y Malasia, con el propósito de incentivar el uso de algodón e insumos textiles producidos en Estados Unidos.

Reacciones internacionales

La decisión generó una rápida respuesta entre los principales socios comerciales de Estados Unidos. China calificó la medida como una nueva acción comercial unilateral, mientras que Australia, Brasil y Noruega cuestionaron su fundamento jurídico.

En contraste, la Unión Europea señaló que los nuevos aranceles se mantienen dentro de los límites contemplados en el reciente acuerdo comercial alcanzado con Washington. Reino Unido afirmó que su acuerdo bilateral deja a algunas de sus principales exportaciones, como el whisky, en una posición más favorable que anteriormente, mientras que Canadá indicó que continuará las conversaciones con las autoridades estadounidenses.

Por MundoMaritimo